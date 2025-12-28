В России введут новые дорожные знаки
Появятся знаки "Рекомендуемая скорость на лежачем полицейском", "Глухие" и другие нововведения
28 декабря 2025, 15:33, ИА Амител
Российские водители и пешеходы с 1 января 2026 года увидят на дорогах обновленную систему знаков и разметки. Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ, которые призваны сделать движение безопаснее, а информацию – нагляднее.
В перечне нововведений – практичные решения для ежедневных ситуаций. Например, перед "лежачим полицейским" появится единый знак, который сразу укажет рекомендуемую скорость для его проезда, заменяя собой целый набор табличек. В зонах парковки на знаке "Парковка" можно будет изобразить способ постановки автомобиля (елочкой, параллельно и т.д.), что сократит число дополнительных указателей.
Особое внимание уделено безопасности уязвимых участников движения. Перед переходами у социальных объектов будет устанавливаться знак "Глухие", предупреждающий водителей о возможном появлении людей с нарушениями слуха. Для сложных погодных условий вводится отдельный знак, который будет применяться вместе с ограничением скорости.
Другие изменения включают возможность нанесения стоп-линии в вертикальном положении и указания на знаках периода действия не только по часам, но и по месяцам (например, "октябрь – апрель"). Также стандарт скорректирует ширину парковочного места вдоль дороги с 2,5 до 2,25 метра для более рационального использования пространства.
16:34:51 28-12-2025
Сколько можно изобретать эти знаки. Что б их все запомнить башку как у слона надо иметь... Этих знаков должно быть минимум. Нужно делать дороги а не вешать знаки гроздьями...
17:56:12 28-12-2025
теперь ещё и месяц сиди вспоминай...!?
20:44:00 28-12-2025
Российские водители и пешеходы с 1 января 2026 года увидят на дорогах обновленную систему знаков и разметки. В новогоднюю ночь будут вешать?
21:05:17 28-12-2025
А знак "Тупые пешики" где?
10:09:36 29-12-2025
Не вижу смысла в знаках слепые и глухие пешеходы, в наше время, в современных реалиях они все слепые и глухие, ибо идут в наушниках и пялятся в телефоны. за что почему то не хотят наказывать.
Т.е. выходит водителю НЕЛЬЗЯ в руки телефон брать, за это штраф, а пешику переходя дорогу можно пялиться, хотя и тот и другой - ОБА участники дорожного движения.