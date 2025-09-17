Поскольку социализируются только 10% насильников, а остальные 90% – рецидивисты

17 сентября 2025, 15:40, ИА Амител

Нина Останина / Фото: vk.com/nina.ostanina

Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина заявила "Страстям" о необходимости внесения изменений в УК РФ, чтобы назначать пожизненное наказание за преступления на сексуальной почве.

Ранее в Уфе задержали 52-летнего серийного насильника. Мужчина напал на женщину и, угрожая ножом, изнасиловал ее. За две недели до этого он вышел на свободу из тюрьмы, где провел десять лет за аналогичное преступление.Останина подчеркнула, что преступления на сексуальной почве – это преступления особой тяжести, которые требуют наказания в виде пожизненного заключения.

«Только пожизненное заключение или смертная казнь. В нашей стране действует мораторий на высшую меру наказания, остается только первое. Необходимо внести изменения в УК РФ. Нужна политическая воля депутатов Госдумы и Министерства юстиции», – указала Останина.

Она также отметила, что социализируются только 10% насильников.

Ранее Останина предложила ужесточить наказание педофилам, раз им "на лбу не напишешь".