Детям войны в Алтайском крае начали выдавать выплаты к 9 Мая
Из краевого бюджета на эти цели направили более 148 млн рублей
05 мая 2024, 18:36, ИА Амител
Дети войны в Алтайском крае начнут получать выплаты к 9 Мая. Об этом сообщили в региональном правительстве.
Размер выплаты, утвержденной губернатором Виктором Томенко, составляет две тысячи рублей. На эти цели из регионального бюджета выделили более 148 млн рублей.
"Выплаты назначены в беззаявительном порядке и перечислены на карты "Мир", банковские счета. Также их начали доставлять отделения федеральной почтовой связи", – сказано в сообщении правительства.
С теми, кто не числится в органах соцзащиты, проводится индивидуальная работа. Если не получили выплату, обращайтесь в управление соцзащиты по месту жительства, уточнили власти.
18:47:30 05-05-2024
Какие премии утвердили на региональное правительство?
19:42:02 05-05-2024
а внукам???
21:06:35 05-05-2024
Петр (19:42:02 05-05-2024) а внукам???... Не лопни от зависти
01:19:58 06-05-2024
Не стыдно такую цифру выплачивать , позорище ... 2000((((
09:41:15 06-05-2024
Инна (01:19:58 06-05-2024) Не стыдно такую цифру выплачивать , позорище ... 2000(((( ... Другие категории, более нуждающиеся, и такой и не получили!!!!!!!!!!
11:10:55 06-05-2024
Гость (09:41:15 06-05-2024) Другие категории, более нуждающиеся, и такой и не получили!!... Другие категории пусть идут и работают