НОВОСТИПолитика

Депутатов и сенаторов лишат полномочий за тайные поездки за рубеж

Теперь они обязаны согласовать выезд за пределы России

14 июля 2024, 10:29, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru
Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Сенаторы и депутаты Госдумы должны будут согласовывать поездки за границу, соответствующий закон подписал 13 июля президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального собрания РФ", – говорится в законе.

В случае несанкционированного выезда за пределы России полномочия депутатов и сенаторов будут прекращены досрочно.

Ранее в Госдуме предложили запретить депутатам иметь собственность за рубежом.

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Депутатам могут запретить иметь собственность за рубежом

С поручением проработать это предложение выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин
НОВОСТИПолитика

депутаты законы

Комментарии 5

Avatar Picture
Иннокентий

11:02:07 14-07-2024

Как они теперь собачек в самолетах за рубеж возить будут?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:25:20 14-07-2024

Брехня...!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:24:38 14-07-2024

а что то такое уже было ранее когда протаскивали новый основной закон и даже вроде как обещали закрепить там запрет на двойное гражданство и вид на жительство наших правителей,и что это выполняется уже?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
А что им

18:30:14 14-07-2024

Делать за рубежом. Здесь в России непочатый удел работы.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:23:03 15-07-2024

да они уже запаслись бессрочными разрешениями на выезд.

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров