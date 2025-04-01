Депутат ГД с Алтая призвала снимать "интересные фильмы" для повышения рождаемости
Нина Останина уверена, что в кино необходимо славить многодетные семьи
01 апреля 2025, 16:42, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина в беседе с изданием "Страсти" призвала за счет кинематографа поднимать демографию.
Депутат отметила, что российским женщинам нравится смотреть на сказочную любовь, поэтому им интересны, например, турецкие сериалы. Но нужно делать и отечественные замечательные фильмы.
"Если честно, надоели уже все эти картинки о богатом олигархе, девушке-содержанке, собственно, на этом все и завершается. Отсутствие любви. Конечно, нужно другое. Первое – если мы говорим, что можем поднять демографию за счет многодетной семьи, то нужно эту многодетную семью и славить", – подчеркнула Останина.
При этом, добавила она, делать это необходимо не через "Код ДНК" на НТВ, а "другим путем и тоже интересно".
Она также напомнила о необходимости проведения "специальной демографической операции", чтобы Россия смогла достичь экономического суверенитета.
"Не смогут мигранты внести такой вклад в развитие нашей экономики, науки, как сделают это самородки, исконно русские люди, родившиеся здесь, на своей земле", – пояснила Останина.
17:05:04 01-04-2025
На главную роль претендует?
17:35:53 01-04-2025
они такими идеями баллы что-ли зарабатывают или какая там у них конкуренция, чем бредовее идея, тем лучше?
17:40:16 01-04-2025
Порнхаб разблокируйте, делов-то
20:13:55 01-04-2025
Гость (17:40:16 01-04-2025) Порнхаб разблокируйте, делов-то... но не на долго - минут на 10 в день
17:46:08 01-04-2025
Никакое кино не изменит ситуацию, если наша жизнь, совсем другое "кино". Только положительный личный пример в семье и в обществе.
18:00:12 01-04-2025
Какой активный алтайский депутат. Ни дня без инициативы))
22:29:30 01-04-2025
ВВП (18:00:12 01-04-2025) Какой активный алтайский депутат. Ни дня без инициативы))... Этот депутат, как депутат, к Алтайскому краю никакого отношения не имеет и никогда не имел. Интересно, в Саратовской области также каждую фразу этого депутата в областных СМИ освещают, как здесь? Ни дня без этой дамы в красном в новостной ленте Алтайского края. Реклама? Испанский стыд.
18:03:07 01-04-2025
Многодетная семья в быту - это с непривычки тяжело.
А вот процесс можно поснимать
20:19:59 01-04-2025
Musik (18:03:07 01-04-2025) Многодетная семья в быту - это с непривычки тяжело. А во... это в любом случае тяжело. а нонче и не оправдано экономически. много детей - много хлопот и бедность
07:15:50 02-04-2025
Musik (18:03:07 01-04-2025) Многодетная семья в быту - это с непривычки тяжело. А во... Я так и поняла про съёмку "интересных" фильмов.
19:31:04 01-04-2025
Снимать то можно, только кто будет их смотреть.