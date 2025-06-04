Деринг представил эскиз памятника Достоевскому, который установят в Барнауле
Писатель будет одет в зимний сюртук, а рядом расположится дорожный сундук
04 июня 2025, 11:45, ИА Амител
Памятник писателю Федору Достоевскому установят в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии, совещание по этому вопросу провел глава города Вячеслав Франк.
В совещании также приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, почетный архитектор РФ, общественный советник главы города по вопросам градостроительства и архитектуры, генеральный директор компании "Классика" Александр Деринг, член общественного совета при инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края, глава персональной творческой мастерской "Лист" Владимир Ли Джи-дзун, скульптор-монументалист, член Союза художников России Михаил Кульгачев, представители Общественной палаты города Барнаула, руководители органов местного самоуправления краевой столицы.
В ходе совещания председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Роман Тасюк напомнил, что в последние годы в Барнауле проводится планомерная работа по преобразованию центральной части города – его исторического центра. Она включает в себя размещение памятников и памятных знаков. Например, в 2024 году благоустроили сквер по улице Приречной и установили там памятный знак, посвященный художнику Николаю Рериху.
"В ходе проводимой работы рассмотрена возможность установки в исторической части Барнаула памятника русскому писателю Федору Михайловичу Достоевскому. Совместно с представителями архитектурно-строительного сообщества города было предложено и проработано несколько вариантов размещения памятника: в скверах на площади Советов, на пересечении улицы Ползунова с проспектом Красноармейским", – отметил руководитель профильного комитета.
В мастерской "Классика" разработали предварительный эскиз памятника. Разместить его планируют на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской. Предполагается, что монумент высотой 3,5 метра выполнят из бронзы. Достоевский будет одет в зимний сюртук, а рядом расположится дорожный сундук. Деринг пояснил, что этот элемент отсылает к историческим фактам – в ссыльный период своей жизни писатель неоднократно приезжал в Барнаул и даже выражал желание здесь поселиться. Кроме того, это сделает памятник уникальным.
Также на общественной территории планируется заменить тротуарную плитку, перестроить имеющиеся клумбы, смонтировать освещение и скамейки.
"В судьбе классика отечественной литературы было несколько сибирских городов. Барнаул среди них занимает свое, особое место. Есть свидетельства, что Достоевскому нравился наш город середины XIX века, о нем писатель оставил очень светлые воспоминания. Полагаю, что современные жители Барнаула, знатоки и любители творчества писателя поддержат идею создания памятника и его установки в центральной части города", – подвел итог совещания Франк.
Глава города поручил определить предварительную стоимость работ, а также сроки их проведения для дальнейшей реализации проекта по установке памятника.
11:59:36 04-06-2025
Руку в карман, ноги на ширине плеч. Вы ему что то должны? Мэр ему задолжал? Сундук как у Джека Воробья. Что это символизирует?!
12:09:00 04-06-2025
отвратительно
ну во первых Достоевский в Барнауле написал свое ПЕРВОЕ литературное произведение ДЯДЮШКИН СОН
с которого он и решил писать, то есть стал он писателем не где нибудь а в Барнауле.
вот и изобразите его с рукописью и пером а не с сундуком позорным
13:51:03 04-06-2025
майор (12:09:00 04-06-2025) отвратительнону во первых Достоевский в Барнауле написал... Ну, в основном, написал он это в Семипроклятьевске (как он Семипалатинск называл). В Барнауле, возможно, что-то правил по ходу.
16:19:02 04-06-2025
майор (12:09:00 04-06-2025) отвратительнону во первых Достоевский в Барнауле написал... Вы совершенно не правы. И все перепутали.
12:11:42 04-06-2025
Вот это правильно.
12:16:24 04-06-2025
Под полой топор припрятав, приглядел старуху я. В темя обухом ударил, а старухе хоть бы хны.
12:20:42 04-06-2025
отвратительно
12:32:57 04-06-2025
Такое ощущение, что выселили классика из элитного дома и стоит он бедный с вещами, и не знает, куда податься.
12:43:09 04-06-2025
Гость (12:32:57 04-06-2025) Такое ощущение, что выселили классика из элитного дома и сто... А как вы думаете, он тут оказался? Его именно, что и выселили. Не просто выселили, а сослали. Заменили смертную казнь на ссылку. Вот тогда-то он и переродился идейно, все понял и своих прошлых корешей-либералов так жестко припечатывал в романах.
А это ему пришлось поскитаться по Сибири. Да.
Учите матчасть, хейтеры.
14:05:22 04-06-2025
тоже гость (12:43:09 04-06-2025) А как вы думаете, он тут оказался? Его именно, что и выселил... Да, знания ваши поверхностны. В Барнауле Достоевский встретил самый теплый прием. Врангель его опекал, Семенов (Тянь-Шанский) привечал. Даже на бал был приглашен Достоевский в один из приездов в Барнаул. Поэтому и вызывает недоумение фигура классика с сундуком возле элитного жилья для нуворишей местных. И возникает мысль, за что его из этого элитного дома выгнали с вещами? Место крайне неудачное. Шумный перекресток с грохочущими и чадящими транзитными большегрузами. Тесный пятачок. Разве мало в городе мест, связанных именно с Достоевским?
