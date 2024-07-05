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Депутатам могут запретить иметь собственность за рубежом

С поручением проработать это предложение выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин

05 июля 2024, 13:15, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru
Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Депутатам Госдумы хотят запретить иметь собственность за рубежом. С таким предложением в ходе пленарного заседания выступил первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев, пишет ТАСС.

Спикер ГД Вячеслав Володин в ответ поручил проработать предложение и назначил ответственным за это главу комитета по безопасности.

"А потом, может быть, эта норма станет уже и положением закона", – подчеркнул Володин.

Ранее в Госдуме предложили снимать с постов депутатов, поддержавших неэффективных министров.

недвижимость депутаты инициативы

Комментарии 10

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Гость

13:19:46 05-07-2024

и двойное гражданство тоже!

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ВВП

13:54:30 05-07-2024

Гость (13:19:46 05-07-2024) и двойное гражданство тоже!... Они ответят, что двойное им нужно, что бы туда к детям летать, проповедовать, как они там бедные на чужбине.

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Шурик

13:23:03 05-07-2024

А у кого есть-забрать..

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Гость

13:47:57 05-07-2024

А также детям и ближайшим родственникам.

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Гость

14:04:06 05-07-2024

Креста на них нет, на святое покусились.

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Мусик

14:14:57 05-07-2024

.. и поделить.

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Гость

15:06:53 05-07-2024

Если граждане России имеет, за границей в собственности, земельные участки и при этом не имеет двойного гражданства - это территория РФ - это очень хорошо! Пусть обнесут высоким забором границы и обозначат российскую территорию красно-сине-белым флагом.

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Гость

16:40:20 05-07-2024

Гость (15:06:53 05-07-2024) Если граждане России имеЮт, за границей в собственности, земельные участки и при этом не имеЮт... - так правильно

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гость

21:45:09 05-07-2024

Что значит могут.
Запретить и точка.

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Гость

22:07:27 05-07-2024

гость (21:45:09 05-07-2024) Что значит могут. Запретить и точка.... то и значит "могут". первоначальное решение депутаты принимать будут. а как они сами себя "кастрировать" будут? сперва депутаты время протянут, потом в совете федерации. лет 5 минимум этот вопрос будет "обсуждаться"..

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