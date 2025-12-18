Депутат Госдумы с Алтая предложила списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка

Нина Останина также выступает за расширение льготной семейной ипотеки на все регионы и введение нулевой ставки в отдельных субъектах РФ

18 декабря 2025, 09:36, ИА Амител

Нина Останина в Госдуме / Фото: duma.gov.ru

Депутат Государственной Думы Нина Останина предложила новые меры поддержки семей с детьми. В интервью "Ленте.ру" она заявила, что уже направила в правительство РФ предложения, которые включают полное списание ипотечного долга после рождения четвертого ребенка.

Останина подчеркнула, что действующая семейная ипотека по ставке 2% сегодня доступна лишь жителям сельской местности и Дальнего Востока, что снижает ее привлекательность из-за разной инфраструктуры в регионах. Поэтому она предлагает распространить льготную программу на все регионы России и рассмотреть возможность установления нулевой процентной ставки в отдельных субъектах.

Ключевая же инициатива депутата касается поэтапного списания задолженности:

«Списание какой-то части ипотечного кредита с рождением каждого последующего ребенка. С рождением четвертого – полное списание».

Эти предложения направлены на повышение рождаемости и создание дополнительных стимулов для семей. В настоящее время они носят характер инициативы, и для их реализации потребуется разработка соответствующего законопроекта и выделение бюджетных средств.