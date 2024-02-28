Одно из основных положений программы касается СВО. А именно, скорейшего ее завершения

28 февраля 2024, 15:00, ИА Амител

Леонид Слуцкий в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кандидаты на пост президента продолжают обнародовать свои предвыборные программы: ранее это уже сделали Владислав Даванков от "Новых людей" и Николай Харитонов от КПРФ. И вот теперь своим видением будущего страны поделился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Программа опубликована на сайте кандидата. Аmic.ru приводит главную выжимку.

Что за программа?

В ней семь пунктов. Над ними, как утверждает Слуцкий, "партия работает уже 35 лет". В основу программы, по словам лидера ЛДПР, легли результаты Всероссийского опроса граждан "Скажи Слуцкому правду!", "участниками которого стали сотни тысяч человек из всех регионов страны".

Итак, подробнее о пунктах.

Скорое завершение СВО

Основной темой программы стала поддержка спецоперации, которая, как заявил Слуцкий, должна завершиться безоговорочной победой России.

"Все уже привыкли к ситуации военного конфликта, однако мы перестали замечать тех, на кого она влияет напрямую. Жен, матерей, детей, которые ждут своих героев домой. И главное – это сами бойцы, которые защищают наши территории от нацизма", – говорится на сайте политика.

Лидер партии предлагает "нарастить темпы, собраться с силами для масштабного наступления и решительно поставить жирную точку в конфликте".

"У нас сильнейшая в мире военная промышленность и мощное оружие, отважные и храбрые воины – при желании мы можем достичь обозначенных целей много быстрее, чем происходит в реальности", – отмечает лидер партии.

Один уровень жизни во всех регионах

В ближайшие шесть лет, по словам Слуцкого, необходимо сравнять уровень жизни в регионах с московским. Он считает недопустимой ситуацию, "когда учителя в Москве получают в среднем 135 тысяч рублей, а в Саратове – 30 тысяч", а "столичная инфраструктура и уровень медицинской помощи уступают региональным".

"Пора признать, что нужно перестать выкачивать все ресурсы из регионов в столицу. Россия больше, чем Москва. Достойный уровень жизни должен быть по всей стране, чтобы каждый мог пользоваться качественной медициной, современным транспортом, хорошим образованием. Все в Москве жить не могут", – говорит Слуцкий.

Возмущает либерал-демократа также списание Россией долгов другим странам, к примеру – Монголии, Эфиопии, Узбекистану. При этом "долги некоторых субъектов РФ уже превысили 2 трлн рублей", говорит Слуцкий. Он считает нужным перераспределить финансирование и списать задолженности.

Отмена налога для малообеспеченных

По словам Слуцкого, бедность остается проблемой страны, однако меры, принимаемые властями, не помогают людям, которые с трудом сводят концы с концами. Либерал-демократ предлагает ввести нулевую ставку налогообложения для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей. Также, по его мнению, необходимо ввести прогрессивную шкалу налогообложения.

Контроль цен на продукты

Беспокоит политика и подорожание продуктов питания, которое, по его словам, "сильнее всего бьет по кошелькам семей и пенсионеров". Он предлагает заморозить цены на продукты базовой продовольственной корзины. А также принять закон "О честной цене", который обяжет производителей правильно маркировать выпускаемые товары (не указывать 900 миллилитров вместо тысячи).

Социальные квартиры для молодежи

Создание новых населенных пунктов – еще одна из задач в программе последователя Жириновского. Сейчас в России освоено только 15% территории, при этом будущее страны – в горизонтальной застройке, отмечает Слуцкий. Он считает, что нужно переориентировать строительную отрасль на малоэтажное строительство.

Для поддержки молодых семей политик предлагает создать фонд социального жилья из миллиона квартир. Семьям, у которых родился первый ребенок, следует выдавать квартиру, которую можно будет использовать до конца жизни, считает он.

А еще политика беспокоят вопросы ЖКХ: износ сетей, который, по оценке лидера партии, достигает 65% (а где-то и 100%), а также рост платежей.

Вернуть "дефолтные" деньги людям

Помимо прочего, Слуцкий предлагает вернуть деньги людям, которые потеряли средства во время дефолта. Речь, по словам политика, идет об 11 трлн рублей, "которые государство осталось должным своему населению".

А еще следует втрое снизить ставки по кредитам в микрофинансовых организациях, а также запретить деятельность коллекторов, подчеркивает он.

Помочь малому бизнесу

Последним пунктом программы указана помощь малому бизнесу. Политик настаивает на ослаблении контроля за его деятельностью со стороны государства.

"Чтобы малый бизнес развивался, мы должны ему помочь. Нужно перестать так часто менять правила отчетностей, ведь многие предприниматели из-за этого сегодня теряют свой бизнес, да еще и становятся фигурантами уголовных дел. Мы предлагаем обязать государство не менять правила игры для малого бизнеса чаще раза в год. Целью надзорных проверок должна быть помощь малому бизнесу и консультирование предпринимателей, а не реализация палочной системы штрафов. Нужно дать людям возможность честным путем зарабатывать деньги и реализовывать свои таланты и возможности", – говорится в программе.

Напомним, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В бюллетене будут представлены четыре кандидата: Владислав Даванков от "Новых людей", самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ. В Алтайском крае, как и в других 28 регионах РФ, будет возможность отдать свой голос онлайн: заявки на участие в ДЭГ можно подать до 11 марта включительно. Также будут доступны традиционные способы голосования: на избирательном участке, по месту нахождения или регистрации.