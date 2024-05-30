Все идет по плану. Александр Романенко проконтролировал капремонт школ в районах края

Он намерен оценить работу во всех 14 образовательных учреждениях

30 мая 2024, 15:47, ИА Амител

Визит в школу / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Секретарь реготделения "Единой России", председатель АКЗС Александр Романенко 29 мая посетил Мамонтовский, Романовский и Завьяловский районы, чтобы проконтролировать капитальный ремонт в школах. Его начали весной по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования", которую реализуют по инициативе и под контролем "Единой России".

Вместе с Александром Романенко в школах побывали депутаты краевого Заксобрания Ирина Солнцева и Сергей Серов. А также главы районных администраций, представители подрядных организаций, Минобразования и науки Алтайского края.

В Буканской школе Мамонтовского района учатся 80 детей. Капремонт здания проводят впервые. На него выделили 97,8 млн руб. Еще 10,6 млн руб. – на закупку оборудования и антитеррористическую защищенность. Подрядчик выполняет работы качественно и в срок. Их планируют завершить к началу учебного года.

"Дети особенно рады ремонту спортзала, который долго находился в плачевном состоянии", – отметила Ирина Солнцева.

В Сидоровской школе Романовского района учатся 98 детей. Капремонт здания обойдется в 110 млн руб. Благоустройство пришкольной территории в 16 млн руб. Ранее за счет средств краевого бюджета в школе отремонтировали спортзал. Подрядная организация уже занимается внутренней отделкой и обновляет фасад. Ученики вернутся в школу 1 сентября.

В августе 2025 года завершится капремонт старого здания Завьяловской средней школы № 1. Его перестали эксплуатировать в 2010 году после строительства нового учебного корпуса. Пока дети в нем учатся в две смены. Ситуация изменится после того как старое здание получит вторую жизнь. На его ремонт выделили 136,3 млн руб. и еще 33 млн руб. – на благоустройство пришкольной территории.

"В этом году по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования" в Алтайском крае начался ремонт 14 школ. Я уже побывал в шести. Везде подрядчики приступили к работам. Проблем с финансированием и производством работ нет. В целом все идет по плану", – рассказал Александр Романенко.

Однако он уточнил, что в Мамонтовском районе есть вопросы, связанные с благоустройством пришкольной территории, которые скоро должны решить. А в Завьяловской средней школе № 1 столкнулись с конструктивными особенностями крыши. Александр Романенко обсудил вопрос с подрядчиком и заказчиком, поговорил об ответственности сторон и договорился, что работы выполнят как положено и в срок.

Визит в школы. Ремонт / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Александр Романенко намерен побывать во всех школах, где этой весной начали ремонт. Учебные заведения находятся в Первомайском, Зональном, Мамонтовском, Романовском, Павловском, Завьяловском, Целинном, Угловском, Баевском, Каменском районах, Заринске и Алейске. Общий объем финансирования составил более 1 млрд руб.

Модернизация школ подразумевает не только ремонт помещений, но и замену мебели, покупку современного оборудования, учебных пособий. Это один из важнейших пунктов народной программы "Единой России", поэтому партия контролирует работы на всех этапах.