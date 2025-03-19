Президент США рассказал, какие темы обсуждал с российским коллегой в ходе телефонного разговора, высказался о перспективах экономических отношений с РФ, а также сделал ряд других заявлений

19 марта 2025, 07:20, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Президент США Дональд Трамп высказался о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли вечером 18 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Об Украине

Разговор с Путиным прошел замечательно, обсудили много тем, в том числе путь к установлению мира;

президент России не требовал от Трампа прекратить помощь Украине, этот вопрос вообще не обсуждался;

американские военные в этом конфликте не участвуют, иначе он мог бы перерасти в Третью мировую войну.

"Россия имеет преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2500 солдат. Они в плотном кольце, и это нехорошо. Мы хотим покончить с этим", – заявил президент США.

Об отношениях с Россией

Москва и Вашингтон могут наладить экономические отношения после окончания конфликта на Украине;

у России есть нужные США ресурсы, в числе которых – редкоземельные металлы;

Вашингтон намерен нормализовать отношения не только с Москвой, но и с Пекином.

Напомним, вечером 18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился около двух часов. В ходе переговоров президент России положительно откликнулся на идею о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней. Соответствующую команду он дал военным.

До этого лидеры России и США общались 12 февраля. В ходе переговоров, которые продлились полтора часа, они обсудили ситуацию на Украине, а также договорились продолжить контакты, в том числе связанные с организацией личной встречи.