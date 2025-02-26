Депутата АКЗС Сергея Матасова задержали правоохранители прямо в здании Заксобрания
Сам Матасов комментировать задержание отказался
26 февраля 2025, 12:43, ИА Амител
Депутата Алтайского краевого Заксобрания, главу регионального отделения партии "Коммунисты России" Сергея Матасова задержали правоохранители. Об этом сообщает источник amic.ru.
По его сведениям, за Сергеем Матасовым сотрудники пришли прямо в здание Алтайского Законодательного собрания.
Точная причина задержания депутата неизвестна. Но в кулуарах обсуждают, что Матасов якобы мог забирать деньги у своих помощников, чтобы повысить собственный доход.
По данным еще одного источника amic.ru, месяц назад депутата вызывали в ФСБ и якобы один из вопросов как раз касался банковских карт его помощников.
Сам Сергей Матасов комментировать задержание отказался, заявив, что "во всем виновата пятая колонна".
Кто такой Сергей Матасов?
Сергей Матасов родился 30 января 1990 года в с. Первомайское Бийского района Алтайского края.
В 2011 году окончил сельскохозяйственный техникум "Бийский" по специальности "Техник-электрик". В 2014 году – Современную гуманитарную академию, г. Москва, по специальности "Инженер-программист".
В 2013-м избран председателем Координационного совета общественных организаций г. Бийска. С 2018-го работал заместителем председателя Алтайской региональной общественной организации "Центр содействия развитию гражданского общества "Новое время".
Первый секретарь Алтайского краевого комитета политической партии "Коммунисты России" (она возникла после раскола КПРФ: партии по-разному видят идеологию коммунизма).
Депутат АКЗС и заместитель председателя постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного собрания по правовой политике и местному самоуправлению.
Основатель "Сталин-центра" в Барнауле.
12:48:29 26-02-2025
А остальных депутатов когда выведут?
13:34:58 26-02-2025
Гость (12:48:29 26-02-2025) А остальных депутатов когда выведут? ...
В ЛДПР всегда такая схема была
12:52:29 26-02-2025
"Техник-электрик"
13:03:53 26-02-2025
"Коммунисты России" --- гонения на коммунистов7
13:26:24 26-02-2025
Гость (13:03:53 26-02-2025) "Коммунисты России" --- гонения на коммунистов7...
Скорее пародия на пародию
13:06:18 26-02-2025
Сталина на них нет!
13:08:26 26-02-2025
Вау.... 😍
13:12:29 26-02-2025
Не хочется быть аскетом-коммунистом как Сталин.
13:46:06 26-02-2025
показательно!
значит за идею!
если бы было на самом деле за что, то сделали бы тихо.
14:04:39 26-02-2025
Современную гуманитарную академию, г. Москва закончил, в 2017 этот частный вуз с дистанционной системой сдачей зачетов и экзаменов лишил Минобр лицензии, ну то есть нет у него образования. Техник-электрик -сталинист)))
14:08:48 26-02-2025
Коммунисты России - это не раскол КПРФ...Это проект ЕдРа...
14:10:08 26-02-2025
А за "Сталин центр" этим недоумкам надо по шее дать... Такого глумления над памятью великого человека себе даже ЕдРо не позволяло...
15:05:59 26-02-2025
При коммуняках не жил, но топит за упырей.
20:27:33 26-02-2025
Гость (15:05:59 26-02-2025) При коммуняках не жил, но топит за упырей.... Ты зато бедолага смотрю настрадался в пионер лагерях.
15:11:23 26-02-2025
А как дышал на учениях!
15:29:09 26-02-2025
ну че на каторгу отправится отбывать. Наверное в Туруханский край в избу
15:44:30 26-02-2025
Окончил Современную гуманитарную академию? Это все, что мы должны знать о современных коммунистах. Не могли нормального человека выдвинуть в руководство. Уверен, что он не прочитал ни одной книжки Ленина или Маркса.
12:50:21 27-02-2025
Гость (15:44:30 26-02-2025) Окончил Современную гуманитарную академию? Это все, что мы д... и не прочитает ни Маркса, ни Ленина. Партия - "Коммунисты России" - проект ЕдРа для оттягивания голосов у КПРФ на выборах и дискредитации коммунистических идей между выборами.
16:05:22 26-02-2025
Вопрос - а где работал сей персонаж? ... Ответ - а зачем?
09:15:45 27-02-2025
Неугодный?