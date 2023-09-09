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Депутаты предложили установить предельно допустимые цены на бензин

По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, из-за повышения цен на топливо растут в цене и другие виды товаров и услуг

09 сентября 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили установить предельную розничную стоимость топлива в России, пишут "Известия".

Лидер партии Леонид Слуцкий объяснил инициативу тем, что цены на топливо влияют на цены почти всех товаров и услуг. И хотя правительство старалось удержать рост стоимости бензина ниже инфляции, порог оказался превышен, и только с начала года бензин подорожал почти на 8%.

В связи с этим депутаты ради защиты экономических интересов общества видят необходимость установить предельно допустимые розничные цены, выше которых нельзя будет продавать топливо. Законопроект уже внесли на рассмотрение.

Ранее в Госдуме предложили повысить налоги, чтобы не просить деньги у олигархов.

Также сообщали, что больше половины опрошенных россиян заявили, что ощутили резкий рост цен на продукты.

Госдума депутаты инициативы Бензин

Комментарии 6

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Гость

11:03:13 09-09-2023

А может сечиных, мюллеров, и прочих героев капмталлистического труда, владеющий русскими недрами, как врагов народа, со всей проллетарской ненавистью, усадить в БизнесДжет и покружить часок над Тверской областью, без памперсов?

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Гость

11:19:51 09-09-2023

"Почти на 8%" Это с какой стороны он считает

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Гость

11:20:27 09-09-2023

"выше которых нельзя будет продавать топливо" - ну так и не будут продавать. Будет все по закону, но бензина нет. Дефицит будет, а где дефицит - там всегда ажиотаж и спекуляции, проходили это все.

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гость

11:51:22 09-09-2023

вот сказочник-почти 8%

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Юс

11:55:05 09-09-2023

Да ладно! А то мы не знали, из-за чего цены растут...популизм чистой воды

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Гость

12:46:53 09-09-2023

И все в этот бред сразу поверили. Ну только если предложить.Балаболы.

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