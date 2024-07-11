В ГД думают над запретом разводиться с неверной женой из-за нагулянного ребенка

При такой правовой незащищенности у мужчин будет еще меньше желания вступать в официальные браки

11 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Мужчина и женщина / Фото: unsplash.com

Законодательный запрет разводиться с беременной женой без ее согласия несправедлив по отношению к мужчине, если речь идет не об их общем ребенке, заявил "Парламентской газете" депутат Госдумы Евгений Марченко.

Марченко внес в Госдуму законопроект, предлагающий дополнить статью 17 Семейного кодекса, запрещающую разводиться с супругой во время беременности и в течение года после рождения ребенка. По его мнению, необходимо внести уточнение, что речь идет об общих детях.

Депутат подчеркнул, что мужчинам придется содержать в течение беременности супругу, с которой он хочет развестись, и весь год после рождения ребенка. Более того, есть и финансовые риски. Например, все купленное в этот период имущество будет считаться совместно нажитым.

"При такой правовой незащищенности у мужчин будет еще меньше желания вступать в официальные браки, чем сейчас", – пояснил парламентарий.

Что касается заботы о беременной супруге и своем ребенке, а не о нагулянном, то это депутат считает святой обязанностью мужчины.