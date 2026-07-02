НОВОСТИОбщество

Депутат Алтайского Заксобрания Сергей Булаев призвал россиян отказаться от айфонов

Его предложение связано с исчезновением "ВКонтакте" из App Store

02 июля 2026, 16:56, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал россиян отказаться от айфонов и объявить корпорации Apple бойкот.

«Компания фактически диктует россиянам, какими приложениями им пользоваться, а какими нет. Это безобразие!» — заявил парламентарий. 

Недавно Apple удалила из App Store приложения VK, "VK Музыка", "VK Мессенджер", "VK Видео", Mail.ru, "Одноклассники" и "Дзен".

По мнению парламентария, такие действия — это вмешательство американской корпорации во внутренние дела России.

«Заявляю: если Apple не вернет российские приложения в App Store, я откажусь от айфона и призываю других пользователей сделать так же!» — написал Сергей Булаев на своих страницах в соцсетях. 

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Минцифры потребовало проверить Apple из-за удаления приложений VK

В ведомстве также заявили, что Apple не исполняет ряд требований российского законодательства
НОВОСТИОбщество

депутаты инициативы
       

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

17:05:04 02-07-2026

«Депутаты фактически диктуют россиянам, какими приложениями им пользоваться, а какими нет. Это безобразие!», — заявил комментатор.

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юрий

17:05:12 02-07-2026

а я почему то думал что он еще в 2022 отказался., ан нет - пользовался недружественным смартфоном...

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Екх

17:15:41 02-07-2026

А можно я объявлю байкот депутатам, которые «глупости» несут!

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:32:22 02-07-2026

Екх (17:15:41 02-07-2026) А можно я объявлю байкот депутатам, которые «глупости» несут... Тогда им всем надо объявлять бойкот))

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

18:03:10 02-07-2026

Ну так -то симметрично действуют. Не будем называть приложения, которые мне недоступны на андроиде.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:17:09 02-07-2026

Не пользуйся иностранным телефоном, и никто не вмешается в твои внутренние дела.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

20:07:11 02-07-2026

Гость (18:17:09 02-07-2026) Не пользуйся иностранным телефоном, и никто не вмешается в т... Покажите отечественный. И не где накручивая трубку кричать: девушка соедините с А 117.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:39:58 02-07-2026

Не проще ли этой гадостью, именуемой ВКонтакте не пользоваться? Омерзительный ресурс! Даше бабушатник ОК получше будет. Хотя...

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:06:29 03-07-2026

Лучше я объявлю бойкот политикам, которая заблокировали ютуб и Телеграм

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Александр

01:53:34 03-07-2026

Его андроид нанял что-ли?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:18:26 03-07-2026

"Заявляю: если Apple не вернет российские приложения в App Store, я откажусь от айфона"--------
А срок возвращения или своего отказа указал? Иначе это не более чем пустое заявление. Которое никак не проверить.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

07:36:36 03-07-2026

Согласен. Скажу почему. Корпорация Apple изначально не поддерживает акакаунты для России
Айфоны которые везут сюда и продают програмно цепляют к чему угодно но не к нашей стране а если например этот аккаунт обманом у владельца айфона воруют и блокируют то когда он позвонит в техподдержку Apple ему говорят что Россию Apple изначально не обслуживает и человека просто посылают на три буквы а его айфорн становится кирпичом. Меня например изумляет что враждебная корпорация ASpple до сих пор не послана подальше и не заблокирована наглухо

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:39:22 03-07-2026

С себя начните, законотворцы.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:41:28 03-07-2026

Что бы от чего-то отказаться, и перейти на какой- то аналог, его надо сделать. Для начала. На деревьях телефоны к сожалению, не растут, технологий и специалистов у нас нет, да и деревья, тоже могут закончиться.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров