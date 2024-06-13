На строительство школы в квартале 2033 Барнаула хотят потратить более 1,5 млрд рублей

Школу должны достроить до 1 ноября 2027 года

13 июня 2024, 14:55, ИА Амител

Проект школы в квартале 2033 / Фото: "Госзакупки"

Власти Барнаула намерены потратить на строительство средней школы в квартале 2033 (на ул. Попова, 130) более 1,5 млрд рублей. Информация об этом есть на портале "Госзакупки".

Лот появился на сайте 7 июня. Желающие смогут подавать заявки до 19 июня 2024 года. А итоги закупки подведут 21 июня.

Строительство школы начнется сразу же с даты заключения контракта. До 1 июня 2025 года будет идти демонтаж ограждений и комплекс работ по общестроительным работам и по устройству подкрановых путей. Затем подрядчик приступит к общестроительным работам.

Работы в полном объеме необходимо выполнить до 1 ноября 2027 года. Контракт будет действовать до 8 декабря 2027 года.

Проект школы в квартале 2033 / Фото: "Госзакупки"

Высота новой школы составит четыре этажа плюс подвальный этаж. Всего новое учебное заведение вместит 1100 учащихся – по 25 человек в каждом классе. Учиться дети будут в одну смену. Ориентировочный штат сотрудников – 175 человек.

В здании будут входная зона с вестибюлем, гардеробами и проходной, учебные кабинеты и лаборантские, физкультурно-спортивная зона с двумя спортзалами, тренажерными залами и плавательным бассейном, актовый зал на 463 места с эстрадой, библиотека с читальным залом с закрытым фондом хранения, медицинский блок, столовая, пищеблок и хозяйственные помещения.

На улице обустроят спортивную зону, в которую войдут поле для игры в футбол и ручной мяч, баскетбольная площадка, прямая и круговая беговые дорожки, полоса и яма с песком для прыжков в длину, тренажерная площадка, а также две площадки для гимнастики.

На улице будет три зоны для подвижных игр и одна для тихого отдыха, отделы плодового сада и питомника, полевых и овощных культур, для коллекции растений, а также метео- и географическая площадка. Конечно, предполагается и место для мусорных контейнеров, и для высадки учеников с ограниченными возможностями здоровья.

На данный момент здесь находится пустырь и стройплощадка..