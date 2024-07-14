Депутатов и сенаторов лишат полномочий за тайные поездки за рубеж

Теперь они обязаны согласовать выезд за пределы России

14 июля 2024, 10:29, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Сенаторы и депутаты Госдумы должны будут согласовывать поездки за границу, соответствующий закон подписал 13 июля президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального собрания РФ", – говорится в законе.

В случае несанкционированного выезда за пределы России полномочия депутатов и сенаторов будут прекращены досрочно.

Ранее в Госдуме предложили запретить депутатам иметь собственность за рубежом.