Депутат предложил женщинам рожать детей от насильников и отдавать на усыновление
Парламентарий подчеркнул, что в стране много бездетных пар, мечтающих о детях, и таким образом можно "осчастливить другую семью"
02 ноября 2025, 15:00, ИА Амител
Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер выступил с инициативой относительно женщин, забеременевших в результате изнасилования. По его мнению, таких детей следует рожать и передавать в другие семьи.
«Если психологически для женщины это невозможно, то врач-психолог объясняет, что это живая жизнь и сегодня в этой живой жизни нуждаются другие», – заявил Вегнер.
Парламентарий подчеркнул, что в стране много бездетных пар, мечтающих о детях, и таким образом можно "осчастливить другую семью". Он предложил проводить с беременными женщинами работу, убеждая их не прерывать беременность, поскольку "жизнь должна быть – если она зародилась, значит, так Господу было угодно".
Данное заявление уже вызвало резонанс в обществе. Критики отмечают, что такая позиция не учитывает психологическую травму женщин, переживших сексуальное насилие, и может усугубить их состояние.
Ранее в Госдуме заявили, что нищета заставит людей рожать и спасет страну от демографической ямы.
15:07:48 02-11-2025
Можно такого депутата из депутатов уволить? За такие слова только так и надо поступить.
08:38:58 03-11-2025
Гость (15:07:48 02-11-2025) Можно такого депутата из депутатов уволить? За такие слова т... ага, изнасиловать и отдать в другую семью
16:02:34 02-11-2025
Вот ему и отдавать - пусть осчастливливается, пока в ком-нибудь из этих крошек гены папашки не проснутся и он не пришибет неразумного депутатишку. А мы поглядим!
17:46:33 02-11-2025
От кого родишь,тот и вырастет. От осинки, не родятся апельсинки. От депутата можно родить? Вы сначала создайте условия для тех От кого рожать то. Работу достойную и достопное жилье,вот тогда и будем рожать.
18:16:37 02-11-2025
Дана (17:46:33 02-11-2025) От кого родишь,тот и вырастет. От осинки, не родятся апельси... От депутата можно, только потом вот такие предложения начнут поступать от ребенка, оно вам надо?))
19:02:03 02-11-2025
Мм, тонкий ценитель искусства))))
19:07:47 02-11-2025
А Вегнер точно в полной семье родился и вырос? А то меня терзают смутные сомнения...
19:09:59 02-11-2025
А сам этот "психолог" не хочет бескорыстно подать пример и стать волонтером-детовоспитателем?)
20:21:22 02-11-2025
Как-то незаметно роль женщины свелась к чисто утилитарной. Ну а то, что этого "чужого" в себе таскать 9 месяцев и здоровье ему отдать?
10:33:01 03-11-2025
А ничего, что с женщины на этого ребенка будут алименты брать, а потом она ему еще и часть квартиры будет должна? Это помимо моральной стороны вопроса. И ведь все как обычно - такая дичь несется от тех, кому беременность в результате изнасилования не грозит в принципе. Отдельно доставляет то, что для всех этих деятелей женшина - это инкубатор на ножках, который должен не сметь иметь ни чувств, ни желаний. Скоро, похоже, они предложат насильственное оплодотворение.
10:42:37 03-11-2025
Вроде если мать отказывается от ребёнка должна алименты на него платить?
14:57:56 03-11-2025
Почему бы сразу не написать прейскурант? В Госдуме не зря же заявили, что нищета заставит людей рожать и спасет страну от демографической ямы.