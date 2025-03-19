Девочку, "самопохищенную" в Ачинске, нашли на съемной квартире в другом городе

В ближайшее время школьницу доставят в полицию

19 марта 2025, 15:40, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Красноярском крае "пропавшую" 15-летнюю девочку из Ачинска обнаружили на съемной квартире в Назарово, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

"Девочка жива, с ней все в порядке. В ближайшее время школьницу доставят в отделение, чтобы разобраться в ситуации", – говорится в сообщении.

Напомним, школьница ушла из дома в Ачинске днем 18 марта. Через некоторое время отцу девочки пришло видео, на котором она плачет на кладбище и просит прощения у "Вагнера" и "дяди Юры по прозвищу Комар". От родителей потребовали выкуп в размере 500 тыс. рублей.

После этого появилось еще одно обращение девочки, которая со слезами на глазах говорила, что "очень сильно хочет домой".

В СК заявили, что школьница могла сама записать видео. Правоохранители установили и допросили водителя такси, который привез девочку на кладбище. Он рассказал, что школьница села в автомобиль одна.