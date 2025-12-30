Депутаты предложили сделать парковки бесплатными по всей стране на новогодние праздники

По их мнению, такая мера социально справедлива и создаст комфортные условия для передвижения граждан в праздничные дни

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" выступили с инициативой сделать бесплатными парковки на всей территории России в период новогодних праздников, сообщает РИА Новости. Соответствующее предложение направлено министру транспорта РФ Андрею Никитину.

Авторы идеи – вице-спикер Владислав Даванков, а также депутаты Роза Чемерис и Антон Ткачев – предлагают законодательно закрепить, что с 31 декабря по 10 января включительно платные городские парковки должны быть бесплатными. Они отмечают, что сейчас такая практика действует не во всех регионах, что создает неравенство среди граждан.

«Такое решение будет социально справедливым и позитивно воспринятым гражданами, особенно в праздничные дни, когда государственная политика должна быть направлена на создание комфортных условий для отдыха и передвижения», – говорится в обращении парламентариев.

Они подчеркивают, что предлагаемые нормы будут носить рекомендательный, но убедительный характер, побуждая региональные власти вводить единые правила. Это, по их мнению, обеспечит ощущение единства граждан в равных правах в период общенациональных праздников.