Детям войны в Алтайском крае начали выдавать выплаты к 9 Мая

Из краевого бюджета на эти цели направили более 148 млн рублей

05 мая 2024, 18:36, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com

Дети войны в Алтайском крае начнут получать выплаты к 9 Мая. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Размер выплаты, утвержденной губернатором Виктором Томенко, составляет две тысячи рублей. На эти цели из регионального бюджета выделили более 148 млн рублей.

"Выплаты назначены в беззаявительном порядке и перечислены на карты "Мир", банковские счета. Также их начали доставлять отделения федеральной почтовой связи", – сказано в сообщении правительства.

С теми, кто не числится в органах соцзащиты, проводится индивидуальная работа. Если не получили выплату, обращайтесь в управление соцзащиты по месту жительства, уточнили власти.