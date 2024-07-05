Депутатам могут запретить иметь собственность за рубежом
С поручением проработать это предложение выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин
05 июля 2024, 13:15, ИА Амител
Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru
Депутатам Госдумы хотят запретить иметь собственность за рубежом. С таким предложением в ходе пленарного заседания выступил первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев, пишет ТАСС.
Спикер ГД Вячеслав Володин в ответ поручил проработать предложение и назначил ответственным за это главу комитета по безопасности.
"А потом, может быть, эта норма станет уже и положением закона", – подчеркнул Володин.
Ранее в Госдуме предложили снимать с постов депутатов, поддержавших неэффективных министров.
13:19:46 05-07-2024
и двойное гражданство тоже!
13:54:30 05-07-2024
Гость (13:19:46 05-07-2024) и двойное гражданство тоже!... Они ответят, что двойное им нужно, что бы туда к детям летать, проповедовать, как они там бедные на чужбине.
13:23:03 05-07-2024
А у кого есть-забрать..
13:47:57 05-07-2024
А также детям и ближайшим родственникам.
14:04:06 05-07-2024
Креста на них нет, на святое покусились.
14:14:57 05-07-2024
.. и поделить.
15:06:53 05-07-2024
Если граждане России имеет, за границей в собственности, земельные участки и при этом не имеет двойного гражданства - это территория РФ - это очень хорошо! Пусть обнесут высоким забором границы и обозначат российскую территорию красно-сине-белым флагом.
16:40:20 05-07-2024
Гость (15:06:53 05-07-2024) Если граждане России имеЮт, за границей в собственности, земельные участки и при этом не имеЮт... - так правильно
21:45:09 05-07-2024
Что значит могут.
Запретить и точка.
22:07:27 05-07-2024
гость (21:45:09 05-07-2024) Что значит могут. Запретить и точка.... то и значит "могут". первоначальное решение депутаты принимать будут. а как они сами себя "кастрировать" будут? сперва депутаты время протянут, потом в совете федерации. лет 5 минимум этот вопрос будет "обсуждаться"..