Матвиенко предложила ограничить выдачу семейной ипотеки регионом проживания

Председатель Совфеда считает, что программа не должна стимулировать переезд в столичные агломерации, и выступила за дифференцированную ставку в зависимости от числа детей

16 декабря 2025, 16:15, ИА Амител

Дома Барнаула / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила выдавать льготную семейную ипотеку в приоритетном порядке в регионе проживания семьи. С таким призывом она выступила на заседании Совета законодателей, сообщает РИА Новости.

По ее словам, для гармоничного развития страны важно, чтобы субсидируемая госпрограмма не стимулировала переток людей из регионов в столичные агломерации, что, к сожалению, сейчас наблюдается.

«Мы выступаем за приоритетную выдачу семейной ипотеки именно в регионе проживания семьи. Конечно, никто не запрещает переезжать семьям из региона в регион», – сказала Матвиенко.

Она также отметила, что право на льготу должны получать те, кто действительно в ней нуждается, а существующие правила выдачи ипотеки пока не в полной мере способствуют достижению главных целей программы – повышению рождаемости и улучшению условий жизни семей с детьми.

Политик напомнила об инициативе ввести дифференцированную ставку по ипотеке в зависимости от числа детей, чтобы стимулировать создание многодетных семей. Кроме того, она раскритиковала практику, когда граждане оформляют на себя несколько льготных ипотек, что, по ее мнению, идет вразрез с целями программы и дополнительно разгоняет цены на жилье.