Депутат Булаев поддержал инициативу лидера ЛДПР о списании долгов регионам

Если не возвращать кредит, то на эти деньги в Алтайском крае можно построить 130 ФАПов и решить жилищную проблему 5 тыс. детей-сирот

29 февраля 2024, 15:00, ИА Амител

Депутат АКЗС Сергей Булаев / Фото: amic.ru

Депутат АКЗС Сергей Булаев поддержал инициативу лидера ЛДПР, кандидата в президенты России Леонида Слуцкого о списании долгов регионам, сообщает алтайское отделение партии.

Напомним, Слуцкий в своей предвыборной программе предлагает сравнять уровень жизни в регионах с московским, а для этого сначала необходимо простить госдолг субъектам страны. В частности, лидера партии возмущает списание Россией долгов другим странам, при этом долги регионов должны выплачиваться. Стоит отметить, что Алтайский край стал одним из шести регионов, где госдолг за 2023 год вырос в два раза – до 11,57 млрд рублей.

Булаев на февральской сессии краевого парламента высказался в поддержку инициативы Слуцкого о списании долгов регионам.

"Фракция ЛДПР в АКЗС вносит проект обращения в ГД РФ по изменению бюджетного законодательства в части списания долгов субъектам России по госкредитам", – подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что если не возвращать кредит, то на эти деньги можно построить около 130 ФАПов и решить жилищную проблему более 5 тыс. детей-сирот.