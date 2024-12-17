Минтруд России: регионы могут сами сделать 28 декабря выходным днем

Эту позицию согласовали с Минфином и Минэкономики

17 декабря 2024, 13:30, ИА Амител

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

Установить нерабочий день 28 декабря 2024 года регионы России смогут самостоятельно. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Минтруд.

В министерстве ответили на обращение депутата Госдумы Станислава Наумова (фракция ЛДПР). Он предложил сделать субботу, 28 декабря, выходным днем, чтобы избежать шестидневной рабочей недели. В ноябре депутат направил соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Григоренко.