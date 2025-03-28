Депутаты городской думы единогласно поддержали годовой отчет главы Барнаула
Вячеслав Франк поблагодарил их за совместную конструктивную работу
28 марта 2025, 12:08, ИА Амител
Отчет мэра Барнаула Вячеслава Франка по итогам 2024 года единогласно поддержали депутаты. Об этом стало известно на заседании городской думы 28 марта.
В завершение отчетного выступления градоначальник напомнил, что в 2030 году Барнаул отметит свое 300-летие. Он подчеркнул, что в течение предстоящих пяти лет нужно уделить большое внимание исторической части города и определить, какие проекты необходимо реализовать к юбилейной дате.
Глава города поблагодарил депутатов Барнаульской гордумы за совместную конструктивную работу и выразил надежду на ее продолжение.
"Спасибо, что поддержали меня и доверили управление краевой столицей. Слаженная работа администрации города, депутатского корпуса и общественности помогает принимать взвешенные решения, оперативно отвечать на возникающие вопросы. Надеюсь на дальнейшее продолжение конструктивного диалога и совместную работу на благо жителей родного Барнаула!" – сказал Вячеслав Франк.
15:26:51 28-03-2025
поздравляю
13:01:18 29-03-2025
Только так! И никак иначе.