"Мы хотим покончить с этим". Что сказал Трамп после переговоров с Путиным
Президент США рассказал, какие темы обсуждал с российским коллегой в ходе телефонного разговора, высказался о перспективах экономических отношений с РФ, а также сделал ряд других заявлений
19 марта 2025, 07:20, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп высказался о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли вечером 18 марта. Об этом сообщает РИА Новости.
- Разговор с Путиным прошел замечательно, обсудили много тем, в том числе путь к установлению мира;
- президент России не требовал от Трампа прекратить помощь Украине, этот вопрос вообще не обсуждался;
- американские военные в этом конфликте не участвуют, иначе он мог бы перерасти в Третью мировую войну.
"Россия имеет преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2500 солдат. Они в плотном кольце, и это нехорошо. Мы хотим покончить с этим", – заявил президент США.
- Москва и Вашингтон могут наладить экономические отношения после окончания конфликта на Украине;
- у России есть нужные США ресурсы, в числе которых – редкоземельные металлы;
- Вашингтон намерен нормализовать отношения не только с Москвой, но и с Пекином.
Напомним, вечером 18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около двух часов. В ходе переговоров президент России положительно откликнулся на идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней. Соответствующую команду он дал военным.
До этого лидеры России и США общались 12 февраля. В ходе переговоров, которые продлились полтора часа, они обсудили ситуацию на Украине, а также договорились продолжить контакты, в том числе связанные с организацией личной встречи.
07:51:35 19-03-2025
отказаться от ударов по объектам энергетики Украины --- практически от главного. То есть практически без ракет. И так четвертый год уже
08:01:18 19-03-2025
В общем, 2 часа разговоров, результатов 0
08:44:15 19-03-2025
Гость (08:01:18 19-03-2025) В общем, 2 часа разговоров, результатов 0... Или не все детали раскрыли.
08:11:45 19-03-2025
Помните в КВН были сибирские сказители? "Хорошо, хорошо, да не очень то."
08:42:23 19-03-2025
Хитрый лис опять обманул русского парня?
09:22:05 19-03-2025
америка в борьбе за мир... это как? пчёлы против мёда типа?
10:02:34 19-03-2025
у России есть нужные США ресурсы, в числе которых – редкоземельные металлы; ---- теперь будем дань платить Америке.
10:31:02 19-03-2025
Гость (10:02:34 19-03-2025) у России есть нужные США ресурсы, в числе которых – редкозем... будем дань платить Америке --- если будет за что. Пока не за что
10:51:26 19-03-2025
Гость (10:31:02 19-03-2025) будем дань платить Америке --- если будет за что. Пока не за... А за что по вашему можно платить дань Америке?
11:21:45 19-03-2025
Гость (10:51:26 19-03-2025) А за что по вашему можно платить дань Америке? ... А за что по вашему можно платить дань Америке? --- ну например за дань России в виде территорий Украины, на которых находятся нужные США редкоземельные металлы. В идеале еще за нужные России порты, типа Одесского, атомные электростанции и транзитные пути