Депутат Бессарабов назвал погромы в Махачкале "подрывной деятельностью наших врагов"
Парламентарий заявил, что экстремизм – это не выбор настоящих дагестанцев
31 октября 2023, 12:30, ИА Амител
Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов прокомментировал в своем Telegram-канале погромы в аэропорту Махачкалы.
Напомним, вечером 29 октября в Махачкале вспыхнули массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля, сотни жителей потребовали изгнать евреев. Полиция установила 150 активных участников беспорядков и задержала 60 человек.
Бессарабов отметил, что в 2022 году был в Дагестане с семьей и чувствовал искреннее гостеприимство и радушие людей.
"Уверен, что такое поведение молодчиков, участвовавших в экстремистских погромах в аэропорту Махачкалы, – это не выбор настоящих дагестанцев. Это результат подрывной деятельности наших врагов. Глядя на разъяренную толпу, мечущуюся по взлетному полю с желанием расправиться с евреями, я вспомнил Дербент и памятник Дружбы трех религий. За одним столом сидят и мирно пьют чай представители ислама, иудаизма и христианства", – написал парламентарий.
Депутат подчеркнул, что дружба религий – это единственный верный путь для всей нашей многонациональной и многоконфессиональной России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что события в Дагестане были спровоцированы Западом.
12:39:52 31-10-2023
...Напомним, вечером 29 октября в Махачкале вспыхнули массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля, сотни жителей потребовали изгнать евреев... ----- А почему бы самолёту из Израиля не полететь сразу в Еврейскую автономную область??? Тоже субъект Российской Федерации...! Зачем людей из конфликта с мусульманами, направлять, нет, даже пихать снова, поближе к мусульманам!!???
12:52:04 31-10-2023
Гость (12:39:52 31-10-2023) ...Напомним, вечером 29 октября в Махачкале вспыхнули массов... Ну так он и сказал, походу специально. Там явно все было организовано. Израиль в начале октября рушил ракетами жилые многоэтажки, никто не пошел к посольству Израиля даже с мирным протестом. А сейчас, когда удары уже в разы слабее, вдруг побежали бить евреев в самолете. Да ну
12:56:54 31-10-2023
Гость (12:39:52 31-10-2023) ...Напомним, вечером 29 октября в Махачкале вспыхнули массов... Это был не какой-то спецрейс с беженцами, это регулярный рейс Тель-Авив - Махачкала, российской компании Red Wings, летает раз в неделю по средам. Кому же он нужен, спросите вы? Да на нем сами дагестанцы летают в Израиль лечиться и отдыхать. Видимо, местные медицина и курорты их чем-то не устраивают. Теперь оцените всю глубину ситуации, в которой дикари с камнями набросились на самолет с соотечественниками. И никакими "провокациями в телеграме" это нельзя оправдать. Никакой разумный человек не станет этого делать.
13:07:04 31-10-2023
Гость (12:56:54 31-10-2023) Это был не какой-то спецрейс с беженцами, это регулярный рей... Никакой разумный человек не станет этого делать --- ну да, кроме тех, у кого эмоций много, а ума не сильно много. Но не надо рассказывать, что вдруг сотни человек подпрыгнули и побежали встречать самолет. Война уже три недели идет и ударов даже меньше. чем раньше. Раньше не подпрыгивали, а сейчас вдруг подпрыгнули. Да ну не надо. Их подняли. А кто поднимал, разумный, хоть и подонок
13:34:57 31-10-2023
Гость (13:07:04 31-10-2023) Никакой разумный человек не станет этого делать --- ну да, к... Подлечи голову, болезный. Нигде не подняли, в Дагестане подняли. Как вообще живешь, с гречкой в голове?
13:51:50 31-10-2023
Гость (13:34:57 31-10-2023) Подлечи голову, болезный. Нигде не подняли, в Дагестане под... Прикинь, болезный, нигде не подняли, в Дагестане подняли, а почему и кто, твоя гречка в голове подсказать не сможет
13:01:42 31-10-2023
Гость (12:39:52 31-10-2023) ...Напомним, вечером 29 октября в Махачкале вспыхнули массов... О как! Русские евреи выписаны из русских, так и запишем. А мож там летели горские евреи издревле населявшие север Дагестана? А если бы борт летел из Биробиджана? Россия Дружбонародная. А что там с КЧР, кстати? Что на этот счёт думает Ветеран Труда Даня Б?
13:08:36 31-10-2023
Лакец Дружбонародный (13:01:42 31-10-2023) О как! Русские евреи выписаны из русских, так и запишем. А м... проще истинных горских евреев привезти в дагестан из еврейской автономной области, чем бросить израильтян из лап одних мусульман в объятия других...!
13:11:31 31-10-2023
Лакец Дружбонародный (13:01:42 31-10-2023) О как! Русские евреи выписаны из русских, так и запишем. А м... А что там с КЧР --- уже во второй новости вопрос. Как то никто ничего не знает. Это наверное на избранных сайтах новость? Так что там? Что это за 3 буквы?
