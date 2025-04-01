Депутат ГД с Алтая призвала снимать "интересные фильмы" для повышения рождаемости

Нина Останина уверена, что в кино необходимо славить многодетные семьи

01 апреля 2025, 16:42, ИА Амител

Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru

Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина в беседе с изданием "Страсти" призвала за счет кинематографа поднимать демографию.

Депутат отметила, что российским женщинам нравится смотреть на сказочную любовь, поэтому им интересны, например, турецкие сериалы. Но нужно делать и отечественные замечательные фильмы.

"Если честно, надоели уже все эти картинки о богатом олигархе, девушке-содержанке, собственно, на этом все и завершается. Отсутствие любви. Конечно, нужно другое. Первое – если мы говорим, что можем поднять демографию за счет многодетной семьи, то нужно эту многодетную семью и славить", – подчеркнула Останина.

При этом, добавила она, делать это необходимо не через "Код ДНК" на НТВ, а "другим путем и тоже интересно".

Она также напомнила о необходимости проведения "специальной демографической операции", чтобы Россия смогла достичь экономического суверенитета.