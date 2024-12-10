Эта мера поддержки – один из шести разделов краевой программы по повышению рождаемости

10 декабря 2024, 14:56, ИА Амител

Отец с младенцем / Фото: unsplash.com / Mikael Stenberg

В Алтайском крае будут частично компенсировать семьям с детьми стоимость аренды жилья в рамках реализации региональной программы по повышению рождаемости. Об этом в "Переговорке" на amic.ru рассказала министр социальной защиты региона Наталья Оськина.

"Молодежь говорит, что нет своего жилья. Мы понимаем, что с ипотекой все сложно и аренда жилья является востребованной в жизни молодой семьи, поэтому будем вводить новую меру по частичной компенсации аренды жилья, если семья рожает ребенка. Будем частично брать эти расходы на наш бюджет и помогать семьям", – сообщила министр.

Как уточнили amic.ru в краевом Минсоцзащиты, речь идет о "частичной компенсации стоимости найма жилья для семей с детьми, рожденными начиная с 1 января 2025 года".

Эта мера – один из шести разделов программы Алтайского края по повышению рождаемости, направленной на поддержку многодетных, молодых, студенческих и работающих семей, а также укрепление репродуктивного здоровья.Например, семьи смогут получить единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей при рождении с 1 января 2025 года третьего или последующих детей. Причем это будет дополнительно к региональному материнскому капиталу, составляющему 87 тысяч рублей.

Кроме того, студенткам, срок беременности которых составляет 22 недели, будут выплачивать 100 тысяч рублей. Подробности смотрите в нашей "Переговорке".