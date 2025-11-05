Пробки 10 баллов. Снегопад парализовал дорожное движение в Барнауле

Из-за выпавшего снега и образовавшейся гололедицы произошло несколько ДТП

05 ноября 2025, 09:00, ИА Амител

Пробки / Фото: Kathy / unsplash.com

Утренний снегопад 5 ноября привел к серьезным затруднениям на дорогах Барнаула. Согласно данным сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в максимальные 10 баллов.

Из-за выпавшего снега и образовавшейся гололедицы произошло несколько ДТП, которые усугубили транспортную обстановку. Наиболее сложная ситуация сложилась на улицах Попова, Власихинской, Павловском тракте, шоссе Ленточный Бор и на пр. Ленина.

По прогнозам синоптиков, в течение дня в Барнауле сохранится температура от -1 до -3 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, что может привести к ухудшению дорожных условий.

Водителям рекомендуется соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.