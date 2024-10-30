Депутат призвал сократить гонорары артистов за новогодние выступления
Игорь Антропенко считает недопустимым, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы
30 октября 2024, 13:15, ИА Амител
Микрофон / Фото: israel palacio / unsplash.com
Депутат Госдумы Игорь Антропенко призвал руководство телеканалов пересмотреть новогодние гонорары артистов, пишет РИА Новости.
Он назвал недопустимым, чтобы артист за часовое выступление получал больше, чем участник СВО за месяцы службы.
"Поэтому сейчас, в преддверии съемок новогодних огоньков, призываю руководство каналов пересмотреть гонорары наших звезд", – сказал парламентарий.
В августе потребовали отменить концерт SHAMAN на Дне Ставрополя из-за неадекватного гонорара.
13:23:53 30-10-2024
И оклады у депутатов раза в три тоже снизить. А деньги больным детям отдать. Кто ЗА! Может референдум собрать ?
13:27:02 30-10-2024
Из рассказа следует что сеченым, грефам, мюллерам, антропенкам... допустимо получать больше бойцов СВО ?
13:30:37 30-10-2024
ну так признайте оплаты артистам из бюджетных средств и средств предприятий с гос участием - растратой и цены упадут. А то оплачивают всякую шаманятину из бюджетов городов, а потом удивляются.
14:01:31 30-10-2024
Гость (13:30:37 30-10-2024) ну так признайте оплаты артистам из бюджетных средств и сред... А надо Бидватину оплачивать? Или Монечатину?
14:25:35 30-10-2024
Депутат потыкал в лохов палкой и смотрит как они суетятся.
14:25:42 30-10-2024
В 70-80-е годы сходить в филармонию стоило 3 рубля. Бутылка водки была 3-62 руб. Сейчас водка 500 и концерт должен стоить 400-500 рублей.
06:09:59 31-10-2024
Гость (14:25:42 30-10-2024) В 70-80-е годы сходить в филармонию стоило 3 рубля. Бутылка ... Так в филармонию на приезжего артиста самый дешевый билет и стоит 400-5-- руб., а в драмтеатры -ещё меньше.А в филармонию на местных артистов билет стоит 300 руб.и даже меньше(правда, самый дешевый) Быть артистом периферийных театров -богачом не стать!Чаще ходите в филармонию и театры.Замечательные талантливые у нас есть артисты есть у нас!.
16:46:09 30-10-2024
Чем выступления артистов отличаются от выступления депутатов? Вот и тем и другим тексты пишут, и те и другие поют под заказанную музыку...При том у депутатов под час и голоса то нет...А получают всё равно больше...