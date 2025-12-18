Депутат Госдумы с Алтая предложила списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка
Нина Останина также выступает за расширение льготной семейной ипотеки на все регионы и введение нулевой ставки в отдельных субъектах РФ
18 декабря 2025, 09:36, ИА Амител
Депутат Государственной Думы Нина Останина предложила новые меры поддержки семей с детьми. В интервью "Ленте.ру" она заявила, что уже направила в правительство РФ предложения, которые включают полное списание ипотечного долга после рождения четвертого ребенка.
Останина подчеркнула, что действующая семейная ипотека по ставке 2% сегодня доступна лишь жителям сельской местности и Дальнего Востока, что снижает ее привлекательность из-за разной инфраструктуры в регионах. Поэтому она предлагает распространить льготную программу на все регионы России и рассмотреть возможность установления нулевой процентной ставки в отдельных субъектах.
Ключевая же инициатива депутата касается поэтапного списания задолженности:
«Списание какой-то части ипотечного кредита с рождением каждого последующего ребенка. С рождением четвертого – полное списание».
Эти предложения направлены на повышение рождаемости и создание дополнительных стимулов для семей. В настоящее время они носят характер инициативы, и для их реализации потребуется разработка соответствующего законопроекта и выделение бюджетных средств.
09:44:19 18-12-2025
если примут сразу трех рожу)))))))
10:00:37 18-12-2025
Гость (09:44:19 18-12-2025) если примут сразу трех рожу)))))))... Кошка что-ли?))
10:10:20 18-12-2025
Гость (10:00:37 18-12-2025) Кошка что-ли?))... ради такого то да)
10:17:34 18-12-2025
Гость (09:44:19 18-12-2025) если примут сразу трех рожу)))))))... чего мелочиться - давайте роту рожайте сразу.
10:12:04 18-12-2025
А банки то в курсе?))
10:47:21 18-12-2025
Ну да! взяли ипотеку на 30 лет 1 комнатную с 1 ребенком и надо еще 3 родить в этой однокомнатной и прожить еще лет 7 как в этой комнате ......и только тогда будет вам счастье
12:39:34 18-12-2025
гость (10:47:21 18-12-2025) Ну да! взяли ипотеку на 30 лет 1 комнатную с 1 ребенком и н... Ну так хотели же как в совке? Так это оно самое)
14:09:38 18-12-2025
Бабушка уже к очередным выборам готовится, лозунгами так и сыпет.