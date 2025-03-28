Депутаты городской думы единогласно поддержали годовой отчет главы Барнаула

Вячеслав Франк поблагодарил их за совместную конструктивную работу

28 марта 2025, 12:08, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org

Отчет мэра Барнаула Вячеслава Франка по итогам 2024 года единогласно поддержали депутаты. Об этом стало известно на заседании городской думы 28 марта.

В завершение отчетного выступления градоначальник напомнил, что в 2030 году Барнаул отметит свое 300-летие. Он подчеркнул, что в течение предстоящих пяти лет нужно уделить большое внимание исторической части города и определить, какие проекты необходимо реализовать к юбилейной дате.

Глава города поблагодарил депутатов Барнаульской гордумы за совместную конструктивную работу и выразил надежду на ее продолжение.