12:36:25 04-06-2025
Отличная идея!!!
12:45:57 04-06-2025
Гость (12:36:25 04-06-2025) Отличная идея!!!... идея-да, реализация- как обычно.
13:43:04 04-06-2025
Элен без ребят (12:45:57 04-06-2025) идея-да, реализация- как обычно. ... Конечно, вы-то из пластилина еще в детстве гномиков лепили удивительно высокохудожественно, отсюда и знания. Надо вам заказать
12:40:41 04-06-2025
"Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить".
"они первые были бы страшно несчастливы, если бы Россия как-нибудь вдруг перестроилась, хотя бы даже на их лад, и как-нибудь вдруг стала безмерно богата и счастлива. Некого было бы им тогда ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России, в организм въевшаяся..."
12:51:40 04-06-2025
это точно памятник Достоевскому, а не Терри Пратчетту? нет? тогда причем тут сундук- непонятно.
я, кстати, за Пратчетта)
12:53:42 04-06-2025
Предлагаю на памятнике написать где-нибудь одну из цитат Достоевского о Барнауле, это он в письмах писал:
"Если действительно есть надежда произвести меня в офицеры, то нельзя ли устроить, чтобы в Барнаул?";
"Неужели нельзя мне перейти из военной службы в статскую и перейти в Барнаул, если ничего не будет другого по Манифесту? Это самый близкий и самый верный шаг для меня";
"Если мне нельзя будет выехать из Сибири, я намерен поселиться в Барнауле".
13:01:49 04-06-2025
Беспризорник, бродяга. Дом, в котором он жил, уничтожили. Так и остался бедный писатель на улице. Теперь менагеры из пальца высасывают хоть что нибудь знаменательное из истории многострадального города, ими же изуродованного....
13:09:48 04-06-2025
Похож на кого угодно, но только не на достоевского! Не нравится вообще. Ни уму, ни серду как говорится. Барин на вокзале, а не писатель. В Омске на памятнике у Достоевского лицо выразительное и вообще там и сквер замечательный, где он установлен и музей есть. Очень уютное место. Хотелось бы и у нас что- то достойное...
13:45:15 04-06-2025
Гость (13:09:48 04-06-2025) Похож на кого угодно, но только не на достоевского! Не нрави... Знаком лично с Федором Михаловичем? Скажи, нос у него каков? Скулы, нет ли особых примет?
14:08:44 04-06-2025
тоже гость (13:45:15 04-06-2025) Знаком лично с Федором Михаловичем? Скажи, нос у него каков?... Ну, бороду-то Ф.М. тогда точно не носил. Есть фотографии того периода.
16:11:33 04-06-2025
тоже гость (13:45:15 04-06-2025) Знаком лично с Федором Михаловичем? Скажи, нос у него каков?... а тебя в поисковиках забанили что ли? сохранилась целая куча фотографий Достоевского, на которых можно увидеть его лицо.
13:20:57 04-06-2025
Устройте голосование( только честное)- хотя эти два слова- оксюморон в нашей реальности((
Нравится ли барнаульцам такое проект.
Мой ответ- нет. Не Достоевский это совсем.
И еще можете минусовать комменты сколько угодно, но содержание их говорит гораздо больше.
16:13:23 04-06-2025
Гость (13:20:57 04-06-2025) Устройте голосование( только честное)- хотя эти два слова- о... тоже голосую: "нет"
11:54:04 05-06-2025
Гость (13:20:57 04-06-2025) Устройте голосование( только честное)- хотя эти два слова- о... Честное голосование устроить сложно. Клакеры Деринга, которые здесь активно плюсуют - минусуют в пользу оного, не дадут.
13:24:01 04-06-2025
памятник педофилу, пьянице, картежнику, вечному должнику-побирушке денег.... многие ли выше отметившиеся читали его параноидальные шизофреничные книги? да и про сам Барнаул он высказывался далеко не лестно, а вернуться хотел - просто его здесь никто не трогал, ибо дыра была (?) вечная...
13:49:46 04-06-2025
R22 (13:24:01 04-06-2025) памятник педофилу, пьянице, картежнику, вечному должнику-поб... А процитируй, где он нелестно про Барнаул высказывался? Пруфы давай.
Нет, пусть стоит в Барнауле, чтобы такие как ты Смердяковы помнили, как он вас препечатал в "Братьях Карамазовых" таким откровением лакея: "Я всю Россию ненавижу… В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы, умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки".
16:16:46 04-06-2025
Надоели болтуны (13:49:46 04-06-2025) А процитируй, где он нелестно про Барнаул высказывался? Пруф... то есть, про педофила, пьяницу, игрока, должника и побирушку вы спорить не будете? а что так? ))
17:55:20 04-06-2025
Элен без ребят (16:16:46 04-06-2025) то есть, про педофила, пьяницу, игрока, должника и побирушку... Лена, он нам ценен не за это. И памятник ставят ему не как великому игроку, пьянице и что там дальше у вас завалялось, а как писателю. Вы вот тоже жуткая зануда, судя по постам, да еще и без ребят, но мы вас любим за другое.
