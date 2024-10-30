Депутат призвал сократить гонорары артистов за новогодние выступления

Игорь Антропенко считает недопустимым, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы

30 октября 2024, 13:15, ИА Амител

Микрофон / Фото: israel palacio / unsplash.com

Депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов пересмотреть новогодние гонорары артистов, пишет РИА Новости. Он назвал недопустимым, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы. "Поэтому сейчас, в преддверии съемок новогодних огоньков, призываю руководство каналов пересмотреть гонорары наших звезд", – сказал парламентарий. В августе потребовали отменить концерт SHAMAN на Дне Ставрополя из-за неадекватного гонорара.