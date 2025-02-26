Депутата АКЗС Сергея Матасова задержали правоохранители прямо в здании Заксобрания

Сам Матасов комментировать задержание отказался

26 февраля 2025, 12:43, ИА Амител

Депутат АКЗС Сергей Матасов / Фото: amic.ru

Депутата Алтайского краевого Заксобрания, главу регионального отделения партии "Коммунисты России" Сергея Матасова задержали правоохранители. Об этом сообщает источник amic.ru.

По его сведениям, за Сергеем Матасовым сотрудники пришли прямо в здание Алтайского Законодательного собрания.

Точная причина задержания депутата неизвестна. Но в кулуарах обсуждают, что Матасов якобы мог забирать деньги у своих помощников, чтобы повысить собственный доход.

По данным еще одного источника amic.ru, месяц назад депутата вызывали в ФСБ и якобы один из вопросов как раз касался банковских карт его помощников.

Сам Сергей Матасов комментировать задержание отказался, заявив, что "во всем виновата пятая колонна".

Кто такой Сергей Матасов?

Сергей Матасов родился 30 января 1990 года в с. Первомайское Бийского района Алтайского края.

В 2011 году окончил сельскохозяйственный техникум "Бийский" по специальности "Техник-электрик". В 2014 году – Современную гуманитарную академию, г. Москва, по специальности "Инженер-программист".

В 2013-м избран председателем Координационного совета общественных организаций г. Бийска. С 2018-го работал заместителем председателя Алтайской региональной общественной организации "Центр содействия развитию гражданского общества "Новое время".

Первый секретарь Алтайского краевого комитета политической партии "Коммунисты России" (она возникла после раскола КПРФ: партии по-разному видят идеологию коммунизма).

Депутат АКЗС и заместитель председателя постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по правовой политике и местному самоуправлению.

Основатель "Сталин-центра" в Барнауле.