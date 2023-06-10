Десятки животных погибли при лесном пожаре в Алтайском крае

Активисты собирают трупы и отвозят их на ветстанцию

10 июня 2023, 18:05, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае из-за мощного лесного пожара в Егорьевском районе погибли десятки животных. Некоторые из них сгорели заживо, другие задохнулись, третьи спасались бегством через озеро, но не смогли добраться до берега.

Как пишет Mash Siberia, сейчас активисты собирают останки косуль, лебедей, краснокнижного журавля и доставляют все на ветстанцию.

"Местные требуют помощи от Россельхознадзора, опасаются, что трупный яд отравит озеро и лес", – сказано в публикации.

Напомним, пожар возник на Шубинском участке Ракитовского лесничества 7 июня. Его площадь тогда составляла порядка 100 га. Но уже 9-го числа огонь преодолел отметку 5000 га. Утром 10 июня стало известно, что возгорание локализовали.