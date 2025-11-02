НОВОСТИОбщество

Депутат предложил женщинам рожать детей от насильников и отдавать на усыновление

Парламентарий подчеркнул, что в стране много бездетных пар, мечтающих о детях, и таким образом можно "осчастливить другую семью"

02 ноября 2025, 15:00, ИА Амител

Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер выступил с инициативой относительно женщин, забеременевших в результате изнасилования. По его мнению, таких детей следует рожать и передавать в другие семьи.

«Если психологически для женщины это невозможно, то врач-психолог объясняет, что это живая жизнь и сегодня в этой живой жизни нуждаются другие», – заявил Вегнер.

Парламентарий подчеркнул, что в стране много бездетных пар, мечтающих о детях, и таким образом можно "осчастливить другую семью". Он предложил проводить с беременными женщинами работу, убеждая их не прерывать беременность, поскольку "жизнь должна быть – если она зародилась, значит, так Господу было угодно".

Данное заявление уже вызвало резонанс в обществе. Критики отмечают, что такая позиция не учитывает психологическую травму женщин, переживших сексуальное насилие, и может усугубить их состояние.

Ранее в Госдуме заявили, что нищета заставит людей рожать и спасет страну от демографической ямы.

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

15:07:48 02-11-2025

Можно такого депутата из депутатов уволить? За такие слова только так и надо поступить.

  41 Нравится
Ответить
Avatar Picture
бгг

08:38:58 03-11-2025

Гость (15:07:48 02-11-2025) Можно такого депутата из депутатов уволить? За такие слова т... ага, изнасиловать и отдать в другую семью

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:02:34 02-11-2025

Вот ему и отдавать - пусть осчастливливается, пока в ком-нибудь из этих крошек гены папашки не проснутся и он не пришибет неразумного депутатишку. А мы поглядим!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дана

17:46:33 02-11-2025

От кого родишь,тот и вырастет. От осинки, не родятся апельсинки. От депутата можно родить? Вы сначала создайте условия для тех От кого рожать то. Работу достойную и достопное жилье,вот тогда и будем рожать.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

18:16:37 02-11-2025

Дана (17:46:33 02-11-2025) От кого родишь,тот и вырастет. От осинки, не родятся апельси... От депутата можно, только потом вот такие предложения начнут поступать от ребенка, оно вам надо?))

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:02:03 02-11-2025

Мм, тонкий ценитель искусства))))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:07:47 02-11-2025

А Вегнер точно в полной семье родился и вырос? А то меня терзают смутные сомнения...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:09:59 02-11-2025

А сам этот "психолог" не хочет бескорыстно подать пример и стать волонтером-детовоспитателем?)

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:21:22 02-11-2025

Как-то незаметно роль женщины свелась к чисто утилитарной. Ну а то, что этого "чужого" в себе таскать 9 месяцев и здоровье ему отдать?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:33:01 03-11-2025

А ничего, что с женщины на этого ребенка будут алименты брать, а потом она ему еще и часть квартиры будет должна? Это помимо моральной стороны вопроса. И ведь все как обычно - такая дичь несется от тех, кому беременность в результате изнасилования не грозит в принципе. Отдельно доставляет то, что для всех этих деятелей женшина - это инкубатор на ножках, который должен не сметь иметь ни чувств, ни желаний. Скоро, похоже, они предложат насильственное оплодотворение.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:37 03-11-2025

Вроде если мать отказывается от ребёнка должна алименты на него платить?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:57:56 03-11-2025

Почему бы сразу не написать прейскурант? В Госдуме не зря же заявили, что нищета заставит людей рожать и спасет страну от демографической ямы.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров