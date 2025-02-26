НОВОСТИПроисшествия

Депутата АКЗС Сергея Матасова задержали правоохранители прямо в здании Заксобрания

Сам Матасов комментировать задержание отказался

26 февраля 2025, 12:43, ИА Амител

Депутат АКЗС Сергей Матасов / Фото: amic.ru
Депутат АКЗС Сергей Матасов / Фото: amic.ru

Депутата Алтайского краевого Заксобрания, главу регионального отделения партии "Коммунисты России" Сергея Матасова задержали правоохранители. Об этом сообщает источник amic.ru.

По его сведениям, за Сергеем Матасовым сотрудники пришли прямо в здание Алтайского Законодательного собрания.

Точная причина задержания депутата неизвестна. Но в кулуарах обсуждают, что Матасов якобы мог забирать деньги у своих помощников, чтобы повысить собственный доход.

По данным еще одного источника amic.ru, месяц назад депутата вызывали в ФСБ и якобы один из вопросов как раз касался банковских карт его помощников.

Сам Сергей Матасов комментировать задержание отказался, заявив, что "во всем виновата пятая колонна".

Кто такой Сергей Матасов?

Сергей Матасов родился 30 января 1990 года в с. Первомайское Бийского района Алтайского края.

В 2011 году окончил сельскохозяйственный техникум "Бийский" по специальности "Техник-электрик". В 2014 году – Современную гуманитарную академию, г. Москва, по специальности "Инженер-программист".

В 2013-м избран председателем Координационного совета общественных организаций г. Бийска. С 2018-го работал заместителем председателя Алтайской региональной общественной организации "Центр содействия развитию гражданского общества "Новое время".

Первый секретарь Алтайского краевого комитета политической партии "Коммунисты России" (она возникла после раскола КПРФ: партии по-разному видят идеологию коммунизма).
Депутат АКЗС и заместитель председателя постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по правовой политике и местному самоуправлению.

Основатель "Сталин-центра" в Барнауле.

Памятник Сталину у Кремлевской стены в Москве / Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Депутат АКЗС предложил установить памятник Сталину в Барнауле

Часть расходов на себя готов взять местный "Сталин Центр"
НОВОСТИОбщество

Алтайский край акзс депутаты

Комментарии 20

Avatar Picture
Гость

12:48:29 26-02-2025

А остальных депутатов когда выведут?

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:34:58 26-02-2025

Гость (12:48:29 26-02-2025) А остальных депутатов когда выведут? ...
В ЛДПР всегда такая схема была

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:29 26-02-2025

"Техник-электрик"

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:03:53 26-02-2025

"Коммунисты России" --- гонения на коммунистов7

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Sic semper tyrannis

13:26:24 26-02-2025

Гость (13:03:53 26-02-2025) "Коммунисты России" --- гонения на коммунистов7...
Скорее пародия на пародию

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:06:18 26-02-2025

Сталина на них нет!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:08:26 26-02-2025

Вау.... 😍

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:12:29 26-02-2025

Не хочется быть аскетом-коммунистом как Сталин.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:46:06 26-02-2025

показательно!
значит за идею!
если бы было на самом деле за что, то сделали бы тихо.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:04:39 26-02-2025

Современную гуманитарную академию, г. Москва закончил, в 2017 этот частный вуз с дистанционной системой сдачей зачетов и экзаменов лишил Минобр лицензии, ну то есть нет у него образования. Техник-электрик -сталинист)))

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

14:08:48 26-02-2025

Коммунисты России - это не раскол КПРФ...Это проект ЕдРа...

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дюша

14:10:08 26-02-2025

А за "Сталин центр" этим недоумкам надо по шее дать... Такого глумления над памятью великого человека себе даже ЕдРо не позволяло...

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:05:59 26-02-2025

При коммуняках не жил, но топит за упырей.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:27:33 26-02-2025

Гость (15:05:59 26-02-2025) При коммуняках не жил, но топит за упырей.... Ты зато бедолага смотрю настрадался в пионер лагерях.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Учитель

15:11:23 26-02-2025

А как дышал на учениях!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:29:09 26-02-2025

ну че на каторгу отправится отбывать. Наверное в Туруханский край в избу

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:30 26-02-2025

Окончил Современную гуманитарную академию? Это все, что мы должны знать о современных коммунистах. Не могли нормального человека выдвинуть в руководство. Уверен, что он не прочитал ни одной книжки Ленина или Маркса.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:50:21 27-02-2025

Гость (15:44:30 26-02-2025) Окончил Современную гуманитарную академию? Это все, что мы д... и не прочитает ни Маркса, ни Ленина. Партия - "Коммунисты России" - проект ЕдРа для оттягивания голосов у КПРФ на выборах и дискредитации коммунистических идей между выборами.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:05:22 26-02-2025

Вопрос - а где работал сей персонаж? ... Ответ - а зачем?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Акакий

09:15:45 27-02-2025

Неугодный?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров