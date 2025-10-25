НОВОСТИПроисшествия

Десять дней жительница Рубцовска общалась с мошенниками и передала им четыре миллиона

Все началось с того, что жертву убедили в том, что у нее заканчивается срок действия сим-карты

25 октября 2025, 19:35, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru
Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

В Алтайском крае жительница Рубцовска лишилась почти 4 миллионов рублей, став жертвой телефонных мошенников,  сообщает Главное управление МВД по региону.

История началась со звонка с незнакомого номера. Звонивший мужчина заявил, что срок действия сим-карты, оформленной на женщину, подходит к концу. Для возобновления действия договора он запросил ее паспортные данные.

Вскоре после этого через приложение обмена сообщениями ей позвонил человек, представившийся работником "Госуслуг". Он уведомил рубцовчанку о взломе ее личного кабинета и заявил о необходимости срочных действий, чтобы предотвратить оформление кредитов на ее имя злоумышленниками. Десять дней жертва общалась с аферистами и передала им все семейные сбережения. Уже после этого женщина осознала, что ее обманули и пошла в полицию.

Avatar Picture
Гость

20:13:34 25-10-2025

Для того-то везде упёрто и навязывают т.н. "личный кабинет", чтобы, взломав его, от имени и "на правах" самого же затюканного владельца нанести бедолаге "негаданный" ущерб!

Avatar Picture
Гость

07:12:07 26-10-2025

Вскоре после этого через приложение обмена сообщениями ей позвонил человек//// Как это приложение называется, мах?)

Avatar Picture
Вася

07:43:15 26-10-2025

Гость (07:12:07 26-10-2025) Вскоре после этого через приложение обмена сообщениями ей по... Маху дала...

Avatar Picture
гость

15:12:17 26-10-2025

А у нас в Алтайском крае все СМИ , особенно "Банкфакс" пишут о бедственном положении жителей, а они оказывается еще и миллионами делятся с "неимущими"

