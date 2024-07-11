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В ГД думают над запретом разводиться с неверной женой из-за нагулянного ребенка

При такой правовой незащищенности у мужчин будет еще меньше желания вступать в официальные браки

11 июля 2024, 13:00, ИА Амител

Мужчина и женщина / Фото: unsplash.com
Мужчина и женщина / Фото: unsplash.com

Законодательный запрет разводиться с беременной женой без ее согласия несправедлив по отношению к мужчине, если речь идет не об их общем ребенке, заявил "Парламентской газете" депутат Госдумы Евгений Марченко.

Марченко внес в Госдуму законопроект, предлагающий дополнить статью 17 Семейного кодекса, запрещающую разводиться с супругой во время беременности и в течение года после рождения ребенка. По его мнению, необходимо внести уточнение, что речь идет об общих детях.

Депутат подчеркнул, что мужчинам придется содержать в течение беременности супругу, с которой он хочет развестись, и весь год после рождения ребенка. Более того, есть и финансовые риски. Например, все купленное в этот период имущество будет считаться совместно нажитым.

"При такой правовой незащищенности у мужчин будет еще меньше желания вступать в официальные браки, чем сейчас", – пояснил парламентарий.

Что касается заботы о беременной супруге и своем ребенке, а не о нагулянном, то это депутат считает святой обязанностью мужчины.

Госдума Законопроекты мужчины и женщины инициативы

Комментарии 15

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Критик

13:07:14 11-07-2024

Заняться чтоли нечем!?

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Гость

23:14:47 11-07-2024

Критик (13:07:14 11-07-2024) Заняться чтоли нечем!?... Госдума не место думать, так и живем.

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Мусик

13:08:36 11-07-2024

марченко... надеюс, мы еще не раз услышим эту фамилию в связи с полезными нововведениями.
кто не хочет однажды очуться с мордой лица как у мужика на фото - поддержите ингициативу.
и поставьте под моим твитом лайк.

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Гость

13:09:38 11-07-2024

Ещё не прочитал!
Дайте ка угадаю!?
Опять Милонов чудит...?
Жаль если не он. По почерку точно его рука!!!

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Мусик

13:19:14 11-07-2024

Гость (13:09:38 11-07-2024) Ещё не прочитал! Дайте ка угадаю!?Опять Милонов чуди... не угадали - вам шелбан.

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Гость

13:32:10 11-07-2024

Мусик (13:19:14 11-07-2024) не угадали - вам шелбан.... ставь... свой шалабан

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Мусик

13:37:25 11-07-2024

Гость (13:32:10 11-07-2024) ставь... свой шалабан... а можете наличкой на телефон перевести?

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Гость

14:12:01 11-07-2024

Мусик (13:37:25 11-07-2024) а можете наличкой на телефон перевести?... я наличку в свой телефон засунул... лови!... скоро прилетят...

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Гость

13:27:12 11-07-2024

ОНИ (неадекватные депутаты) множатся.................ааааа

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Мусик

13:35:46 11-07-2024

блин, я вот подумал...
много в преданиях народных ситуаций, когда жена такая - ёлкиматалки, мужинек, а у мню непорочное зачатие. ага.
и результаты судя по историям - хорошие.
небинарно это все как-то. надо подумать.

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Костя

13:36:12 11-07-2024

Слишком безалаберно лезут в семейные проблемы...

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Гость

13:58:34 11-07-2024

Костя (13:36:12 11-07-2024) Слишком безалаберно лезут в семейные проблемы... ... ...это все сотрясание воздуха и показная видимость бурной деятельности, не переживайте. На самом деле им плевать на разводы, вымирание, миграцию и т.д. А большинство людей, даже не следят за этими новостями и не в курсе, что кто то, что то говорит и предлагает...

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ВВП

14:10:15 11-07-2024

Вот если бы говорили про строительство заводов, ни кто бы на них не обратил внимание, что они есть вообще такие депутаты. А сейчас, вся страна обсуждает, у всех на слуху, фамилии зазвучали, так и прёт их от гордости за свою значимость. Между прочим, это наши избранники. Таких вот выбрали)))

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Мусик

14:26:10 11-07-2024

ВВП (14:10:15 11-07-2024) Вот если бы говорили про строительство заводов, ни кто бы на... заводы? скукота.
постмодерн во всю ширь. блокчейн и инскины.
а вам бы все в деревянные игрушки играться.

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гость

10:35:51 12-07-2024

бросать беременную жену страшный грех, и неважно чей ребёнок.

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