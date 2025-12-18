НОВОСТИОбщество

Депутат Госдумы с Алтая предложила списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка

Нина Останина также выступает за расширение льготной семейной ипотеки на все регионы и введение нулевой ставки в отдельных субъектах РФ

18 декабря 2025, 09:36, ИА Амител

Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru
Депутат Государственной Думы Нина Останина предложила новые меры поддержки семей с детьми. В интервью "Ленте.ру" она заявила, что уже направила в правительство РФ предложения, которые включают полное списание ипотечного долга после рождения четвертого ребенка.

Останина подчеркнула, что действующая семейная ипотека по ставке 2% сегодня доступна лишь жителям сельской местности и Дальнего Востока, что снижает ее привлекательность из-за разной инфраструктуры в регионах. Поэтому она предлагает распространить льготную программу на все регионы России и рассмотреть возможность установления нулевой процентной ставки в отдельных субъектах.

Ключевая же инициатива депутата касается поэтапного списания задолженности: 

«Списание какой-то части ипотечного кредита с рождением каждого последующего ребенка. С рождением четвертого – полное списание».

Эти предложения направлены на повышение рождаемости и создание дополнительных стимулов для семей. В настоящее время они носят характер инициативы, и для их реализации потребуется разработка соответствующего законопроекта и выделение бюджетных средств.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

09:44:19 18-12-2025

если примут сразу трех рожу)))))))

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:00:37 18-12-2025

Гость (09:44:19 18-12-2025) если примут сразу трех рожу)))))))... Кошка что-ли?))

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:10:20 18-12-2025

Гость (10:00:37 18-12-2025) Кошка что-ли?))... ради такого то да)

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:17:34 18-12-2025

Гость (09:44:19 18-12-2025) если примут сразу трех рожу)))))))... чего мелочиться - давайте роту рожайте сразу.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:04 18-12-2025

А банки то в курсе?))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:47:21 18-12-2025

Ну да! взяли ипотеку на 30 лет 1 комнатную с 1 ребенком и надо еще 3 родить в этой однокомнатной и прожить еще лет 7 как в этой комнате ......и только тогда будет вам счастье

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:39:34 18-12-2025

гость (10:47:21 18-12-2025) Ну да! взяли ипотеку на 30 лет 1 комнатную с 1 ребенком и н... Ну так хотели же как в совке? Так это оно самое)

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:09:38 18-12-2025

Бабушка уже к очередным выборам готовится, лозунгами так и сыпет.

  -5 Нравится
Ответить
