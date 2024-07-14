Депутатов и сенаторов лишат полномочий за тайные поездки за рубеж
Теперь они обязаны согласовать выезд за пределы России
14 июля 2024, 10:29, ИА Амител
Сенаторы и депутаты Госдумы должны будут согласовывать поездки за границу, соответствующий закон подписал 13 июля президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Обязаны согласовать выезд за пределы территории Российской Федерации, за исключением служебных командировок, в порядке и сроки, которые определяются советом соответствующей палаты Федерального собрания РФ", – говорится в законе.
В случае несанкционированного выезда за пределы России полномочия депутатов и сенаторов будут прекращены досрочно.
Ранее в Госдуме предложили запретить депутатам иметь собственность за рубежом.
11:02:07 14-07-2024
Как они теперь собачек в самолетах за рубеж возить будут?
12:25:20 14-07-2024
Брехня...!
13:24:38 14-07-2024
а что то такое уже было ранее когда протаскивали новый основной закон и даже вроде как обещали закрепить там запрет на двойное гражданство и вид на жительство наших правителей,и что это выполняется уже?
18:30:14 14-07-2024
Делать за рубежом. Здесь в России непочатый удел работы.
08:23:03 15-07-2024
да они уже запаслись бессрочными разрешениями на выезд.