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Детям войны в Алтайском крае начали выдавать выплаты к 9 Мая

Из краевого бюджета на эти цели направили более 148 млн рублей

05 мая 2024, 18:36, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com
Рубли / Фото: pxhere.com

Дети войны в Алтайском крае начнут получать выплаты к 9 Мая. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Размер выплаты, утвержденной губернатором Виктором Томенко, составляет две тысячи рублей. На эти цели из регионального бюджета выделили более 148 млн рублей.

"Выплаты назначены в беззаявительном порядке и перечислены на карты "Мир", банковские счета. Также их начали доставлять отделения федеральной почтовой связи", – сказано в сообщении правительства.

С теми, кто не числится в органах соцзащиты, проводится индивидуальная работа. Если не получили выплату, обращайтесь в управление соцзащиты по месту жительства, уточнили власти.

Алтайский край выплаты
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Комментарии 6

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Гость

18:47:30 05-05-2024

Какие премии утвердили на региональное правительство?

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Петр

19:42:02 05-05-2024

а внукам???

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Гость

21:06:35 05-05-2024

Петр (19:42:02 05-05-2024) а внукам???... Не лопни от зависти

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Инна

01:19:58 06-05-2024

Не стыдно такую цифру выплачивать , позорище ... 2000((((

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Гость

09:41:15 06-05-2024

Инна (01:19:58 06-05-2024) Не стыдно такую цифру выплачивать , позорище ... 2000(((( ... Другие категории, более нуждающиеся, и такой и не получили!!!!!!!!!!

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Гость

11:10:55 06-05-2024

Гость (09:41:15 06-05-2024) Другие категории, более нуждающиеся, и такой и не получили!!... Другие категории пусть идут и работают

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