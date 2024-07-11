Депутат Госдумы предложил заставить матерей отчитываться о тратах алиментов
Некоторые спускают деньги в салонах красоты
11 июля 2024, 14:40, ИА Амител
Депутат Госдумы Евгений Марченко отметил, что в России устарел Семейный кодекс и не учитывает современных реалий, пишет "Парламентская газета".
"Например, мамы не отчитываются, как тратят алименты, и некоторые спускают деньги в салонах красоты, а не покупают что-то ребенку", – разъясняет издание позицию депутата.
Также парламентарий внес в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить мужу разводиться с неверной супругой во время беременности и в течение года после рождения нагулянного ребенка.
Депутат подчеркнул, что в случае запрета у мужчин возникает правовая незащищенность, что приводит к еще меньшему желанию вступать в официальные браки.
"Нам нужно развивать институт семьи", – отметил Марченко.
Инициативу раскритиковала депутат Госдумы Нина Останина. Она указала, что обстоятельства могут быть разными в случаях, когда ребенок не от супруга, и защищать нужно, прежде всего, женщину с малышом, которые находятся в уязвимом положении.
14:46:40 11-07-2024
Дельное предложение
14:48:10 11-07-2024
алименты 2 т.р. прям все салоны облазила
16:30:13 11-07-2024
Гость (14:48:10 11-07-2024) алименты 2 т.р. прям все салоны облазила... Прожиточный минимум для детей — 13 975 руб.
Алиментщик обязан платить не менее 6 987,5 руб. на одного ребёнка, а другую половину должен обеспечить родитель-опекун...
14:51:55 11-07-2024
Сегодня случайно не день еб... долбанутых предложений от таких же депутатов?
14:55:28 11-07-2024
Давно пора
14:59:49 11-07-2024
Знавал я разведенку с ребёнком... Пошли, говорит, в гостиницу, мне бывший алименты перечислил.
15:08:44 11-07-2024
некоторые спускают деньги в салонах красоты, а не покупают что-то ребенку....
а ребенка прям даже не кормят?
15:08:59 11-07-2024
Когда папаши сетуют что бывшая тратит на себя алименты - возьмите ребенка и проживите с ним хотя бы месяц другой на сумму ваших алиментов. Слабо?
16:48:48 11-07-2024
Гость (15:08:59 11-07-2024) Когда папаши сетуют что бывшая тратит на себя алименты - воз... Брошенка?
17:37:05 11-07-2024
Гость (16:48:48 11-07-2024) Брошенка?... А по сути есть что сказать, или?..
15:11:58 11-07-2024
предложение имеет смысл. Алименты, детские пособия часто пропиваются, тратятся не на ребенка. Ну никак нельзя покупать на средства, предназначенные детям, спиртное, сигареты, наркоту. И такое бывает. А почему бы алименты, детские пособия не перечислять на специальную детскую карту, которая бы позволяла увидеть, на что тратятся деньги. Алименты должны тратится на одежду ребенку, обувь, продукты, лекарства, посещение культурных мероприятий - зоопарка, и проч, покупку книг, учебников. Был случай, когда непутевая мамаша, получив алименты, уходила в запой, пока деньги не кончались.
16:04:33 11-07-2024
гость (15:11:58 11-07-2024) предложение имеет смысл. Алименты, детские пособия часто про... Я предлагаю пойти дальше - алименты тратятся на ребенка, потом мама собирает все свои траты, и ежели они составляют больше, чем сумма алиментов, помноженная на две - то половину суммы сверх папа доплачивает. А что, так же будет честно, разве нет? Ну там стоматолог какой, который явно не в сакраментальные три тыщи обошелся, секция, где одна экипировка будет стоить как крыло от Боинга. Не хотите ? А че так?
16:47:38 11-07-2024
Гость (16:04:33 11-07-2024) Я предлагаю пойти дальше - алименты тратятся на ребенка, пот... поддерживаю! и за коммуналку половину за ребетенков оплачивать... только вот надо придумать еще, как питание ребенкино вычислить.. то мороженко, то пироженко... а папаша скажет - незачем было покупать! или мама телятиной кормит, а папаша скажет - незачем мажорить, вот вам кости по прекрасной цене.. так что папашки крепко подумайте, как растить детей на ваши "элементы" (если что, я в браке и отец обеспечивает нужды семьи, но по работе с такими горе-отцами сталкивалась не раз...) мамаш-горемык не оправдываю, если пропивают алименты, забирайте опеку и растите ребенка сами, правда потом по данной инициативе может возникнуть обязанность отчитаться матери об ее алиментах)))
15:15:26 11-07-2024
Ну даже и спускает она в салоне красоты деньги, но она и кормит твоего ребенка. А основная статья расходов в семье- это питание.
