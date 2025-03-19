НОВОСТИПроисшествия

Девочку, "самопохищенную" в Ачинске, нашли на съемной квартире в другом городе

В ближайшее время школьницу доставят в полицию

19 марта 2025, 15:40, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Красноярском крае "пропавшую" 15-летнюю девочку из Ачинска обнаружили на съемной квартире в Назарово, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

"Девочка жива, с ней все в порядке. В ближайшее время школьницу доставят в отделение, чтобы разобраться в ситуации", – говорится в сообщении.

Напомним, школьница ушла из дома в Ачинске днем 18 марта. Через некоторое время отцу девочки пришло видео, на котором она плачет на кладбище и просит прощения у "Вагнера" и "дяди Юры по прозвищу Комар". От родителей потребовали выкуп в размере 500 тыс. рублей.

После этого появилось еще одно обращение девочки, которая со слезами на глазах говорила, что "очень сильно хочет домой".

В СК заявили, что школьница могла сама записать видео. Правоохранители установили и допросили водителя такси, который привез девочку на кладбище. Он рассказал, что школьница села в автомобиль одна.

Ольга Залит / Фото: Telegram-канал Barnaul 22

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НОВОСТИПроисшествия

дети Красноярский край

Комментарии 9

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Гость

15:45:02 19-03-2025

Пороть поздно...

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Повсекакий

16:03:36 19-03-2025

Гость (15:45:02 19-03-2025) Пороть поздно...... А по моему,в самый раз.Чтоб неделю на жопу не могла сесть.

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Гость

16:06:46 19-03-2025

Повсекакий (16:03:36 19-03-2025) А по моему,в самый раз.Чтоб неделю на жопу не могла сесть.... а еще и накажут родителей за жестокое обращение

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Гость

15:59:32 19-03-2025

Вероятно она попала под влияние мошенников. Исполнялся все их задания под какой-то угрозой.

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Гость

16:01:39 19-03-2025

Гость (15:59:32 19-03-2025) Вероятно она попала под влияние мошенников. Исполнялся все и... еще скажите в карты на желание проиграла.ага

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Олег

16:12:02 19-03-2025

Актриса, режиссёр, психолог, а её не ценят!

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Гость

18:53:23 19-03-2025

Антиреклама Вагнера. Пригожина уже забыли, а имя живёт.

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Гость

20:13:18 19-03-2025

Ну не прокатило... В другой раз хитрее будет. Последовательница Остапа. Остапиха?

Интересно, а за правонарушение несовершеннолетней родителей накажут? Понятно, что жизнь уже наказывает, но всё же, какая практика? А то тоже растёт тиктокерка в семье.

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Гость

20:18:55 19-03-2025

А кто выкуп-то требовал? Тоже сама? И как предпалогалась передача денег? Амик, пиши подробную статью! Такая тема интригующая. Можно в жанре фельетона.

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