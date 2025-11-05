Пробки 10 баллов. Снегопад парализовал дорожное движение в Барнауле
05 ноября 2025, 09:00, ИА Амител
Утренний снегопад 5 ноября привел к серьезным затруднениям на дорогах Барнаула. Согласно данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в максимальные 10 баллов.
Из-за выпавшего снега и образовавшейся гололедицы произошло несколько ДТП, которые усугубили транспортную обстановку. Наиболее сложная ситуация сложилась на улицах Попова, Власихинской, Павловском тракте, шоссе Ленточный Бор и на пр. Ленина.
По прогнозам синоптиков, в течение дня в Барнауле сохранится температура от -1 до -3 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, что может привести к ухудшению дорожных условий.
Водителям рекомендуется соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.
Ни в пределах города ни за его пределами Змеиногорский тракт не обработан антигололедным составом - на дороге просто зеркало!
Первая машина, раскидывающая песчано-солевую смесь встретилась в центра города на Комсомольском, но сюда еще нужно было постараться доехать...
С 4х часов ночи снег идет - у дорожников теплилась надежда что к утру растает?
Бельмесево (09:15:43 05-11-2025) Ни в пределах города ни за его пределами Змеиногорский тракт... вангую, после обеда выедут, когда голодлед сойдет, чтоб не поскольнуться, и отрапартуют какие молодцы, отчитаются о килотоннах высыпанной смеси.
Утром ехал от Власихи, через Власихинску,малахова, антона петрова, матросова, ленинский до самого речного вокзала. Ни одной машины , и нигде не обработана дорога. (период с 7-8:20) когда все люди едут как раз на работу.
Вобще все дтп считаю, в таких случаях, нужно расходы списывать с администрации города, за безответственность, и сотстояние дорожного полотна!
Гость (09:54:28 05-11-2025) вангую, после обеда выедут, когда голодлед сойдет, чтоб не п... и за летнюю резину у некоторых
Гость (09:54:28 05-11-2025) вангую, после обеда выедут, когда голодлед сойдет, чтоб не п... Выедут, когда снегопад закончится. Никто не будет убирать снег, когда он идет. Все равно что воду во время дождя ведром собирать .
...С 4х часов ночи снег идет - у дорожников теплилась надежда что к утру растает?
Дорожники не работают в снегопад.
Куча оленей на дорогах на летней резине, разматывает их на ровном месте, не могут остановится, улетают на обочину, не могут залезть даже на небольшую горку. Штрафовать нужно таких, причем конскими штрафами. Не захотел переобуть машину - ставишь ее на прикол пока ее переобуешь, нечего создавать в городе пробки и аварийные ситуации
Гость (09:47:33 05-11-2025) Куча оленей на дорогах на летней резине, разматывает их на р... Плюсану. Пока не перекидывал. Машина в гараже, резина на дисках. Ехать никуда не надо. К концу недели не торопясь переобуюсь. За это время все "летники" или спрячутся или перебьются или переобуются.
Гость (09:47:33 05-11-2025) Куча оленей на дорогах на летней резине, разматывает их на р... Другая половина оленей - это те самоуверенные, которые "снег видели" и всем это демонстрируют, создавая аварийные ситуации.
А я наивно думала, что уже все переобулись в прошлый снегопад.
Гость (10:18:04 05-11-2025) А я наивно думала, что уже все переобулись в прошлый снегопа... Действительно Наивный... Тут недавно один несмешной чудак бурдел на серьезных щах что нехорошие люди поставившие резину на шипах месяц назад разрушают дороги) с такими весельчаками ху у нас дни жестянщика будут каждый год)
Гость (12:17:44 05-11-2025) Действительно Наивный... Тут недавно один несмешной чудак бу... Нехорошие люди толпами круглый год на шипах гоняют. Зимой и летом. Так чтааа...
Нужно планировать не тоннель под Жд вокзалом и р10 развязок на ближайшие 10 лет, а развитие общественного транспорта. Не новые трамвайные пути на Исакова и Просторной, где они никому не нужны, а для связи самых востребованных и перегруженны частей города. Только современные многосекционные или сцепленные трамваи способны создать комфортные переезды на ОТ и обеспечить покрытие имеющегося пассажиропотока на проспекте Ленина и яПавловском тракте. Речь идёт о трамвайном пути связывающем СП и ПС ( Солнечную Поляну и Площадь Советов). Об этом я детально рассказываю в ВК сообществе - Комфорт центра Барнаула. Будет удобный скоростной трамвайный путь, тогда и больше люди будут использовать ОТ, а не личный и не пытаться в пробках и плодить ДТП. Другие варианты, которые воплощает не компетентная верхушка администрации - это замыкание дыр, бесперспективно и только разрушает город, городскую среду, гробит здоровье населения города.
Евгений Иванов (10:41:59 05-11-2025) Нужно планировать не тоннель под Жд вокзалом и р10 развязок ... так сейчас вообще никто ничего не планирует. средства выделяемые на развитие приоритезируются с целью заработка определенных людей, интересы большинства населения не учтены.
Минусуют боты опозорившейся городской администрации. Обработка проезжей части провалена в первый день гололеда. На ледяной корке и шипы не помогают. Массивные пробки обьективный критерий не выполненной работы.
Гость (11:44:55 05-11-2025) Минусуют боты опозорившейся городской администрации. Обработ... Им эти опозоривания до фонаря, как и "плюсы" с "минусами" - ващще ни на что не влияют.