Депутат Алтайского Заксобрания Сергей Булаев призвал россиян отказаться от айфонов
Его предложение связано с исчезновением "ВКонтакте" из App Store
02 июля 2026, 16:56, ИА Амител
Депутат АКЗС Сергей Булаев призвал россиян отказаться от айфонов и объявить корпорации Apple бойкот.
«Компания фактически диктует россиянам, какими приложениями им пользоваться, а какими нет. Это безобразие!» — заявил парламентарий.
Недавно Apple удалила из App Store приложения VK, "VK Музыка", "VK Мессенджер", "VK Видео", Mail.ru, "Одноклассники" и "Дзен".
По мнению парламентария, такие действия — это вмешательство американской корпорации во внутренние дела России.
«Заявляю: если Apple не вернет российские приложения в App Store, я откажусь от айфона и призываю других пользователей сделать так же!» — написал Сергей Булаев на своих страницах в соцсетях.
17:05:04 02-07-2026
«Депутаты фактически диктуют россиянам, какими приложениями им пользоваться, а какими нет. Это безобразие!», — заявил комментатор.
17:05:12 02-07-2026
а я почему то думал что он еще в 2022 отказался., ан нет - пользовался недружественным смартфоном...
17:15:41 02-07-2026
А можно я объявлю байкот депутатам, которые «глупости» несут!
17:32:22 02-07-2026
Екх (17:15:41 02-07-2026) А можно я объявлю байкот депутатам, которые «глупости» несут... Тогда им всем надо объявлять бойкот))
18:03:10 02-07-2026
Ну так -то симметрично действуют. Не будем называть приложения, которые мне недоступны на андроиде.
18:17:09 02-07-2026
Не пользуйся иностранным телефоном, и никто не вмешается в твои внутренние дела.
20:07:11 02-07-2026
Гость (18:17:09 02-07-2026) Не пользуйся иностранным телефоном, и никто не вмешается в т... Покажите отечественный. И не где накручивая трубку кричать: девушка соедините с А 117.
22:39:58 02-07-2026
Не проще ли этой гадостью, именуемой ВКонтакте не пользоваться? Омерзительный ресурс! Даше бабушатник ОК получше будет. Хотя...
01:06:29 03-07-2026
Лучше я объявлю бойкот политикам, которая заблокировали ютуб и Телеграм
01:53:34 03-07-2026
Его андроид нанял что-ли?
07:18:26 03-07-2026
"Заявляю: если Apple не вернет российские приложения в App Store, я откажусь от айфона"--------
А срок возвращения или своего отказа указал? Иначе это не более чем пустое заявление. Которое никак не проверить.
07:36:36 03-07-2026
Согласен. Скажу почему. Корпорация Apple изначально не поддерживает акакаунты для России
Айфоны которые везут сюда и продают програмно цепляют к чему угодно но не к нашей стране а если например этот аккаунт обманом у владельца айфона воруют и блокируют то когда он позвонит в техподдержку Apple ему говорят что Россию Apple изначально не обслуживает и человека просто посылают на три буквы а его айфорн становится кирпичом. Меня например изумляет что враждебная корпорация ASpple до сих пор не послана подальше и не заблокирована наглухо
08:39:22 03-07-2026
С себя начните, законотворцы.
12:41:28 03-07-2026
Что бы от чего-то отказаться, и перейти на какой- то аналог, его надо сделать. Для начала. На деревьях телефоны к сожалению, не растут, технологий и специалистов у нас нет, да и деревья, тоже могут закончиться.