15:29:32 11-07-2024
Гость (15:15:26 11-07-2024) Ну даже и спускает она в салоне красоты деньги, но она и кор... Она кормит СВОЕГО ребенка. Если она и на это не способна - лишить родительских прав однозначно.
16:29:48 11-07-2024
Гость (15:29:32 11-07-2024) Она кормит СВОЕГО ребенка. Если она и на это не способна - л... у ребенка есть ДВА родителя. и содержать его до 18 лет должны ОБА
15:32:56 11-07-2024
Гость (15:15:26 11-07-2024) Ну даже и спускает она в салоне красоты деньги, но она и кор... Ага, а еще аперитивы и дижестивы, для аппетиту, так сказать. Не у всех, но у многих.
15:31:15 11-07-2024
короче дети - это сплошная головная боль, одним платить алименты, другим о них отчитываться (это кроме всех бытовых вопросов, кормит, учить, лечить), лучше детей не иметь, и в брак не вступать (чтоб пошлину при разводе не платить)
15:39:08 11-07-2024
а как отследить целевое использование денег? они поступили на счет... свои она тратит или алименты, кто это будет отчитывать? Если семья с ребенком неблагополучная - это уже полномочия службы опеки (если мать пьет и т.п., есть процедуры мониторинга или лишения прав). другое дело, что сумма алиментов или не позволяет обеспечить ребенка всем необходимым, или вообще не платится. лучше бы за реальными доходами "бедных алименщиков" следили, которые специально скрывают доход, чтобы на своих детей не тратиться
15:42:56 11-07-2024
гость (15:39:08 11-07-2024) а как отследить целевое использование денег? они поступили н... Карту специальную выпустить и тратить можно только на определенные категории товаров, слабо такое сделать?
16:10:18 11-07-2024
Гость (15:42:56 11-07-2024) Карту специальную выпустить и тратить можно только на опреде... Отличное решение. А завтра ваш ребенок заболевает, и ему нужны лекарства не из этого списка, или средства медицинской реабилитации. Или идет заниматься в авиамодельный кружок, а клея-то в списочке и нетути... Или как, будете обязывать ребенка не болеть и хотеть только то, что будет в списке? Категории товаров у него... из списка. Видимо, из тех, кто платит трешку на все про все, и считает, что на эти деньги бывшая себе купила норковую шубу и свозила любовника на Мальдивы.
07:57:14 12-07-2024
Гость (16:10:18 11-07-2024) Отличное решение. А завтра ваш ребенок заболевает, и ему нуж... А мать на что? За кружок не может заплатить?
17:53:58 11-07-2024
Видимо этот депутат алиментщик...
18:08:16 11-07-2024
Сегодня дума очень старается отбить у людей желание регистрировать брак и рожать детей, план перевыполнили своими бредовыми идеями.
19:07:26 11-07-2024
Другое предложение. Если алименты 10 тр и менее - то не надо отчет. А если более - тогда уж предоставьте чеки.
21:01:45 11-07-2024
Гость (19:07:26 11-07-2024) Другое предложение. Если алименты 10 тр и менее - то не над... не нужен никакой отчет. если использовать карту безналичным расчетом, то сразу видно, что покупается и по какй цене. ИИ не дремлет
21:12:47 11-07-2024
сплошь и рядом - мамаша получает детское пособие и идет сразу за пивом, и так каждый день, пока пособие не кончается. Кошмар. Детская карта бы не позволила совершать такие покупки. Глядишь, положение детей улучшилось бы в неблагополучных семьях. Хоть дети бы не голодали.
21:19:08 11-07-2024
Детские пособия позволяют мамашам не работать, а жить за счет детей. Раньше дети были на иждивении у родителей, а сейчас наоборот, родители на иждивении детей. Получают пособие детское и живут за счет него, не работают. Коммунальные услуги, налоги нельзя включать в детскую карту. Пусть родители идут работать. Очень много родителей - иждивенцев - тунеядцев.