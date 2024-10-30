Эксперты рассказали, почему союз Инстасамки и "Ленинграда" грозит им крахом карьеры

При этом в краткосрочной перспективе успех будет оглушительным

30 октября 2024, 08:31, ИА Амител

Скриншот / YouTube-канал INSTASAMKA

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров решил в очередной раз возродить свой коллектив. В этот раз он пополнится Инстасамкой (Дарьей Зотеевой). Подтверждающие видео уже появились в социальных сетях. Будет ли их союз ярким и взрывным, и если да, то надолго ли, "Секрету фирмы" рассказала эксперт по продажам и личному бренду, основательница Академии бизнеса и стратегического маркетинга Юлия Корчагина-Озджан.

По словам эксперта, с точки зрения личного бренда сотрудничество станет довольно хайповым. Карьера Зотеевой в последнее время пошла вниз, а это один из хороших ходов для нового пиара. В том числе и для "Ленинграда".

"Не факт, что это даст именно буст карьер участников, но в ближайшие полгода-год это точно сделает хорошие кассы артистам за счет пиара", – сказала Корчагина-Озджан, отметив, что гонорары перед Новым годом точно вырастут.

При этом пиар будет недолгим. У артистов слишком разные целевые группы, характеры и репертуар. В длительной перспективе это и вовсе может разрушить их карьеры.

Креативный директор медиахолдинга IMG Дмитрий Биран в целом согласен с коллегой, однако не исключает того, что в перспективе из этого сотрудничества может получиться необычный продукт. При этом музыканты могут не попасть ни в одну из аудиторий, в результате потеряв фанатов.