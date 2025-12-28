В России введут новые дорожные знаки

Появятся знаки "Рекомендуемая скорость на лежачем полицейском", "Глухие" и другие нововведения

28 декабря 2025, 15:33, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российские водители и пешеходы с 1 января 2026 года увидят на дорогах обновленную систему знаков и разметки. Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ, которые призваны сделать движение безопаснее, а информацию – нагляднее.

В перечне нововведений – практичные решения для ежедневных ситуаций. Например, перед "лежачим полицейским" появится единый знак, который сразу укажет рекомендуемую скорость для его проезда, заменяя собой целый набор табличек. В зонах парковки на знаке "Парковка" можно будет изобразить способ постановки автомобиля (елочкой, параллельно и т.д.), что сократит число дополнительных указателей.

Особое внимание уделено безопасности уязвимых участников движения. Перед переходами у социальных объектов будет устанавливаться знак "Глухие", предупреждающий водителей о возможном появлении людей с нарушениями слуха. Для сложных погодных условий вводится отдельный знак, который будет применяться вместе с ограничением скорости.

Другие изменения включают возможность нанесения стоп-линии в вертикальном положении и указания на знаках периода действия не только по часам, но и по месяцам (например, "октябрь – апрель"). Также стандарт скорректирует ширину парковочного места вдоль дороги с 2,5 до 2,25 метра для более рационального использования пространства.