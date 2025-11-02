Депутат предложил женщинам рожать детей от насильников и отдавать на усыновление

Парламентарий подчеркнул, что в стране много бездетных пар, мечтающих о детях, и таким образом можно "осчастливить другую семью"

02 ноября 2025, 15:00, ИА Амител

Беременная девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер выступил с инициативой относительно женщин, забеременевших в результате изнасилования. По его мнению, таких детей следует рожать и передавать в другие семьи.

«Если психологически для женщины это невозможно, то врач-психолог объясняет, что это живая жизнь и сегодня в этой живой жизни нуждаются другие», – заявил Вегнер.

Парламентарий подчеркнул, что в стране много бездетных пар, мечтающих о детях, и таким образом можно "осчастливить другую семью". Он предложил проводить с беременными женщинами работу, убеждая их не прерывать беременность, поскольку "жизнь должна быть – если она зародилась, значит, так Господу было угодно".

Данное заявление уже вызвало резонанс в обществе. Критики отмечают, что такая позиция не учитывает психологическую травму женщин, переживших сексуальное насилие, и может усугубить их состояние.

