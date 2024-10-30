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Эксперты рассказали, почему союз Инстасамки и "Ленинграда" грозит им крахом карьеры

При этом в краткосрочной перспективе успех будет оглушительным

30 октября 2024, 08:31, ИА Амител

Скриншот / YouTube-канал INSTASAMKA
Скриншот / YouTube-канал INSTASAMKA

Фронтмен группы "Ленинград" Сергей Шнуров решил в очередной раз возродить свой коллектив. В этот раз он пополнится Инстасамкой (Дарьей Зотеевой). Подтверждающие видео уже появились в социальных сетях. Будет ли их союз ярким и взрывным, и если да, то надолго ли, "Секрету фирмы" рассказала эксперт по продажам и личному бренду, основательница Академии бизнеса и стратегического маркетинга Юлия Корчагина-Озджан.

По словам эксперта, с точки зрения личного бренда сотрудничество станет довольно хайповым. Карьера Зотеевой в последнее время пошла вниз, а это один из хороших ходов для нового пиара. В том числе и для "Ленинграда".

"Не факт, что это даст именно буст карьер участников, но в ближайшие полгода-год это точно сделает хорошие кассы артистам за счет пиара", – сказала Корчагина-Озджан, отметив, что гонорары перед Новым годом точно вырастут.

При этом пиар будет недолгим. У артистов слишком разные целевые группы, характеры и репертуар. В длительной перспективе это и вовсе может разрушить их карьеры.

Креативный директор медиахолдинга IMG Дмитрий Биран в целом согласен с коллегой, однако не исключает того, что в перспективе из этого сотрудничества может получиться необычный продукт. При этом музыканты могут не попасть ни в одну из аудиторий, в результате потеряв фанатов.

музыка Мнения экспертов

Комментарии 14

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Гость

08:44:26 30-10-2024

Судя по портрету Дарьи Затеевой, уроженки Тобольска, вспоминается одна народная мудрость.
-"Женщина может уехать из деревни, но деревня из женщины никогда. "

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Гость

09:04:44 30-10-2024

Гость (08:44:26 30-10-2024) Судя по портрету Дарьи Затеевой, уроженки Тобольска, вспоми... она и продюсер на этом виде бабки зарабатывают, только и всего

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Гость

12:36:17 30-10-2024

Гость (08:44:26 30-10-2024) Судя по портрету Дарьи Затеевой, уроженки Тобольска, вспоми... Если вам после просмотра Инстасамки вспоминается народная мудрость, то это однозначный повод задуматься.

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Гость

08:55:28 30-10-2024

Нормально у них все будет.

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гость

09:08:40 30-10-2024

потому что порван шнур

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гость

09:18:57 30-10-2024

гость (09:08:40 30-10-2024) потому что порван шнур... Он не выдержал и лопнул
От количества купюр

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ППШариков

09:23:49 30-10-2024

"может получиться необычный продукт..." На хлеб мазать можно, но есть нельзя.

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Гость

10:33:35 30-10-2024

Я вот всё удивляюсь- неужели люди так деградировали, что вот это вот всё на полном серьёзе слушают да ещё обсуждают? Но прокатившись в ОТ, или услышав то, что доносится из машин, или покрутив местное ФМ-радио, понимаю, что таки да, пандемия дебильности накрыла социум.

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Гость

10:40:09 30-10-2024

Разгоняют всеми силами давно сгоревший шнур и забытую самку

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Внимательный из Б

11:22:54 30-10-2024

Кто все эти люди?

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Гость

11:36:33 30-10-2024

Что за дикую дичь транслируют СМИ? Мнения каких Ыкспердов они людям втирают? Что за Озджаны и Бираны? Это кто такие вообще??? Шнура знаю. Симпатизирую ему с того момента как услышал его песню про выборы.

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Гость

10:20:19 31-10-2024

Шнуру респект за гениальность в добывании денег, хороший ход

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Егор

11:06:13 31-10-2024

Эксперты огонь, анализ ситуации глубочайший

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Расул

15:43:41 31-10-2024

Приглашаем их в Карамахи! Карьера взлетит вверх!

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