12:50:50 31-10-2023
Почему кавказцы не хотят становиться "палестинцами"
13:15:45 31-10-2023
Гость (12:50:50 31-10-2023) Почему кавказцы не хотят становиться "палестинцами"... Кто их притесняет? Уж не хотите ли вы назвать евреями остальную РФ?
12:53:26 31-10-2023
А где были "компетентные органы" ? Прощёлкали всё...
13:23:26 31-10-2023
Гость (12:53:26 31-10-2023) А где были "компетентные органы" ? Прощёлкали всё...... Примерно там же, где куда более компетентный Моссад, который более серьезную проблему прошелкал
13:57:03 31-10-2023
Гость (12:39:52 31-10-2023) ...Напомним, вечером 29 октября в Махачкале вспыхнули массов... А что уже начались религиозные войны? А вот у хохл...
13:05:26 31-10-2023
мой коммент из другой новости про путина и сектор газа, для тех кто говорит - что вот раньше и типо регулярный рейс... Раньше не было горячей фазы разжигания Мировой бойни! А сейчас настала!.. Технология захвата территорий сегодня (Видео: Почему кавказцы не хотят становиться «палестинцами». Охранные Системы): Заходит новый субъект в малом количестве на интересующую его территорию. Расширяется. Выдавливает местное население. В информационном поле "войны", при помощи дезинформации, лжи, манипуляции, оставшихся делает врагами всего цивилизованного мира, запада. То, что из нас делали все 90-е годы - мы люди второго сорта, фашизация русских с первой чеченской компании и по сегодняшний день, и др., демонизация России (Кровавый Мордер), что бы руками назначенного врага, решать проблему с оставшимся местным, коренным населением. Юридическое оформление нового субъекта де-факто. Вместо израильтян пострадавшим народом должны были стать Армяне в Арцахе! но их об этом предупредили и перед будущим конфликтом там у них, они массово покинули Арцах, чем спасли себе жизни. Мировым планировщикам ни чего не оставалось как начать бойню Израиль-Палестина...
13:55:21 31-10-2023
Гость (13:05:26 31-10-2023) мой коммент из другой новости про путина и сектор газа, для ... Почему ты не защитил Арцах?
14:19:23 31-10-2023
Гость (13:55:21 31-10-2023) Почему ты не защитил Арцах?... потому что не владел инсайдерской информацией! как армяне в Арцахе...
13:35:59 31-10-2023
Грязные политиканы, вроде этого, натравливают мирные народы друг на друга, придумывая несуществующих "врагов". Обычным людям делить нечего, они работают, кормят семьи, воспитывают детей, стараются сделать жизнь лучше. Я месяц назад вернулся из Европы, могу сказать, что ни разу не столкнулся с враждебным ко мне отношением. Ни Россия, ни Сибирь ни у кого не вызывали отторжения и отрицания. А вот политиканам, борющимся за власть, все плохие. Может, лучше с бессарабовыми разобраться?
13:50:43 31-10-2023
Гость (13:35:59 31-10-2023) Грязные политиканы, вроде этого, натравливают мирные народы ... А у этих бессарабовых дети припеваючи живут в той самой Европе или США. Практически жертвуют собой, загнивают и скукоживаются вместе с Западом и долларом.
14:12:12 31-10-2023
Гость (13:50:43 31-10-2023) А у этих бессарабовых дети припеваючи живут в той самой Евро... Они бы уже там сидели. Как минимум, намекали бы папе, что надо говорить то, что нравится Европе
13:56:03 31-10-2023
Гость (13:35:59 31-10-2023) Грязные политиканы, вроде этого, натравливают мирные народы ... не столкнулся с враждебным ко мне отношением --- думаю смотря что и где говорить. А нам какая разница что все из-за политиканов, может сначала пусть в Европе с ними разберутся? Может все и успокоится
16:36:40 31-10-2023
Гость (13:35:59 31-10-2023) Грязные политиканы, вроде этого, натравливают мирные народы ... А мы сталкивались с враждебным отношением прибалтов. Как только те узнавали, что мы русские. Дурь из прибалтов сразу прет.
13:40:38 31-10-2023
Как красиво сказал. В каких войсках служил?
14:00:09 31-10-2023
Моня звонит из Израиля другу в Москву: - Сеня, что там у вас творится? - Да Дагестан немножечко воюет с евреями… - Ну и что, есть потери? - Да, есть... Дагестанские власти потеряли аэропорт, русские самолёт, 10 дагестанцев в больнице, полицейские с травмами... - А что потеряли евреи? - Моня, ты не поверишь, евреи таки ещё и не прилетели...
14:02:40 31-10-2023
а вот интересно...? депутаты ГД от других регионов, сегодня в своих регионах, сделали такие же заявления, слово в слово, или подача была немножко разной?!... или это только наш такой шустрый?..