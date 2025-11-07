Десятибалльные пробки сковали Барнаул снежным утром 7 ноября
Самые крупные заторы образовались на Змеиногорском и Павловском трактах, улицах Кутузова, Власихинской и Малахова
07 ноября 2025, 08:20, ИА Амител
Пробки в Барнауле / Фото: amic.ru
Утром 7 ноября барнаульские автомобилисты застряли в больших пробках: движение затруднено из-за снегопада. По данным 2ГИС, дорожную ситуацию оценивают на десять баллов.
Фото: 2ГИС
Судя по картам, самые крупные заторы образовались на следующих участках дорог:
- Змеиногорский тракт – от Калманского проезда до лыжной базы "Динамо";
- улица Кутузова;
- Павловский тракт – от улицы Фурманова до Малаховского кольца;
- улица Власихинская – от улицы Лазурной до шоссе Ленточный Бор;
- улица Малахова – от улицы 42-й Краснознаменной Бригады до улицы Антона Петрова;
- улица Советской Армии – от проспекта Строителей до улицы Минской;
- улицы Северо-Западная и Матросова – от улицы Восточной до проспекта Ленина;
- проспект Ленина – от улицы Горно-Алтайской до улицы Новоугольной;
- улица Сизова;
- проспект Космонавтов – от улицы Солнечная Поляна до улицы Попова.
Отметим, что первый мощный снегопад в Барнауле пришелся на 5 ноября. Он также парализовал дорожное движение. В краевой столице произошло несколько ДТП. Наиболее сложная ситуация в тот день сложилась на улицах Попова, Власихинской, Павловском тракте, шоссе Ленточный Бор и на пр. Ленина.
09:26:38 07-11-2025
Что, развязку ещё не открыли?
10:37:29 07-11-2025
Гость (09:26:38 07-11-2025) Что, развязку ещё не открыли?... сегодня Томенко откроет
09:38:44 07-11-2025
зато вчера дорожников хвалили какие они молодцы, а сегодня нигде с утра не почищено
09:48:23 07-11-2025
мимопроходил (09:38:44 07-11-2025) зато вчера дорожников хвалили какие они молодцы, а сегодня н... Да, проехал утром через весь город - ни одной снегоуборочной машины не увидел. Ждут наверное когда сам растает как обычно
09:58:19 07-11-2025
Гость (09:48:23 07-11-2025) Да, проехал утром через весь город - ни одной снегоуборочной... И около ЦУМа не было? Или там почистили и по домам?
10:31:02 07-11-2025
Гость (09:58:19 07-11-2025) И около ЦУМа не было? Или там почистили и по домам?... Хз, ехал от Взлетной через Попова, Павлик, Строителей, Красноармейский, Мамонтова, Баварина, не было
10:37:56 07-11-2025
Гость (09:58:19 07-11-2025) И около ЦУМа не было? Или там почистили и по домам?... около администрации на Гоголя чистят, и только
11:17:30 07-11-2025
Трамваи бы лучше ходили, я бы не брал машину в такие дни
12:47:50 07-11-2025
А всё деньги кончились. Стойте в пробках.