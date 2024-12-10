Депутат ГД предложила сделать "ощутимым" пособие для беременных студенток
Поскольку нынешняя выплата в размере от 2 до 5 тысяч рублей не может считаться ощутимой поддержкой
10 декабря 2024, 17:24, ИА Амител
Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила пособия для беременных студенток привязать к МРОТ. Об этом она рассказала "Парламентской газете".
Лантратова подчеркнула, что улучшить демографическую ситуацию возможно путем снижения среднего возраста рождения первого ребенка с 28 до 21-22 лет.
"Для этого важно расширять программы помощи и поддержки для студентов, которые создают семью и становятся родителями. Срок выплат пособия определен в законе – 140 дней, 70 дней до и столько же после родов. Размер пособия должен быть ощутимым – я предложила привязать его к МРОТ", – отметила она.
Парламентарий подчеркнула, что "беременных студенток немного", потому что "в последние годы девушки не спешат рожать".
"Существенно повысить рождаемость могут только молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет, большая часть из которых учатся в вузах и колледжах. Нынешняя выплата в размере от 2 до 5 тысяч рублей не может считаться ощутимой поддержкой", – добавила Лантратова.
Напомним, в Алтайском крае беременным студенткам будут единовременно выплачивать 100 тысяч рублей.
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