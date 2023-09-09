Депутаты предложили установить предельно допустимые цены на бензин
По словам лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, из-за повышения цен на топливо растут в цене и другие виды товаров и услуг
09 сентября 2023, 10:31, ИА Амител
Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили установить предельную розничную стоимость топлива в России, пишут "Известия".
Лидер партии Леонид Слуцкий объяснил инициативу тем, что цены на топливо влияют на цены почти всех товаров и услуг. И хотя правительство старалось удержать рост стоимости бензина ниже инфляции, порог оказался превышен, и только с начала года бензин подорожал почти на 8%.
В связи с этим депутаты ради защиты экономических интересов общества видят необходимость установить предельно допустимые розничные цены, выше которых нельзя будет продавать топливо. Законопроект уже внесли на рассмотрение.
Ранее в Госдуме предложили повысить налоги, чтобы не просить деньги у олигархов.
Также сообщали, что больше половины опрошенных россиян заявили, что ощутили резкий рост цен на продукты.
11:03:13 09-09-2023
А может сечиных, мюллеров, и прочих героев капмталлистического труда, владеющий русскими недрами, как врагов народа, со всей проллетарской ненавистью, усадить в БизнесДжет и покружить часок над Тверской областью, без памперсов?
11:19:51 09-09-2023
"Почти на 8%" Это с какой стороны он считает
11:20:27 09-09-2023
"выше которых нельзя будет продавать топливо" - ну так и не будут продавать. Будет все по закону, но бензина нет. Дефицит будет, а где дефицит - там всегда ажиотаж и спекуляции, проходили это все.
11:51:22 09-09-2023
вот сказочник-почти 8%
11:55:05 09-09-2023
Да ладно! А то мы не знали, из-за чего цены растут...популизм чистой воды
12:46:53 09-09-2023
И все в этот бред сразу поверили. Ну только если предложить.Балаболы.