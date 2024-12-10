На Алтае семьям с детьми будут частично компенсировать стоимость аренды жилья
Эта мера поддержки – один из шести разделов краевой программы по повышению рождаемости
10 декабря 2024, 14:56, ИА Амител
В Алтайском крае будут частично компенсировать семьям с детьми стоимость аренды жилья в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала министр социальной защиты региона Наталья Оськина.
"Молодежь говорит, что нет своего жилья. Мы понимаем, что с ипотекой все сложно и аренда жилья является востребованной в жизни молодой семьи, поэтому будем вводить новую меру по частичной компенсации аренды жилья, если семья рожает ребенка. Будем частично брать эти расходы на наш бюджет и помогать семьям", – сообщила министр.
Как уточнили amic.ru в краевом Минсоцзащиты, речь идет о "частичной компенсации стоимости найма жилья для семей с детьми, рожденными начиная с 1 января 2025 года".
Эта мера – один из шести разделов программы Алтайского края по повышению рождаемости, направленной на поддержку многодетных, молодых, студенческих и работающих семей, а также укрепление репродуктивного здоровья.Например, семьи смогут получить единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей при рождении с 1 января 2025 года третьего или последующих детей. Причем это будет дополнительно к региональному материнскому капиталу, составляющему 87 тысяч рублей.
Кроме того, студенткам, срок беременности которых составляет 22 недели, будут выплачивать 100 тысяч рублей. Подробности смотрите в нашей "Переговорке".
16:14:51 10-12-2024
Частично это сколько? 10 рублей из 40 тысяч?
18:25:17 10-12-2024
а семьям с УЖЕ рожденными думаете легко?? нам какие льготы? по 2 ребенка с нашими ценами это же ужас
09:17:08 11-12-2024
Нужны не полумеры ,а полноценная государственная программа по обеспечению арендным муниципальным жильём населения.Не обязательно только семей с детьми,а и других категорий.Должен существовать муниципальный резерв такого жилья ,которым местная власть должна обеспечивать нуждающихся.Задачи по созданию такого фонда должна взять на себя государственная власть.Я думаю это будет большой поддержкой и стимулом для решения демографической проблемы.
09:30:53 11-12-2024
Афиноген (09:17:08 11-12-2024) Нужны не полумеры ,а полноценная государственная программа п... нужны:
развитие армии и флота
укрепление государственной власти
поддержание правопорядка и законности
системы мед и образования
по мелочи - автомобилестроение, строительств, авиа, ЖКХ, импортозамещение, природоресурсная...
и все это видимо в режиме госпрограмм.
на них нужны денги.
не дети же будут вкалывать? мне тоже нельзя особо напрягаться - врачи не велят.
ну так что же получается - все лично вам тянуть?
жалко вас, конечно - но надо, сами напросились, да?
09:49:34 11-12-2024
Musik (09:30:53 11-12-2024) нужны:развитие армии и флотаукрепление государственн... Без того ,что я обозначил, невозможно нормального решения того ,что вы перечислили.Сначала ,нормальные социально -экономические условия для населения,а потом всё само приложится.Насчёт источников финансирования.Мы самая богатая страна в мире с гигантскими доходами от всевозможных ресурсов.Так в чём же дело?Почему это всё идёт не на нужды населения ,а на обогащения кучки толстосумов?Почему одни чёрт знает в какой роскоши ,а другим жить негде?Не находите ли здесь некой несправедливости и противоречия?Почему в других ,менее богатых странах эта проблема давно решена ,а для нас это неразрешимая задача?
10:05:15 11-12-2024
Афиноген (09:49:34 11-12-2024) Без того ,что я обозначил, невозможно нормального решения то... кратко: создайте мне условия, и все само приложится (продажа природных ресурсов - три раза ха!).
а вот нифига.
и в нашей стране, и многократно в мире такая ситуация была.
вывод простой - создание тепличных условий не приводит к взрывному росту всего и вся.
приводит к лени, гниению, гибели.
в случае с Русской Цивилизацией конечно есть вариант. не природоресурсный ни разу. обсуждать его не будем, ок? вы не в той парадигме - поругаемся еще чего доброго 8-)))
10:13:10 11-12-2024
Musik (10:05:15 11-12-2024) кратко: создайте мне условия, и все само приложится (продажа... Демагогия.А парадигмы у нас с вами точно разные,я бы сказал,противоположные.