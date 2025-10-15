Бийчанка поверила лжекурьеру и перевела мошенникам 46 тысяч рублей за "доставку цветов"
Девушка общалась с несколькими мошенниками, которые действовали по тщательно продуманной схеме
15 октября 2025, 09:55, ИА Амител
В Бийске несколько мошенников выманили у 24-летней девушки 46 тысяч рублей. Сначала ей пообещали доставить цветы на дом, а потом "помогли" аннулировать нежелательный кредит. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Молодой бийчанке позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода представился курьером и сказал, что на ее имя оформлена доставка цветов. Он попросил девушку продиктовать код из СМС-сообщения, чтобы подтвердить заказ. Когда она назвала все цифры, связь прервалась.
«Вскоре ей поступило новое СМС: в нем сообщалось, что на портал "Госуслуги" был осуществлен вход и указан номер телефона "технической поддержки". Позвонив по нему, девушка попала на нового собеседника. Мужчина заявил, что она передала мошенникам пароль от личного кабинета и теперь на ее имя оформлен кредит», – уточнили правоохранители.
Далее жертва общалась с людьми, которые выдавали себя за сотрудников разных служб. Один из них представился специалистом по финансовой поддержке. Злоумышленник попросил ее зайти в личный кабинет банка и под его руководством выполнить некоторые действия, чтобы аннулировать кредит. На деле же она оформила заем дистанционно и перевела на счет мошенников 46 тысяч рублей.
Когда бийчанка поняла, что ее обманывают, она прекратила разговор и обратилась в полицию. Следователи возбудили уголовное дело.
10:42:13 15-10-2025
А всего то тупой девушке надо было не брать трубку с неизвестных номеров
14:31:43 15-10-2025
Мне вчера тоже звонила доставка цветов...Я спрашиваю: от кого? А мне: аноним...Я: А что за магазин: Цветочная весна....Они: звоним уточнить в какое время и куда привезти букет, ваш адрес.....Я: не надо мне букет, отправьте анониму обратно.....и Они бросили трубку.....Быстро слились....