18:02:39 04-06-2025
тоже гость (17:55:20 04-06-2025) но мы вас любим за другое. У нее титьки пятого размера???
20:34:05 04-06-2025
Гость (18:02:39 04-06-2025) У нее титьки пятого размера???... Не, но, читая Ленкины комменты, другие читатели могут чувствовать свое интеллектуальное превосходство. Поэтому относятся позитивно.
13:55:14 04-06-2025
Зачем в одном месте концентрировать памятники есть же проезд Достоевского там и ставьте, заодно и ремонт всего окружающего сделаете чтоб не смотрелся как бельмо в глазу.
14:17:12 04-06-2025
всегда будут недовольные.
такие и Христа распяли.
16:14:13 04-06-2025
Musik (14:17:12 04-06-2025) всегда будут недовольные.такие и Христа распяли.... Христа распяли как раз очень довольные. Они и сейчас самые довольные.
14:27:18 04-06-2025
красиво, да. Бийчане вот туалет просят. А то наукоград в кусты ходит. У нас, в культурной столице, Слава Богу, не так. Памятники красивые.
15:04:09 04-06-2025
Гость (14:27:18 04-06-2025) красиво, да. Бийчане вот туалет просят. А то наукоград в кус... «Находясь в Барнауле, мы испытываем совершенно необычайные ощущения этого города. Нам кажется, что это грядущая столица мира».
ЕРерих.
15:39:47 04-06-2025
Лично мне в локоть не впился ни сам Достояевский, ни его творчество, ни его вот этот вот памятник.
Памятник надо поставить нашим ребятам, выполняющим сейчас свой долг перед Родиной!!!
А не этого непонятного типа вековечить.
Нужно отлить в граните Медведя, одной рукой разрывающего "абрамс", другой рукой сминающий "F-16", а в пасти кусок обамы, и надпись "Уважаемые партнёры, давайте жить дружно". Вот так надо.
15:49:05 04-06-2025
- (15:39:47 04-06-2025) Лично мне в локоть не впился ни сам Достояевский, ни его тво... Ну как бы с абрамсом и f-16 понятно, но почему обама?
16:19:15 04-06-2025
- (15:39:47 04-06-2025) Лично мне в локоть не впился ни сам Достояевский, ни его тво... +много!
17:57:27 04-06-2025
- (15:39:47 04-06-2025) Лично мне в локоть не впился ни сам Достояевский, ни его тво... Тебя забыли спросить))) Ты выложи, пожалуйста, все замечания и предложения, мы обязательно по ним жизнь будем строить.
12:04:05 05-06-2025
Чуваку с локтем (17:57:27 04-06-2025) Тебя забыли спросить))) Ты выложи, пожалуйста, все замечания... Ну вот, администрация города отписалась.
18:59:02 04-06-2025
- (15:39:47 04-06-2025) Лично мне в локоть не впился ни сам Достояевский, ни его тво... Ребята там воюют в том числе и за Достоевского, и за Пушкина, за Толстого и даже за Корнея Ивановича Чуковского. Чтобы русские люди в Малороссии могли свободно покупать книги русских писателей на русском языке и никого не бояться. И чтобы песни на русском слушать. И кино смотреть.
А этот памятник не отменяет памятник им, ребятам. Пусть все будет
19:36:45 04-06-2025
При чем тут Достоевский и улица Партизанская? Он что, что с пулеметом в гражданскую по кустам здесь партизанил? Отсутствие смыслов никому не режет слух? А размещение - отдельный ужас! Старая хулиганская песенка вспомнилась: "Даже не на что напиться И в соседний дом ввалиться, И стоять посередине, Словно лошадь на витрине" - вот это очень точно отражает впечатление. И сундук тут при чем? Только чтобы выпендриться якобы "непохожестью" на остальные памятники? Или чтобы напомнить о другом "шедевре" автора, что и по сей день нелепо громоздится на бывшей клумбе возле изничтоженного ЦУМа? Очередной китч, короче, коим и без того переполнен Барнаул.
22:55:57 04-06-2025
Есть у него шрам справа, от апендицита.
23:02:19 04-06-2025
Разместить возле гостиницы, в которой он останавливался и которая так удачно сгорела при реставрации, освободив место для современного развития Барнаула.
05:35:28 05-06-2025
Лучше уберите с Октября чучело лсеменителя на освободившееся место поставьте Достоевского...
09:49:33 05-06-2025
Памятник Достоевскому крайне необходим Барнаулу (так же и Змеиногорску, где Достоевский бывал даже чаще, чем в Барнауле). Необходимо серьезное всенародное обсуждение - и проекта памятника и места установки, чтобы не получить очередную "шестеренку". С привлечением ученых, занимающихся творчеством Достоевского, серьёзных художников, архитекторов, писателей,
14:11:56 23-06-2025
да, в омске, например, памятник необычный, пусть и спорный, а здесь опять серость