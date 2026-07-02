Депутат Алтайского Заксобрания Сергей Булаев призвал россиян отказаться от айфонов

Его предложение связано с исчезновением "ВКонтакте" из App Store

02 июля 2026, 16:56, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал россиян отказаться от айфонов и объявить корпорации Apple бойкот.

«Компания фактически диктует россиянам, какими приложениями им пользоваться, а какими нет. Это безобразие!» — заявил парламентарий.

Недавно Apple удалила из App Store приложения VK, "VK Музыка", "VK Мессенджер", "VK Видео", Mail.ru, "Одноклассники" и "Дзен".

По мнению парламентария, такие действия — это вмешательство американской корпорации во внутренние дела России.