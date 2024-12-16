Эксперт в беседе с amic.ru отметил, что бороться надо с причинами негатива в семье, а не только его проявлениями

16 декабря 2024, 14:00, ИА Амител

Домашнее насилие / Фото: unsplash.com / Maxim Hopman

В правительство РФ отправили на отзыв законопроект, который предлагает наказывать за пропаганду и оправдание домашнего насилия. Адвокат и правозащитник Дмитрий Аграновский заявил в беседе с amic.ru, что данная инициатива не способна принципиально решить проблему нездоровых выплесков негатива в семье.

Депутаты Госдумы разработали проект закона о борьбе с пропагандой и оправданием домашнего насилия. Предполагается, что наказание будет финансовым – штрафы в размере 5-10 тысяч рублей. Как пояснила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, вопрос домашнего насилия стоит сегодня весьма остро – только в 2022 году было зафиксировано 158 тысяч случаев его проявления. По ее словам, это лишь вершина айсберга, поскольку значительная часть таких историй просто остается "за кадром", так как пострадавшие в официальные инстанции не обращаются.Дмитрий Аграновский отметил, что эффективность предлагаемой меры весьма сомнительна, поскольку необходимо искоренять причины, а не бороться со следствием.

"Надо начинать с первопричины, которая заключается в низком уровне культуры, существенно снизившемся по сравнению, скажем, с советским периодом. Плюс общая асоциальная обстановка, длительные психотравмирующие ситуации, в которых находятся те, кто прибегает к домашнему насилию. Попросту говоря, они срывают зло на более слабых членах своей семьи, иногда на домашних животных", – пояснил Аграновский.

Как подчеркнула Горячева, публичные высказывания, оправдывающие насилие, не должны оставаться без внимания. При этом, указала она, речь не идет о цензуре или "запрете на слова", но если человек транслирует идеи вроде "бьет – значит любит" или оправдывает насилие над детьми как метод воспитания, то государство должно отреагировать.

"Общество должно ясно дать понять, что домашнее насилие – это не метод воспитания и не культурная особенность. Это преступление", – заявила Горячева.

По ее мнению, в случае принятия закона "изменится общественный климат", а "пропаганда насилия будет исключена из публичной дискуссии, снизится общественная толерантность к насилию".

Аграновский отметил, что сегодня сама жизнь создает психотравмирующие ситуации для людей, которые в итоге срываются на близких.

"Конечно, хуже не будет, особенно если будут разработаны четкие правовые критерии. Но следует понимать, что наша сегодняшняя жизнь подчас создает психотравмирующие ситуации для людей. Она психологически очень неприятна по сравнению с той, что была в советский период. Если тогда домашнее насилие было уделом большей частью мужей-алкоголиков, то теперь зло на близких срывают многие внешне добропорядочные граждане", – указал собеседник.

Аграновский уверен, что главное внимание надо уделять причине, порождающей негативную ситуацию: