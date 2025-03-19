Детали перемирия на Украине проработают в Саудовской Аравии 23 марта

Проект договоренности охватывает не только удары по энергетике, но и по инфраструктуре в целом

19 марта 2025, 08:52, ИА Амител

Флаг Саудовской Аравии / Фото: unsplash.com / aboodi vesakaran

Детали прекращения огня на Украине будут прорабатывать уже в воскресенье, 23 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

Уиткофф заявил, что работа над этим пройдет в Джидде (Саудовская Аравия).

"Конечно, нам нужно проработать некоторые детали, но это начнется в воскресенье в Джидде, а после этого мы перейдем к полному прекращению огня, и сегодня у нас состоялся очень хороший разговор о том, что нужно для достижения этого", – сказал спецпосланник Дональда Трампа телеканалу Fox News.

Также он отметил, что достигнутая договоренность по прекращению огня касается не только ударов по энергетическим объектам, но и в целом по инфраструктуре.

Со слов Уиткоффа, в данный момент стороны обсуждают детали, а дальнейшие переговоры начнутся уже в это воскресенье в Джидде.

Напомним, вечером 18 марта президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около двух часов. В ходе переговоров российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней. Военным он дал соответствующую команду.