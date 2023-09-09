Депутаты предложили установить предельно допустимые цены на бензин

По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, из-за повышения цен на топливо растут в цене и другие виды товаров и услуг

09 сентября 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили установить предельную розничную стоимость топлива в России, пишут "Известия".

Лидер партии Леонид Слуцкий объяснил инициативу тем, что цены на топливо влияют на цены почти всех товаров и услуг. И хотя правительство старалось удержать рост стоимости бензина ниже инфляции, порог оказался превышен, и только с начала года бензин подорожал почти на 8%.

В связи с этим депутаты ради защиты экономических интересов общества видят необходимость установить предельно допустимые розничные цены, выше которых нельзя будет продавать топливо. Законопроект уже внесли на рассмотрение.

Ранее в Госдуме предложили повысить налоги, чтобы не просить деньги у олигархов.

Также сообщали, что больше половины опрошенных россиян заявили, что ощутили резкий рост цен на продукты.