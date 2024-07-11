Депутат Госдумы предложил заставить матерей отчитываться о тратах алиментов

Некоторые спускают деньги в салонах красоты

11 июля 2024, 14:40, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Депутат Госдумы Евгений Марченко отметил, что в России устарел Семейный кодекс и не учитывает современных реалий, пишет "Парламентская газета".

"Например, мамы не отчитываются, как тратят алименты, и некоторые спускают деньги в салонах красоты, а не покупают что-то ребенку", – разъясняет издание позицию депутата.

Также парламентарий внес в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить мужу разводиться с неверной супругой во время беременности и в течение года после рождения нагулянного ребенка.

Депутат подчеркнул, что в случае запрета у мужчин возникает правовая незащищенность, что приводит к еще меньшему желанию вступать в официальные браки.

"Нам нужно развивать институт семьи", – отметил Марченко.

Инициативу раскритиковала депутат Госдумы Нина Останина. Она указала, что обстоятельства могут быть разными в случаях, когда ребенок не от супруга, и защищать нужно, прежде всего, женщину с малышом, которые находятся в уязвимом положении.