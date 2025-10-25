Десять дней жительница Рубцовска общалась с мошенниками и передала им четыре миллиона

Все началось с того, что жертву убедили в том, что у нее заканчивается срок действия сим-карты

25 октября 2025, 19:35, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Алтайском крае жительница Рубцовска лишилась почти 4 миллионов рублей, став жертвой телефонных мошенников, сообщает Главное управление МВД по региону.

История началась со звонка с незнакомого номера. Звонивший мужчина заявил, что срок действия сим-карты, оформленной на женщину, подходит к концу. Для возобновления действия договора он запросил ее паспортные данные.

Вскоре после этого через приложение обмена сообщениями ей позвонил человек, представившийся работником "Госуслуг". Он уведомил рубцовчанку о взломе ее личного кабинета и заявил о необходимости срочных действий, чтобы предотвратить оформление кредитов на ее имя злоумышленниками. Десять дней жертва общалась с аферистами и передала им все семейные сбережения. Уже после этого женщина осознала, что ее обманули и пошла в полицию.