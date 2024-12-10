Поскольку нынешняя выплата в размере от 2 до 5 тысяч рублей не может считаться ощутимой поддержкой

10 декабря 2024, 17:24, ИА Амител

Молодая мать / Фото: unsplash.com / Valeria Zoncoll

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила пособия для беременных студенток привязать к МРОТ. Об этом она рассказала "Парламентской газете".

Лантратова подчеркнула, что улучшить демографическую ситуацию возможно путем снижения среднего возраста рождения первого ребенка с 28 до 21-22 лет.

"Для этого важно расширять программы помощи и поддержки для студентов, которые создают семью и становятся родителями. Срок выплат пособия определен в законе – 140 дней, 70 дней до и столько же после родов. Размер пособия должен быть ощутимым – я предложила привязать его к МРОТ", – отметила она.

Парламентарий подчеркнула, что "беременных студенток немного", потому что "в последние годы девушки не спешат рожать".

"Существенно повысить рождаемость могут только молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, большая часть из которых учатся в вузах и колледжах. Нынешняя выплата в размере от 2 до 5 тысяч рублей не может считаться ощутимой поддержкой", – добавила Лантратова.

Напомним, в Алтайском крае беременным студенткам будут единовременно выплачивать 100 тысяч рублей.