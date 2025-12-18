Депутаты АКЗС просят правительство РФ отложить повышение нормативов по переработке отходов

Пока в регионе нет предприятий, которые будут утилизировать их в требуемых масштабах

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания направят в федеральное правительство обращение, в котором попросят перенести повышение нормативов по утилизации отходов. Требуемые мощности по переработке появятся в регионе только к 2027-2028 годам. Такое решение приняли на сессии краевого парламента 18 декабря.

Согласно новым федеральным требованиям, с 2025 года производители и импортеры должны уплачивать экологический сбор либо самостоятельно перерабатывать использованную упаковку. Предполагается, что график роста нормативов будет жестким. Если к 2025 году нужно утилизировать 55% отходов, то к 2027 году требования хотят повысить до 100%. Однако алтайскому бизнесу пока сложно выполнять такие условия: предприятия, которые обеспечат утилизацию в требуемых масштабах, в крае еще строят.

Так, четыре ключевых комплекса по переработке отходов заработают в Алейском, Бийском, Павловском районах и в Славгороде только к концу 2027–2028 годов.

Комитет АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму разработал документ, который предлагает синхронизировать требования по утилизации упаковки с реальными сроками запуска мусороперерабатывающих предприятий.

«Учитывая сроки создания объектов обращения ТКО в регионах Российской Федерации и в Алтайском крае в том числе, Алтайское краевое Законодательное собрание предлагает внести изменения в постановление правительства РФ от 26.12.2024 года № 19.01 "Об утверждении правил расчета и применения понижающего коэффициента по нормативу утилизации отходов от использования товаров, массе произведенной упаковки, отходы от использования которых подлежат утилизации. Фактически мы предлагаем сдвинуть все до 2030 года», – заявил председатель комитета, руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов.

По мнению парламентариев, это необходимо для достижения национальных экологических целей без излишнего давления на бизнес.