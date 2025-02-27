Очередное переключение водоводов планируют выполнить в течение 24 часов

27 февраля 2025, 14:30, ИА Амител

Отключение воды / Фото: unsplash.com / Jos Speetjens

Власти Барнаула обсудили запланированные на середину марта работы по переключению водоводов, в результате которых будет снижено давление частично у абонентов Октябрьского, Железнодорожного и Центрального районов города, сообщает мэрия.

Напомним, в Барнауле идет реконструкция сетей в рамках крупного инвестпроекта "Меланжист Алтая". Модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит обеспечить качественным водоснабжением около 190 тысяч барнаульцев. Предыдущие масштабные работы проводились 8 и 9 января – переврезка нового водовода в районе ул. Новороссийской.

"Очередное переключение водоводов планируется на вторую декаду марта. Срок выполнения работ – 24 часа, при переключении будет снижено давление частично у абонентов Октябрьского, Железнодорожного и Центрального районов города. В данных работах будут задействованы специалисты ООО "Росводоканал Барнаул" и ООО "СоюзДонСтрой", – рассказали в мэрии.

Замглавы Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин поручил подрядной организации заблаговременно обеспечить проведение работ всеми строительными материалами и оборудованием, а также достаточным количеством персонала, включая резервную бригаду.

Комитету информационной политики совместно с ООО "Росводоканал Барнаул" поручили обеспечить доведение до жителей города информации о сроках и ходе работ.