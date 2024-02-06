Депутат рассказал, сколько миллионов россиян получают МРОТ и даже меньше

В правительство РФ отправили законопроект, который должен чуть-чуть исправить ситуацию

06 февраля 2024, 17:23, ИА Амител

Рубли. Деньги / Фото: ededchechine / Freepik

В России разработали поправки в Трудовой кодекс, чтобы гарантировать фактическую зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Ярослав Нилов.

"Работодатель меньше МРОТ за полноценный рабочий день не может выплачивать. Однако мы видим, что гражданин на руки может получить меньше МРОТ, потому как работодатель может удерживать подоходный налог: таким образом работник получает чистыми меньше, чем МРОТ", – пояснил Нилов.

Он подчеркнул, что такую ситуацию нужно исправлять.

"У нас и так МРОТ, несмотря на повышение выше темпов инфляции, все равно остается достаточно низким. А на уровне МРОТ сейчас получают порядка пяти миллионов граждан. Это в основном работники бюджетной сферы", – отметил парламентарий.

Законопроект направлен в правительство РФ. Теперь авторы инициативы ждут заключение, чтобы внести пакет документов в Госдуму.

Ранее работники детсада в алтайском селе пожаловались на низкие зарплаты, которые меньше МРОТ.