В Госдуме предложили снимать с постов депутатов, поддержавших неэффективных министров
По мнению депутата Бессараб, мера поможет избежать поверхностного одобрения кандидатур без принятия ответственности за решение
14 мая 2024, 16:44, ИА Амител
Депутат Госдумы Светлана Бессараб поддержала идею председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина о коллективной ответственности министров и депутатов, которые выдвинули их на важный пост. Как сообщает "Федпресс", в соцсетях она отметила, что к таким мерам следует прибегнуть в случае, "если в профильных министерствах не будет заметно улучшений".
Схему работы ранее предложил Володин. Она поможет избежать поверхностного одобрения кандидатур депутатами без принятия на себя ответственности за принимаемые решения, пояснила Бессараб.
Депутат считает, что порой кандидаты на посты министров дают лишь пустые обещания и не предпринимают конкретных шагов по решению существующих проблем.
16:53:42 14-05-2024
Что толку переставлять кровати, там персонал под замену, тогда и будет эффект.
18:59:03 14-05-2024
ИДИОТИЗМ!!!!!!!!!Надо дать депутатам право отзыва министров без согласования с предложившими их утвердить.
20:44:43 14-05-2024
Не эффективность необходимо решать через 100% обратную связь от населения.
21:12:41 14-05-2024
Бесарабов, Оськина, ....и т.л
06:44:53 15-05-2024
Неизвестно,что они там курят. И ещё больше непонятно, почему народ все видит, все знает и предпочитает щёлкнуть ластами, чем что то изменить.