Проблемы с водой будут у половины жителей Барнаула из-за масштабных работ в марте
Очередное переключение водоводов планируют выполнить в течение 24 часов
27 февраля 2025, 14:30, ИА Амител
Власти Барнаула обсудили запланированные на середину марта работы по переключению водоводов, в результате которых будет снижено давление частично у абонентов Октябрьского, Железнодорожного и Центрального районов города, сообщает мэрия.
Напомним, в Барнауле идет реконструкция сетей в рамках крупного инвестпроекта "Меланжист Алтая". Модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев. Предыдущие масштабные работы проводились 8 и 9 января – переврезка нового водовода в районе ул. Новороссийской.
"Очередное переключение водоводов планируется на вторую декаду марта. Срок выполнения работ – 24 часа, при переключении будет снижено давление частично у абонентов Октябрьского, Железнодорожного и Центрального районов города. В данных работах будут задействованы специалисты ООО "Росводоканал Барнаул" и ООО "СоюзДонСтрой", – рассказали в мэрии.
Замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин поручил подрядной организации заблаговременно обеспечить проведение работ всеми строительными материалами и оборудованием, а также достаточным количеством персонала, включая резервную бригаду.
Комитету информационной политики совместно с ООО "Росводоканал Барнаул" поручили обеспечить доведение до жителей города информации о сроках и ходе работ.
15:34:00 27-02-2025
Опять что ли... В прошлый раз больше суток делали, так что сейчас о 24 часах бы помалкивали.
17:38:59 27-02-2025
Да сколько можно! Что значит снижено давление? На этажах выше первого опять всем без воды сидеть? Почему одна треть города должна опять страдать из-за одного коммерческого предприятия?
06:07:49 28-02-2025
Гость (17:38:59 27-02-2025) Да сколько можно! Что значит снижено давление? На этажах выш...
Уезжай назад в свою деревню! Надоели!
07:05:14 28-02-2025
Здесь всегда проблемы