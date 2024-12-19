Депутаты попросили Томенко объявить 28 декабря выходным в Алтайском крае

Фракция "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС направила губернатору Алтайского края Виктору Томенко предложение официально объявить 28 декабря нерабочим днем.

"Очевидно, что продуктивность работы 28 декабря будет минимальная, так как люди уже устали под конец года. Скорее всего, они будут думать о предстоящем празднике и мысленно настраиваться на длинные выходные. Мы предлагаем дать жителям нашего региона возможность посвятить этот день подготовке к празднованию Нового года, общению с семьей и домашним хлопотам. Наши граждане это заслужили", – отметил глава фракции Александр Молотов.