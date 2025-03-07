Под ручки и в "буханку". Появилось видео задержания депутата АКЗС Сергея Матасова
Сотрудники ФСБ задержали его по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере
07 марта 2025, 10:00, ИА Амител
Сотрудники ФСБ задержали депутата АКЗС Сергея Матасова по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, Следственный комитет Алтайского края возбудил в отношении Матасова уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). По данным следствия, с 2021 по 2025 год он, находясь в должности зампреда постоянного комитета АКЗС по правовой политике и местному самоуправлению, а также руководителя фракции "Коммунистическая партия Коммунисты России", фиктивно трудоустроил двух родственников на должности помощников депутатов. В АКЗС и Министерство финансов региона Матасов представил поддельные документы о выполнении ими трудовых функций. На самом деле родственники не исполняли никаких обязанностей, а перечисленную им зарплату передавали депутату.
Таким образом подозреваемый похитил из краевого бюджета не менее 3,25 млн рублей и потратил их по своему усмотрению.
Следователи СК собирают доказательства по уголовному делу, а также устанавливают обстоятельства произошедшего.
10:18:49 07-03-2025
Вор должен сидеть в тюрьме. И не важно сколько и где украл и в каком кресле восседал.
11:01:57 07-03-2025
Гость (10:18:49 07-03-2025) Вор должен сидеть в тюрьме. И не важно сколько и где украл и...
Это повод проверить остальных депутатов на указанное преступление...
10:29:00 07-03-2025
А остальные говорилки-трибунные мокренькие стоят?
-"Чур не меня"
10:36:56 07-03-2025
ой, эти депутаты..... только все для людей, для народа...... не жалея живота своего....
10:40:35 07-03-2025
Депутат-это звучит гордо!!!
10:42:06 07-03-2025
Вот смотрю и думаю - как бы партия не называлась, а суть одна и та же, и люди в этих партиях одинаковые. Вся пурга про идеи, парламентаризм, выборы и прочая имитация заботы о стране - всё ради личной наживы, элементарного воровства. Что-то явно не так в системе управления, и давно уже.
11:11:15 07-03-2025
Может ему помощники помогали ничего не делать - в чем криминал? Он их наниматель.
12:39:21 07-03-2025
Депутат не делегат с поручениями и ответственностью - может весь срок с помощниками пиво пить, лишь бы кнопки жал. Смысл депутата легитимизация власти. Отозвать практически нельзя. Нет состава. Доказать сложно, хотя кому нужны доказательства?
12:51:13 07-03-2025
Олег (12:39:21 07-03-2025) Депутат не делегат с поручениями и ответственностью - может ... а если он признается что он вредитель так как работает на английскую разведку тоже отозвать нельзя? работать надо и это означает что запретильщики отзывальщиков тоже работатют на английскую разведку - сеть целая ля под носом работатет вредит а вы тут пустословите
13:19:29 07-03-2025
а сколько ему лет то?
14:52:52 07-03-2025
"Хайп" на Иосифе Виссарионовиче не "прокатил" депутату. Подвела мелкобуржуазность. Поставил на "красное" и проиграл.