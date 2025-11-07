Десятибалльные пробки сковали Барнаул снежным утром 7 ноября

Самые крупные заторы образовались на Змеиногорском и Павловском трактах, улицах Кутузова, Власихинской и Малахова

07 ноября 2025, 08:20, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 7 ноября барнаульские автомобилисты застряли в больших пробках: движение затруднено из-за снегопада. По данным 2ГИС, дорожную ситуацию оценивают на десять баллов.

Фото: 2ГИС

Судя по картам, самые крупные заторы образовались на следующих участках дорог:

Змеиногорский тракт – от Калманского проезда до лыжной базы "Динамо";

улица Кутузова;

Павловский тракт – от улицы Фурманова до Малаховского кольца;

улица Власихинская – от улицы Лазурной до шоссе Ленточный Бор;

улица Малахова – от улицы 42-й Краснознаменной Бригады до улицы Антона Петрова;

улица Советской Армии – от проспекта Строителей до улицы Минской;

улицы Северо-Западная и Матросова – от улицы Восточной до проспекта Ленина;

проспект Ленина – от улицы Горно-Алтайской до улицы Новоугольной;

улица Сизова;

проспект Космонавтов – от улицы Солнечная Поляна до улицы Попова.

Отметим, что первый мощный снегопад в Барнауле пришелся на 5 ноября. Он также парализовал дорожное движение. В краевой столице произошло несколько ДТП. Наиболее сложная ситуация в тот день сложилась на улицах Попова, Власихинской, Павловском тракте, шоссе Ленточный Бор и на пр. Ленина.