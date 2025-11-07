НОВОСТИТранспорт

Десятибалльные пробки сковали Барнаул снежным утром 7 ноября

Самые крупные заторы образовались на Змеиногорском и Павловском трактах, улицах Кутузова, Власихинской и Малахова

07 ноября 2025, 08:20, ИА Амител

Пробки в Барнауле / Фото: amic.ru
Пробки в Барнауле / Фото: amic.ru

Утром 7 ноября барнаульские автомобилисты застряли в больших пробках: движение затруднено из-за снегопада. По данным 2ГИС, дорожную ситуацию оценивают на десять баллов.

Фото: 2ГИС

Судя по картам, самые крупные заторы образовались на следующих участках дорог: 

  • Змеиногорский тракт – от Калманского проезда до лыжной базы "Динамо";
  • улица Кутузова;
  • Павловский тракт – от улицы Фурманова до Малаховского кольца;
  • улица Власихинская – от улицы Лазурной до шоссе Ленточный Бор;
  • улица Малахова – от улицы 42-й Краснознаменной Бригады до улицы Антона Петрова;
  • улица Советской Армии – от проспекта Строителей до улицы Минской;
  • улицы Северо-Западная и Матросова – от улицы Восточной до проспекта Ленина;
  • проспект Ленина – от улицы Горно-Алтайской до улицы Новоугольной;
  • улица Сизова;
  • проспект Космонавтов – от улицы Солнечная Поляна до улицы Попова.

Отметим, что первый мощный снегопад в Барнауле пришелся на 5 ноября. Он также парализовал дорожное движение. В краевой столице произошло несколько ДТП. Наиболее сложная ситуация в тот день сложилась на улицах Попова, Власихинской, Павловском тракте, шоссе Ленточный Бор и на пр. Ленина.

Уборка снега в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле дорожники перешли на круглосуточный режим из-за снегопада

Для обеспечения безопасного движения общественного транспорта и личных автомобилей
Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

09:26:38 07-11-2025

Что, развязку ещё не открыли?

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:37:29 07-11-2025

Гость (09:26:38 07-11-2025) Что, развязку ещё не открыли?... сегодня Томенко откроет

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
мимопроходил

09:38:44 07-11-2025

зато вчера дорожников хвалили какие они молодцы, а сегодня нигде с утра не почищено

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:48:23 07-11-2025

мимопроходил (09:38:44 07-11-2025) зато вчера дорожников хвалили какие они молодцы, а сегодня н... Да, проехал утром через весь город - ни одной снегоуборочной машины не увидел. Ждут наверное когда сам растает как обычно

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:58:19 07-11-2025

Гость (09:48:23 07-11-2025) Да, проехал утром через весь город - ни одной снегоуборочной... И около ЦУМа не было? Или там почистили и по домам?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:02 07-11-2025

Гость (09:58:19 07-11-2025) И около ЦУМа не было? Или там почистили и по домам?... Хz, ехал от Взлетной через Попова, Павлик, Строителей, Красноармейский, Мамонтова, Баварина, не было

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:37:56 07-11-2025

Гость (09:58:19 07-11-2025) И около ЦУМа не было? Или там почистили и по домам?... около администрации на Гоголя чистят, и только

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:30 07-11-2025

Трамваи бы лучше ходили, я бы не брал машину в такие дни

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
фринк

12:47:50 07-11-2025

зато вчера дорожников хвалили какие они молодцы, а сегодня нигде с утра не почищено
А всё деньги кончились. Стойте в пробках.

  -5 Нравится
Ответить
