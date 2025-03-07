Под ручки и в "буханку". Появилось видео задержания депутата АКЗС Сергея Матасова

Сотрудники ФСБ задержали его по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере

07 марта 2025, 10:00, ИА Амител

Сотрудники ФСБ задержали депутата АКЗС Сергея Матасова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Следственный комитет Алтайского края возбудил в отношении Матасова уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). По данным следствия, с 2021 по 2025 год он, находясь в должности зампреда постоянного комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению, а также руководителя фракции "Коммунистическая партия Коммунисты России", фиктивно трудоустроил двух родственников на должности помощников депутатов. В АКЗС и Министерство финансов региона Матасов представил поддельные документы о выполнении ими трудовых функций. На самом деле родственники не исполняли никаких обязанностей, а перечисленную им зарплату передавали депутату.

Таким образом подозреваемый похитил из краевого бюджета не менее 3,25 млн рублей и потратил их по своему усмотрению.

Следователи СК собирают доказательства по уголовному делу, а также устанавливают обстоятельства произошедшего.