В России введут новые дорожные знаки

Появятся знаки "Рекомендуемая скорость на лежачем полицейском", "Глухие" и другие нововведения

28 декабря 2025, 15:33, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российские водители и пешеходы с 1 января 2026 года увидят на дорогах обновленную систему знаков и разметки. Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ, которые призваны сделать движение безопаснее, а информацию – нагляднее.

В перечне нововведений – практичные решения для ежедневных ситуаций. Например, перед "лежачим полицейским" появится единый знак, который сразу укажет рекомендуемую скорость для его проезда, заменяя собой целый набор табличек. В зонах парковки на знаке "Парковка" можно будет изобразить способ постановки автомобиля (елочкой, параллельно и т.д.), что сократит число дополнительных указателей.

Особое внимание уделено безопасности уязвимых участников движения. Перед переходами у социальных объектов будет устанавливаться знак "Глухие", предупреждающий водителей о возможном появлении людей с нарушениями слуха. Для сложных погодных условий вводится отдельный знак, который будет применяться вместе с ограничением скорости.

Другие изменения включают возможность нанесения стоп-линии в вертикальном положении и указания на знаках периода действия не только по часам, но и по месяцам (например, "октябрь – апрель"). Также стандарт скорректирует ширину парковочного места вдоль дороги с 2,5 до 2,25 метра для более рационального использования пространства.

Комментарии

Avatar Picture
Гость

16:34:51 28-12-2025

Сколько можно изобретать эти знаки. Что б их все запомнить башку как у слона надо иметь... Этих знаков должно быть минимум. Нужно делать дороги а не вешать знаки гроздьями...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:56:12 28-12-2025

теперь ещё и месяц сиди вспоминай...!?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:44:00 28-12-2025

Российские водители и пешеходы с 1 января 2026 года увидят на дорогах обновленную систему знаков и разметки. В новогоднюю ночь будут вешать?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:05:17 28-12-2025

А знак "Тупые пешики" где?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:36 29-12-2025

Не вижу смысла в знаках слепые и глухие пешеходы, в наше время, в современных реалиях они все слепые и глухие, ибо идут в наушниках и пялятся в телефоны. за что почему то не хотят наказывать.
Т.е. выходит водителю НЕЛЬЗЯ в руки телефон брать, за это штраф, а пешику переходя дорогу можно пялиться, хотя и тот и другой - ОБА участники дорожного движения.

  -8 Нравится
Ответить
