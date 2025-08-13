Три комплекса по переработке мусора построят в Алтайском крае

Губернатор Томенко подписал распоряжение правительства, по которому в крае вскоре заключат три концессионных соглашения о строительстве комплексов по переработке отходов

13 августа 2025, 11:10, ИА Амител

Закрытый цех КПО "Нева"/ Фото: amic.ru

В Алтайском крае скоро начнется строительство трех комплексов по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО) – "Алейский", "Бийский" и "Павловский". Губернатор региона Виктор Томенко 12 августа 2025 года подписал распоряжение правительства, в соответствии с которым будут заключены три концессионных соглашения о финансировании, создании, эксплуатации трех объектов обработки, утилизации и захоронения ТКО. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Рассказываем подробности, где и когда появятся КПО.

"В полном соответствии с требованиями"

Концессионные соглашения власти заключат с компанией "АлтайЭкопарк". Со стороны правительства региона учредителем компании будет Фонд развития Алтайского края, а со стороны федеральных властей – ПАО "Российский экологический оператор", которое было создано по указу президента РФ Владимира Путина.

Уполномоченным органом для подписания концессий правительство региона выбрало региональное Министерство природных ресурсов и экологии.

«Проектирование, экологическая экспертиза и все этапы строительства, а также дальнейшая эксплуатация современных КПО (комплексы по переработке отходов. – Прим. ред.) в Алтайском крае будут проводиться под контролем региональных и федеральных властей, правительства Алтайского края, общественности и ПАО "Российский экологический оператор". Реализация проектов будет осуществляться в полном соответствии с требованиями природоохранного, санитарно-эпидемиологического и градостроительного законодательства России», – пояснили в правительстве Алтайского края.

А также добавили, что после введения комплексов в эксплуатацию отходы перестанут складировать на открытых полигонах, как это делается сейчас. Со временем старые свалки рекультивируют, а на новых КПО будут сортировать, перерабатывать и утилизировать отходы для дальнейшего вовлечения их в систему замкнутого цикла. Это должно не только ликвидировать свалки, но и снизить объемы захоронения отходов, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в регионе, создать новые производства и развить существующие предприятия по переработке утильсырья.

Цех переработки в московском комплексе / Фото: amic.ru

Как будут строить комплексы?

Ранее в правительстве Алтайского края заявляли о намерении построить в регионе пять комплексов по переработке ТКО, которые в совокупности должны перерабатывать около 500 тысяч тонн отходов в год. Помимо трех перечисленных заводов, также планируется создать в регионе КПО "Славгородский" и "Заринский". Последний завод должен быть введен в эксплуатацию в 2027 году. После этого власти намерены начать рекультивацию свалок. Их планируется закрыть, а сверху высадить траву.

Строить комплексы власти собираются с высоким уровнем экологической безопасности. На стадии разработки проектной документации планируется анализировать возможное негативное воздействие на окружающую среду. На основе этой информации будут разработаны индивидуальные технические решения, которые должны обеспечить максимальную безопасность объектов.

Отметим, президент России Владимир Путин поручил к 2030 году обеспечить сортировку 100% объема ежегодно образуемых твердых коммунальных отходов и захоронение не более чем 50% ТКО. Также не менее 25% отходов производства и потребления должны вовлекаться в хозяйственный оборот в качестве вторичных ресурсов и сырья. Таким образом, в стране планируется создать устойчивую систему обращения с ТКО. Для этого в России и строятся КПО.

При этом в России заводы по переработке ТКО уже функционируют. Год назад amic.ru рассказывал, как работает КПО "Нева" – один из крупнейших заводов по переработке мусора в Москве. Он находится на территории бывшей свалки. Теперь вместо полигона там зеленый холм и чистое поле. Журналистам продемонстрировали: все технологические процессы на предприятии проходят в закрытом виде для уменьшения воздействия на окружающую среду, а также для того, чтобы никакого зловония на предприятии и вокруг него не было.

Корреспондент amic.ru сам побывал на экскурсии на этом предприятии. Посторонних запахов ни на территории КПО, ни в ближайших к нему населенных пунктах не почувствовал. Немного он ощущался на закрытой площадке, где разгружался мусор.

Генеральный директор компании "Эковектор" Вадим Сергеев тогда рассказывал журналистам, что против строительства КПО очень активно протестовало население ближайших населенных пунктов. Но после того как инициативной группе показали работу предприятия, "вопросы снялись" и сейчас довольны и люди, которым не приходится ощущать прежнее зловоние с расположенной когда-то здесь свалки.