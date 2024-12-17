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Минтруд России: регионы могут сами сделать 28 декабря выходным днем

Эту позицию согласовали с Минфином и Минэкономики

17 декабря 2024, 13:30, ИА Амител

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru
Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

Установить нерабочий день 28 декабря 2024 года регионы России смогут самостоятельно. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Минтруд.

В министерстве ответили на обращение депутата Госдумы Станислава Наумова (фракция ЛДПР). Он предложил сделать субботу, 28 декабря, выходным днем, чтобы избежать шестидневной рабочей недели. В ноябре депутат направил соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

"Субъекты РФ вправе самостоятельно установить нерабочий день 28 декабря 2024 года, который будет распространяться на работников организаций, расположенных на территориях указанных субъектов РФ и финансируемых из их бюджетов", – говорится в ответе замглавы Минтруда Дмитрия Платыгина. Он также уточнил, что эту позицию согласовали с Минфином и Минэкономики.

Россия праздники

Комментарии 5

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Гость

13:36:53 17-12-2024

У нас в компании уже объявили, что 28-е выходной)))

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Musik

14:09:03 17-12-2024

Гость (13:36:53 17-12-2024) У нас в компании уже объявили, что 28-е выходной)))... вы отдельный субъект в составе РФ?
или не в составе?

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Гость

15:11:31 17-12-2024

Musik (14:09:03 17-12-2024) вы отдельный субъект в составе РФ?или не в составе?... они не бюджетники

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Элен без ребят

14:23:26 17-12-2024

у вас 27го корпоратив что ли?

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Гость

14:45:07 17-12-2024

Даешь выходные с 18 декабря по 25 января!!!

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