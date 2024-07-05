Депутатам могут запретить иметь собственность за рубежом

С поручением проработать это предложение выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин

05 июля 2024, 13:15, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Депутатам Госдумы хотят запретить иметь собственность за рубежом. С таким предложением в ходе пленарного заседания выступил первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев, пишет ТАСС.

Спикер ГД Вячеслав Володин в ответ поручил проработать предложение и назначил ответственным за это главу комитета по безопасности.

"А потом, может быть, эта норма станет уже и положением закона", – подчеркнул Володин.

Ранее в Госдуме предложили снимать с постов депутатов, поддержавших неэффективных министров.