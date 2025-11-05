В Барнауле дорожники перешли на круглосуточный режим из-за снегопада

Для обеспечения безопасного движения общественного транспорта и личных автомобилей

05 ноября 2025, 10:30, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: barnaul.org

В Барнауле дорожные службы работают в круглосуточном режиме в связи с выпавшим снегом и низкими температурами воздуха, сообщает мэрия.

«Для обеспечения безопасного движения общественного транспорта и личных автомобилей в ночную смену, с 4 на 5 ноября, на улицах города проводилась обработка противогололедными средствами дорожных спусков, подъемов и основных развязок», – говорится в сообщении.

В ночную смену на дорогах и тротуарах работало 55 единиц техники. В дневную смену будет задействовано 75 единиц техники и 138 дорожных рабочих. Особое внимание будет уделено тротуарной части, остановкам и подходам к пешеходным переходам.

Техника по обработке реагентами работала на Лесном и Южном трактах, в поселках Борзовая Заимка, Бельмесево, Черницк, Мохнатушка, на улицах Челюскинцев, Фомина, Малахова, Заринская, Бабуркина, Автотранспортная, Взлетная, Балтийская, Лазурная, Сиреневая, Сергея Ускова, Димитрова, Молодежная, Власихинская, Попова, Трактовая, Новосибирская, Весенняя, Сосновая, в Северном Власихинском проезде, в переулке Ядринцева, на проспектах Ленина и Комсомольском и на других участках улиц.



Прометание дорог и тротуаров проведено на улицах Шукшина, Антона Петрова, Попова, Юрина, Малахова, малая Малахова, 2-я Северо-Западная, Покровская, Кавалерийская, Гущина и на других участках во всех районах города.

Напомним, снегопад в среду утром, 5 ноября, парализовал дорожное движение в Барнауле. Из-за выпавшего снега и образовавшейся гололедицы произошло несколько ДТП. Ситуация на дорогах оценивалась в максимальные 10 баллов.

По данным алтайского Гидрометцентра, в Барнауле днем 5 ноября ожидаются небольшие осадки виде дождя, мокрого снега, возможны гололедные явления.