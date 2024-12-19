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Депутаты попросили Томенко объявить 28 декабря выходным в Алтайском крае

Потому что продуктивность работы в этот день, очевидно, будет минимальная

19 декабря 2024, 10:16, ИА Амител

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru
Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

Фракция "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС направила губернатору Алтайского края Виктору Томенко предложение официально объявить 28 декабря нерабочим днем.

"Очевидно, что продуктивность работы 28 декабря будет минимальная, так как люди уже устали под конец года. Скорее всего, они будут думать о предстоящем празднике и мысленно настраиваться на длинные выходные. Мы предлагаем дать жителям нашего региона возможность посвятить этот день подготовке к празднованию Нового года, общению с семьей и домашним хлопотам. Наши граждане это заслужили", – отметил глава фракции Александр Молотов.

В обращении, направленном Томенко, говорится, что регионы вправе самостоятельно определить, будут 28 декабря граждане трудиться или отдыхать. Соответствующее разъяснение дал Минтруд РФ.

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Виктор Томенко Алтайский край праздники Хорошие новости Новый год
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Комментарии 17

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Гость

10:22:17 19-12-2024

потом и 27..26..25

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Гость

10:59:05 19-12-2024

Гость (10:22:17 19-12-2024) потом и 27..26..25... Прямо, как говорится с языка сняли...

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Гость

10:25:16 19-12-2024

Уработались, говорилки трибунные ?

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Гость

10:53:50 19-12-2024

Гость (10:25:16 19-12-2024) Уработались, говорилки трибунные ?... Просто билеты до Пхукетауже взяты на 27 декабря.

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Гость

10:26:45 19-12-2024

работать надо !!!

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Гость

10:59:38 19-12-2024

Гость (10:26:45 19-12-2024) работать надо !!!... Пусть лошадь работает

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Musik

11:07:03 19-12-2024

Гость (10:59:38 19-12-2024) Пусть лошадь работает... а которая не работает - на консервы.

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Гость

10:31:47 19-12-2024

Да!!!

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Гость

10:48:45 19-12-2024

Давайте уж с завтрашнего дня, а там до 1 мая

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гость

11:11:02 19-12-2024

Пиар Молотова! Боится что его забыли и вообще забудут!

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Гость

11:20:37 19-12-2024

если 28 будет выходной то коллег на работе поздравлять будут 27
в результате ни 28 ни 27 работать не будут а так хоть 27 поработают

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Гость

11:26:55 19-12-2024

Предлагаю все пятницы объявить выходными- "Потому что продуктивность работы в этот день, очевидно, будет минимальная".🤣

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Гость

11:35:11 19-12-2024

Это ж только для бюджетников предлагается, у остальных конец года, еще и 31-го работать будут многие

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Гость

13:24:40 19-12-2024

"Очевидно, что продуктивность работы 28 декабря будет минимальная". По себе-то не надо судить!

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Гость

13:28:50 19-12-2024

На скрине обращения, после слова "Уважаемый" надо было добавить "Дорогой".

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Гость

13:36:59 19-12-2024

Да, и чтоб этот день был оплачиваемый! Если уж мечтать, то ни в чем себе не отказывать)

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Гость

15:08:18 19-12-2024

Проси как говорится больше , и по максимуму, получишь как раз то , что просил.

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