В Алтайском крае могут увеличить время продажи алкоголя в магазинах
Сейчас ограничения действуют с 21:00 до 09:00, но верхняя граница может повыситься
11 января 2024, 21:35, ИА Амител
На ближайшую сессию АКЗС планируют вынести законопроект об увеличении времени продажи алкоголя в обычных магазинах. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат парламента Антон Арцибашев.
Сейчас в регионе действует ограничение до 21:00 – после этого обычные магазины не могут продавать алкоголь. По словам депутата, в АКЗС обсуждают поднятие этой границы до 22:00 или даже до 23:00.
Напомним, что ранее депутаты думского Комитета по охране здоровья предложили запретить продажу подросткам безалкогольного пива. Ужесточение может коснуться напитков на основе пива, крепость которых не превышает 0,5% градуса.
Как считают авторы инициативы, в противном случае употребление безалкогольного пива может вызывать привыкание у подростков, что влечет риск развитие алкогольной зависимости в будущем.
22:05:54 11-01-2024
А вот интересно чем руководствуются при выборе времени. В соседних регионах до 22 и 23 продают, в АК до 21🤔
22:26:08 11-01-2024
Гость (22:05:54 11-01-2024) А вот интересно чем руководствуются при выборе времени. В со... Все не напьетесь...тьфу
11:45:51 12-01-2024
Гость (22:26:08 11-01-2024) Все не напьетесь...тьфу... деградируют а с бухлом быстрее мозг сужается!
22:26:09 11-01-2024
Гость (22:05:54 11-01-2024) А вот интересно чем руководствуются при выборе времени. В со... Как обычно хотелось выслужиться, чтобы в ответах на верх показать, что мы ещё сильнее заботимся о народе. Так же как и запрет на торговлю 9 мая и на день города. Имитация бурной деятельности, не более
06:28:23 12-01-2024
Гость (22:26:09 11-01-2024) Как обычно хотелось выслужиться, чтобы в ответах на верх пок... Это существенное облегчение для стражей правопорядка. Раньше Сахарова завалена была мусором, синеботы подлупцовывали друг друга, а все соседние дворы были засцаны. Сейчас более культурно. Время запрета - раза 4 сталкивался, но не с тем, что купить не могу, а с тем, что чуть подальше ходить.
22:52:09 11-01-2024
Гость (22:05:54 11-01-2024) А вот интересно чем руководствуются при выборе времени. В со... Навыбирали депутатов по объявлению, получайте.
08:44:45 12-01-2024
Гость (22:05:54 11-01-2024) А вот интересно чем руководствуются при выборе времени. В со... В АК есть коррупция и пивзавод, принадлежащий кое-кому, поэтому у нас так много пивнушек, где торгуют пивом, а не воткой... А воткой низя, ни-ни!
10:35:47 12-01-2024
Гость (22:05:54 11-01-2024) А вот интересно чем руководствуются при выборе времени. В со... В ХМАО продают до 20.00. И никто не переживает. Это не самый главный продукт
13:27:07 12-01-2024
Сергей (10:35:47 12-01-2024) В ХМАО продают до 20.00. И никто не переживает. Это не самый... потребляют самогон и не переживают!
23:16:41 11-01-2024
Лучше бы вообще запретили. Здоровее бы были.
08:57:00 12-01-2024
Гость (23:16:41 11-01-2024) Лучше бы вообще запретили. Здоровее бы были.... Ну вот Вы лично и не употребляйте, будьте здоровее. До остальных Вам какое дело???
23:28:02 11-01-2024
И всякие кб до 20.54
23:33:36 11-01-2024
А законопроект о закрытии пивнушек- магазинов в жилых домах они не планируют внести!? Когда уже господа депутаты, вы позволите жить спокойно жителям Алтайского края спокойно в своих домах! Достало уже это алгокольное лобби в Алтайском крае!
00:26:32 12-01-2024
Ну что, сделают 23 и гуляй босота всю ночь! Бррр.... , а денюжки все одно мимо казны пойдут.
13:20:04 12-01-2024
Гость (00:26:32 12-01-2024) Ну что, сделают 23 и гуляй босота всю ночь! Бррр.... , а ден... Ага, а так они в 21-00 баиньки ложились. Просто сейчас эти деньги после 21-00 гребут аля Пифкофф и иже с ними, запретите и это, значит опять будет расцвет самогона и паленого спирта знаем проходили.
01:10:46 12-01-2024
Карлина проси!
08:43:42 12-01-2024
Других способов поправить экономику недостаточно? Или в данном шаге иная задача..
08:49:16 12-01-2024
по большому счету, лично для меня, и сейчас время продажи не критично. но если и разрешат торговлю до 22, то горевать не стану) до 23 наверное перебор. есть еще предложение для депутатов. снизьте транспортный налог хотя бы до уровня Новосибирска.
08:54:32 12-01-2024
Хотя бы одна хорошая новость, нам разрешат покупать алкоголь практически в любое время. А то кругом одни запреты, надо же делать прослабления, тем более перед выборами
08:57:23 12-01-2024
Еще бы на праздники не ограничивали.
08:59:52 12-01-2024
цена производства этилового спирта из пшеницы 5-6 класса немного дороже самого зерна. Особенно спирт-ректификат. А вреда от него больше, раз в 30, чем от неочищенного самогона. Выгодно.
09:51:18 12-01-2024
Гость (08:59:52 12-01-2024) цена производства этилового спирта из пшеницы 5-6 класса не... Это всё глупости и байки самогонщиков о вреде ректификата и "пользе" дистиллята. Только конченные клинические дебилы могут верить в то, что воняющий сивухой самогон из дерьма может быть не вреден. Какая разница, если формула спирта с2н5он в обоих случаях одна и та же, но в случае с самогоном добавлен ещё ацетон и прочие "плюшки"?
10:18:05 12-01-2024
запретите мне хотеть выпить
11:40:51 12-01-2024
Обычным магазинам запретить продажу алкоголя, а алкомаркетам разрешить продавать до 23.00. В барах круглосуточно.
12:07:01 12-01-2024
Других проблем то нет.
12:27:11 12-01-2024
Как наше население любит запреты. Все бы запретить, только за минималку работать по 12 часов бы разрешили!