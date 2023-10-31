Депутат Бессарабов назвал погромы в Махачкале "подрывной деятельностью наших врагов"

Парламентарий заявил, что экстремизм – это не выбор настоящих дагестанцев

31 октября 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: t.me/bessarabovdv

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов прокомментировал в своем Telegram-канале погромы в аэропорту Махачкалы.

Напомним, вечером 29 октября в Махачкале вспыхнули массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля, сотни жителей потребовали изгнать евреев. Полиция установила 150 активных участников беспорядков и задержала 60 человек.

Бессарабов отметил, что в 2022 году был в Дагестане с семьей и чувствовал искреннее гостеприимство и радушие людей.

"Уверен, что такое поведение молодчиков, участвовавших в экстремистских погромах в аэропорту Махачкалы, – это не выбор настоящих дагестанцев. Это результат подрывной деятельности наших врагов. Глядя на разъяренную толпу, мечущуюся по взлетному полю с желанием расправиться с евреями, я вспомнил Дербент и памятник Дружбы трех религий. За одним столом сидят и мирно пьют чай представители ислама, иудаизма и христианства", – написал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что дружба религий – это единственный верный путь для всей нашей многонациональной и многоконфессиональной России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что события в Дагестане были спровоцированы Западом.