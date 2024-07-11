В ГД думают над запретом разводиться с неверной женой из-за нагулянного ребенка
При такой правовой незащищенности у мужчин будет еще меньше желания вступать в официальные браки
11 июля 2024, 13:00, ИА Амител
Законодательный запрет разводиться с беременной женой без ее согласия несправедлив по отношению к мужчине, если речь идет не об их общем ребенке, заявил "Парламентской газете" депутат Госдумы Евгений Марченко.
Марченко внес в Госдуму законопроект, предлагающий дополнить статью 17 Семейного кодекса, запрещающую разводиться с супругой во время беременности и в течение года после рождения ребенка. По его мнению, необходимо внести уточнение, что речь идет об общих детях.
Депутат подчеркнул, что мужчинам придется содержать в течение беременности супругу, с которой он хочет развестись, и весь год после рождения ребенка. Более того, есть и финансовые риски. Например, все купленное в этот период имущество будет считаться совместно нажитым.
"При такой правовой незащищенности у мужчин будет еще меньше желания вступать в официальные браки, чем сейчас", – пояснил парламентарий.
Что касается заботы о беременной супруге и своем ребенке, а не о нагулянном, то это депутат считает святой обязанностью мужчины.
13:07:14 11-07-2024
Заняться чтоли нечем!?
23:14:47 11-07-2024
Критик (13:07:14 11-07-2024) Заняться чтоли нечем!?... Госдума не место думать, так и живем.
13:08:36 11-07-2024
марченко... надеюс, мы еще не раз услышим эту фамилию в связи с полезными нововведениями.
кто не хочет однажды очуться с мордой лица как у мужика на фото - поддержите ингициативу.
и поставьте под моим твитом лайк.
13:09:38 11-07-2024
Ещё не прочитал!
Дайте ка угадаю!?
Опять Милонов чудит...?
Жаль если не он. По почерку точно его рука!!!
13:19:14 11-07-2024
Гость (13:09:38 11-07-2024) Ещё не прочитал! Дайте ка угадаю!?Опять Милонов чуди... не угадали - вам шелбан.
13:32:10 11-07-2024
Мусик (13:19:14 11-07-2024) не угадали - вам шелбан.... ставь... свой шалабан
13:37:25 11-07-2024
Гость (13:32:10 11-07-2024) ставь... свой шалабан... а можете наличкой на телефон перевести?
14:12:01 11-07-2024
Мусик (13:37:25 11-07-2024) а можете наличкой на телефон перевести?... я наличку в свой телефон засунул... лови!... скоро прилетят...
13:27:12 11-07-2024
ОНИ (неадекватные депутаты) множатся.................ааааа
13:35:46 11-07-2024
блин, я вот подумал...
много в преданиях народных ситуаций, когда жена такая - ёлкиматалки, мужинек, а у мню непорочное зачатие. ага.
и результаты судя по историям - хорошие.
небинарно это все как-то. надо подумать.
13:36:12 11-07-2024
Слишком безалаберно лезут в семейные проблемы...
13:58:34 11-07-2024
Костя (13:36:12 11-07-2024) Слишком безалаберно лезут в семейные проблемы... ... ...это все сотрясание воздуха и показная видимость бурной деятельности, не переживайте. На самом деле им плевать на разводы, вымирание, миграцию и т.д. А большинство людей, даже не следят за этими новостями и не в курсе, что кто то, что то говорит и предлагает...
14:10:15 11-07-2024
Вот если бы говорили про строительство заводов, ни кто бы на них не обратил внимание, что они есть вообще такие депутаты. А сейчас, вся страна обсуждает, у всех на слуху, фамилии зазвучали, так и прёт их от гордости за свою значимость. Между прочим, это наши избранники. Таких вот выбрали)))
14:26:10 11-07-2024
ВВП (14:10:15 11-07-2024) Вот если бы говорили про строительство заводов, ни кто бы на... заводы? скукота.
постмодерн во всю ширь. блокчейн и инскины.
а вам бы все в деревянные игрушки играться.
10:35:51 12-07-2024
бросать беременную жену страшный грех, и неважно чей ребёнок.