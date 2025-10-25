Десять дней жительница Рубцовска общалась с мошенниками и передала им четыре миллиона
Все началось с того, что жертву убедили в том, что у нее заканчивается срок действия сим-карты
В Алтайском крае жительница Рубцовска лишилась почти 4 миллионов рублей, став жертвой телефонных мошенников, сообщает Главное управление МВД по региону.
История началась со звонка с незнакомого номера. Звонивший мужчина заявил, что срок действия сим-карты, оформленной на женщину, подходит к концу. Для возобновления действия договора он запросил ее паспортные данные.
Вскоре после этого через приложение обмена сообщениями ей позвонил человек, представившийся работником "Госуслуг". Он уведомил рубцовчанку о взломе ее личного кабинета и заявил о необходимости срочных действий, чтобы предотвратить оформление кредитов на ее имя злоумышленниками. Десять дней жертва общалась с аферистами и передала им все семейные сбережения. Уже после этого женщина осознала, что ее обманули и пошла в полицию.
20:13:34 25-10-2025
Для того-то везде упёрто и навязывают т.н. "личный кабинет", чтобы, взломав его, от имени и "на правах" самого же затюканного владельца нанести бедолаге "негаданный" ущерб!
07:12:07 26-10-2025
Вскоре после этого через приложение обмена сообщениями ей позвонил человек//// Как это приложение называется, мах?)
07:43:15 26-10-2025
Гость (07:12:07 26-10-2025) Вскоре после этого через приложение обмена сообщениями ей по... Маху дала...
15:12:17 26-10-2025
А у нас в Алтайском крае все СМИ , особенно "Банкфакс" пишут о бедственном положении жителей, а они оказывается еще и миллионами делятся с "неимущими"