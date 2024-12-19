Депутаты попросили Томенко объявить 28 декабря выходным в Алтайском крае
Потому что продуктивность работы в этот день, очевидно, будет минимальная
19 декабря 2024, 10:16, ИА Амител
Фракция "Справедливая Россия – За правду" в АКЗС направила губернатору Алтайского края Виктору Томенко предложение официально объявить 28 декабря нерабочим днем.
"Очевидно, что продуктивность работы 28 декабря будет минимальная, так как люди уже устали под конец года. Скорее всего, они будут думать о предстоящем празднике и мысленно настраиваться на длинные выходные. Мы предлагаем дать жителям нашего региона возможность посвятить этот день подготовке к празднованию Нового года, общению с семьей и домашним хлопотам. Наши граждане это заслужили", – отметил глава фракции Александр Молотов.
В обращении, направленном Томенко, говорится, что регионы вправе самостоятельно определить, будут 28 декабря граждане трудиться или отдыхать. Соответствующее разъяснение дал Минтруд РФ.
10:22:17 19-12-2024
потом и 27..26..25
10:59:05 19-12-2024
Гость (10:22:17 19-12-2024) потом и 27..26..25... Прямо, как говорится с языка сняли...
10:25:16 19-12-2024
Уработались, говорилки трибунные ?
10:53:50 19-12-2024
Гость (10:25:16 19-12-2024) Уработались, говорилки трибунные ?... Просто билеты до Пхукетауже взяты на 27 декабря.
10:26:45 19-12-2024
работать надо !!!
10:59:38 19-12-2024
Гость (10:26:45 19-12-2024) работать надо !!!... Пусть лошадь работает
11:07:03 19-12-2024
Гость (10:59:38 19-12-2024) Пусть лошадь работает... а которая не работает - на консервы.
10:31:47 19-12-2024
Да!!!
10:48:45 19-12-2024
Давайте уж с завтрашнего дня, а там до 1 мая
11:11:02 19-12-2024
Пиар Молотова! Боится что его забыли и вообще забудут!
11:20:37 19-12-2024
если 28 будет выходной то коллег на работе поздравлять будут 27
в результате ни 28 ни 27 работать не будут а так хоть 27 поработают
11:26:55 19-12-2024
Предлагаю все пятницы объявить выходными- "Потому что продуктивность работы в этот день, очевидно, будет минимальная".🤣
11:35:11 19-12-2024
Это ж только для бюджетников предлагается, у остальных конец года, еще и 31-го работать будут многие
13:24:40 19-12-2024
"Очевидно, что продуктивность работы 28 декабря будет минимальная". По себе-то не надо судить!
13:28:50 19-12-2024
На скрине обращения, после слова "Уважаемый" надо было добавить "Дорогой".
13:36:59 19-12-2024
Да, и чтоб этот день был оплачиваемый! Если уж мечтать, то ни в чем себе не отказывать)
15:08:18 19-12-2024
Проси как говорится больше , и по максимуму, получишь как раз то , что просил.