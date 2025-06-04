Деринг представил эскиз памятника Достоевскому, который установят в Барнауле

Писатель будет одет в зимний сюртук, а рядом расположится дорожный сундук

04 июня 2025, 11:45, ИА Амител

Предварительный эскиз памятника Достоевскому в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула

Памятник писателю Федору Достоевскому установят в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии, совещание по этому вопросу провел глава города Вячеслав Франк.

В совещании также приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, почетный архитектор РФ, общественный советник главы города по вопросам градостроительства и архитектуры, генеральный директор компании "Классика" Александр Деринг, член общественного совета при инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края, глава персональной творческой мастерской "Лист" Владимир Ли Джи-дзун, скульптор-монументалист, член Союза художников России Михаил Кульгачев, представители Общественной палаты города Барнаула, руководители органов местного самоуправления краевой столицы.

В ходе совещания председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Роман Тасюк напомнил, что в последние годы в Барнауле проводится планомерная работа по преобразованию центральной части города – его исторического центра. Она включает в себя размещение памятников и памятных знаков. Например, в 2024 году благоустроили сквер по улице Приречной и установили там памятный знак, посвященный художнику Николаю Рериху.

"В ходе проводимой работы рассмотрена возможность установки в исторической части Барнаула памятника русскому писателю Федору Михайловичу Достоевскому. Совместно с представителями архитектурно-строительного сообщества города было предложено и проработано несколько вариантов размещения памятника: в скверах на площади Советов, на пересечении улицы Ползунова с проспектом Красноармейским", – отметил руководитель профильного комитета.

В мастерской "Классика" разработали предварительный эскиз памятника. Разместить его планируют на пересечении проспекта Ленина и улицы Партизанской. Предполагается, что монумент высотой 3,5 метра выполнят из бронзы. Достоевский будет одет в зимний сюртук, а рядом расположится дорожный сундук. Деринг пояснил, что этот элемент отсылает к историческим фактам – в ссыльный период своей жизни писатель неоднократно приезжал в Барнаул и даже выражал желание здесь поселиться. Кроме того, это сделает памятник уникальным.

Также на общественной территории планируется заменить тротуарную плитку, перестроить имеющиеся клумбы, смонтировать освещение и скамейки.

"В судьбе классика отечественной литературы было несколько сибирских городов. Барнаул среди них занимает свое, особое место. Есть свидетельства, что Достоевскому нравился наш город середины XIX века, о нем писатель оставил очень светлые воспоминания. Полагаю, что современные жители Барнаула, знатоки и любители творчества писателя поддержат идею создания памятника и его установки в центральной части города", – подвел итог совещания Франк.

Глава города поручил определить предварительную стоимость работ, а также сроки их проведения для дальнейшей реализации проекта по установке памятника.