Детские стоматологические поликлиники в Барнауле все же объединят. Летом это опровергали

Два городских медучреждения станут частью краевой стоматологической поликлиники

06 февраля 2026, 12:14, ИА Амител

Детская стоматологическая поликлиника № 2 в Барнауле / Фото: соцсети медучреждения

Объединение детских стоматологических поликлиник № 1 и № 2 в Барнауле под началом краевой детской стоматологии может произойти в ближайшее время. По крайней мере, комиссия регионального Минздрава 4 февраля приняла положительное решение по этому вопросу. Заключение опубликовано на сайте ведомства.

Напомним, впервые информация о возможной реорганизации детской стоматологической службы появилась летом 2025-го: коллектив первой поликлиники записал видеообращение, в котором потребовал не допустить объединения. Медики массово писали заявления на увольнение. Но тогда в Минздраве эту информацию опровергали и называли фейком.

Держались за главного врача

Впервые о возможном объединении заговорили сами медики. В своем июльском видео коллектив барнаульской детской стоматологической поликлиники № 1 обращался к президенту Владимиру Путину, губернатору Алтайского края Виктору Томенко и министру здравоохранения Дмитрию Попову.

«У нас в крае сложилась ситуация, которая оставит население без детской стоматологической помощи. Это связано с реорганизацией трех детских поликлиник: № 1, № 2 и краевой детской стоматологии, которыми будет руководить главврач Оксана Щербакова», — говорили медработники.Медучреждением на тот момент руководила Елена Желонкина. Медики рассказывали amic.ru, что их главного врача хотят убрать с должности. Лишаться своего руководителя персонал не хотел. В видеообращении также говорилось, что заявления на увольнение написали более 90 сотрудников, включая врачей.

Но в Минздраве Алтайского края информацию оперативно опровергли. Там объясняли, что никакого приказа об объединении нет, а слухи носят провокационный характер. На своей должности осталась и Желонкина.

Для объединения все готово

Приказа нет и сейчас. Но теперь для того чтобы три поликлиники стали единым юридическим лицом, подготовлена вся почва. Комиссия под председательством замминистра здравоохранения края Натальи Белоцкой вынесла положительное заключение, "оценив последствия принятия решения". Так что официального приказа можно ожидать в ближайшее время.

Плюс, исчезли и управленческие преграды: к началу февраля все три поликлиники уже находятся под руководством Оксаны Щербаковой. Первую детскую стоматологию она возглавила 28 января, сменив Елену Желонкину. Поэтому теперь объединению ничего не мешает.

То, что тема реорганизации возникла не на пустом месте, можно было понять и по летним словам Дмитрия Попова. В своем ответе "Банкфаксу" он подчеркивал, что работу детской стоматологической службы в любом случае нужно пересматривать:

«Конечно, видя большое количество обращений от населения, которые приходят, например, в соцсетях, на невозможность записи детей на прием к стоматологам, перед нами встает задача пересмотреть работу всех трех медорганизаций. Сейчас с участием главного специалиста мы проводим анализ работы детской стоматологической службы всего края».

Зачем объединять?

В заключении комиссии утверждается, что реорганизация помогла бы повысить объемы оказываемой помощи.

«Реорганизация направлена на повышение эффективности деятельности стоматологической службы за счет эффективного использования имеющихся площадей, кадровых ресурсов и оборудования, эффективной организации закупочной деятельности, устранения дублирующих административно-управленческих функций, что в итоге позволит увеличить объемы амбулаторно-поликлинической стоматологической помощи для детского населения», — говорится в заключении о целях объединения.Отметим, что за последние годы в алтайском здравоохранении произошло сразу несколько крупных объединений. Например, фтизиатрические и наркологические медучреждения края слились в единые службы. Схема примерно одинаковая: бюрократический аппарат сокращают, а имеющиеся ресурсы перераспределяют. Кроме того, внедряют единые подходы оказания помощи. Одно медучреждение выступает головным центром, а остальные становятся его филиалами.