Матвиенко предложила ограничить выдачу семейной ипотеки регионом проживания
Председатель Совфеда считает, что программа не должна стимулировать переезд в столичные агломерации, и выступила за дифференцированную ставку в зависимости от числа детей
16 декабря 2025, 16:15, ИА Амител
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила выдавать льготную семейную ипотеку в приоритетном порядке в регионе проживания семьи. С таким призывом она выступила на заседании Совета законодателей, сообщает РИА Новости.
По ее словам, для гармоничного развития страны важно, чтобы субсидируемая госпрограмма не стимулировала переток людей из регионов в столичные агломерации, что, к сожалению, сейчас наблюдается.
«Мы выступаем за приоритетную выдачу семейной ипотеки именно в регионе проживания семьи. Конечно, никто не запрещает переезжать семьям из региона в регион», – сказала Матвиенко.
Она также отметила, что право на льготу должны получать те, кто действительно в ней нуждается, а существующие правила выдачи ипотеки пока не в полной мере способствуют достижению главных целей программы – повышению рождаемости и улучшению условий жизни семей с детьми.
Политик напомнила об инициативе ввести дифференцированную ставку по ипотеке в зависимости от числа детей, чтобы стимулировать создание многодетных семей. Кроме того, она раскритиковала практику, когда граждане оформляют на себя несколько льготных ипотек, что, по ее мнению, идет вразрез с целями программы и дополнительно разгоняет цены на жилье.
16:25:10 16-12-2025
Матвиенко !
будешь у нас на Алтае, заплати Туристический налог !
17:00:35 16-12-2025
Шинник (16:25:10 16-12-2025) Матвиенко !будешь у нас на Алтае, заплати Туристический ... У тебя все настолько плохо? Что на копеечный налог не хватает?
16:31:19 16-12-2025
Очередная пожилая женщина которую на пенсионной лавке в парке заждались, шла бы уже со своими инициативами подальше!!!
16:54:29 16-12-2025
заберите паспорта у колхозников и делов та
16:59:44 16-12-2025
Вот смотрю я на эту женщину, и каждый раз поражаюсь глубине государственной мысли. И откуда в ней столько умищща...
17:15:04 16-12-2025
Гость (16:59:44 16-12-2025) Вот смотрю я на эту женщину, и каждый раз поражаюсь глубине ... Действительно!!! Видит на годы вперед!
08:43:13 17-12-2025
Гость (16:59:44 16-12-2025) Вот смотрю я на эту женщину, и каждый раз поражаюсь глубине ... А вот вы способны были придумать сбивать сосульки лазером!? А она может!
12:06:20 17-12-2025
Гость (08:43:13 17-12-2025) А вот вы способны были придумать сбивать сосульки лазером!? ... не сосульки, а сосули.
17:32:18 16-12-2025
Цены на жильё и всё остальное разгоняют доходы депутатов, чиновников, бешеные зарплаты судей и прочих слуг народа. И индексация пенсий на одинаковый процент, что делает разрыв между пенсий у работающих людей и у людей государства в государстве всё больше. В стране все должны жить по одним законам.
20:29:24 19-12-2025
А мне интересно, а те, у кого нет постоянной прописки и кто всю жизнь живёт по временной регистрации в сьемном жилье, они где квартиру могут по семейной ипотеке взять? Нигде?