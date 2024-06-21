Депутаты АКЗС помогут отремонтировать старую школу в селе Калманского района

Председатель АКЗС Александр Романенко пообещал помочь включить школу в президентскую программу "Модернизация школьных систем образования" в 2025 году

21 июня 2024, 18:00, ИА Амител

Школа в селе Кубанка / Фото предоставлено АКЗС

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания помогут отремонтировать школу в селе Кубанка Калманского района. Она была построена в 1960-х годах, в ней учится порядка 60 детей. Сейчас зданию необходим капитальный ремонт, там нужно заменить крышу, укрепить фундамент и облицевать фасад. Об этом сообщает пресс-служба АКЗС.

"Школа в Кубанке требует повышенного внимания"

Председатель АКЗС Александр Романенко подчеркнул, что школе надо уделить особое внимание и включить ее в президентскую программу "Модернизация школьных систем образования" в 2025 году.

"Школа в Кубанке требует отдельного повышенного внимания. Она строилась хозспособом – не специализированной организацией, а силами хозяйства, которое здесь работало. После того как будет разобрана крыша, могут возникнуть вопросы. Но в школе учится 60 ребятишек, на базе Кубанки расположено крупное свеклосеющее хозяйство, поэтому перспектива у села есть. Будем стараться включить школу в президентскую программу "Модернизация школьных систем образования" в следующем году", – отметил он.

Депутаты АКЗС в школе в селе Кубанка / Фото предоставлено АКЗС

Что еще депутаты делали в Калманском районе?

Депутаты АКЗС обсудили вопрос ремонта школы в ходе заключительных мероприятий дней АКЗС, которые прошли в Калманском районе 20 июня. Эти выезды нужны, чтобы депутаты оценили, как в районе или городе исполняют федеральные и краевые законы. Также народные избранники во время таких визитов оказывают методическую и практическую помощь муниципалитетам.

В Калманском районе народные избранники побывали на его ведущих предприятиях. Они посетили производство мягких и рассольных сыров ООО "Рикон" в селе Зимари и агрологистический центр "Калманка" – ООО "Содружество-Сибирь" в селе Новороманово, занимающееся хранением и складированием зерновых и масличных культур. Осмотрев их и район в целом, Александр Романенко подчеркнул, что у муниципалитета "есть будущее".

"Калманский район прилегает к Барнаулу, и в этом есть и прелести, и сложности. Городская агломерация дает возможности для развития, но способствует оттоку населения. При этом федеральная трасса, железная дорога, газификация обеспечивают хорошие экономические перспективы. По зарплатам предприятия района конкурируют с городскими предприятиями. Мы видим, что у района есть будущее", – подвел итог Александр Романенко.

Александр Романенко на производстве/ Фото: предоставлено АКЗС

Глава Калманского района Ольга Чернолуцкая подчеркнула, что район на протяжении последних лет не опускается ниже 13-го места по объемам промышленного производства и не ниже пятого места в крае по уровню зарплат.

"В Калманском районе за последние три года не снизилась численность населения. Фактически у нас проживает 13 тысяч человек, статистически – 11,7 тысячи. У нас есть что развивать – мы ремонтируем школы и объекты культуры. Район активно вошел в программу поддержки местных инициатив. Если за все предыдущие годы мы сделали 16 объектов, то в этом году поддержано 14 проектов, это практически каждое село Калманского района", – сказала она.

Отметим, что недавно с помощью сельхозпредприятия "Кубанка" в селе отремонтировали Кубанский сельский дом культуры, затраты на работы составили 10,6 млн рублей. Также там прошел частичный ремонт ДК по программе местных инициатив.