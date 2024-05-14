В Госдуме предложили снимать с постов депутатов, поддержавших неэффективных министров

По мнению депутата Бессараб, мера поможет избежать поверхностного одобрения кандидатур без принятия ответственности за решение

14 мая 2024, 16:44, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Светлана Бессараб поддержала идею председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина о коллективной ответственности министров и депутатов, которые выдвинули их на важный пост. Как сообщает "Федпресс", в соцсетях она отметила, что к таким мерам следует прибегнуть в случае, "если в профильных министерствах не будет заметно улучшений".

Схему работы ранее предложил Володин. Она поможет избежать поверхностного одобрения кандидатур депутатами без принятия на себя ответственности за принимаемые решения, пояснила Бессараб.

Депутат считает, что порой кандидаты на посты министров дают лишь пустые обещания и не предпринимают конкретных шагов по решению существующих проблем.