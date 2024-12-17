Минтруд России: регионы могут сами сделать 28 декабря выходным днем
Эту позицию согласовали с Минфином и Минэкономики
17 декабря 2024, 13:30, ИА Амител
Установить нерабочий день 28 декабря 2024 года регионы России смогут самостоятельно. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Минтруд.
В министерстве ответили на обращение депутата Госдумы Станислава Наумова (фракция ЛДПР). Он предложил сделать субботу, 28 декабря, выходным днем, чтобы избежать шестидневной рабочей недели. В ноябре депутат направил соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Григоренко.
"Субъекты РФ вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, который будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях указанных субъектов РФ и финансируемых из их бюджетов", – говорится в ответе замглавы Минтруда Дмитрия Платыгина. Он также уточнил, что эту позицию согласовали с Минфином и Минэкономики.
13:36:53 17-12-2024
У нас в компании уже объявили, что 28-е выходной)))
14:09:03 17-12-2024
Гость (13:36:53 17-12-2024) У нас в компании уже объявили, что 28-е выходной)))... вы отдельный субъект в составе РФ?
или не в составе?
15:11:31 17-12-2024
Musik (14:09:03 17-12-2024) вы отдельный субъект в составе РФ?или не в составе?... они не бюджетники
14:23:26 17-12-2024
у вас 27го корпоратив что ли?
14:45:07 17-12-2024
Даешь выходные с 18 декабря по 25 января!!!