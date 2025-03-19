Девочку, "самопохищенную" в Ачинске, нашли на съемной квартире в другом городе
В ближайшее время школьницу доставят в полицию
19 марта 2025, 15:40, ИА Амител
В Красноярском крае "пропавшую" 15-летнюю девочку из Ачинска обнаружили на съемной квартире в Назарово, сообщает Telegram-канал Kras Mash.
"Девочка жива, с ней все в порядке. В ближайшее время школьницу доставят в отделение, чтобы разобраться в ситуации", – говорится в сообщении.
Напомним, школьница ушла из дома в Ачинске днем 18 марта. Через некоторое время отцу девочки пришло видео, на котором она плачет на кладбище и просит прощения у "Вагнера" и "дяди Юры по прозвищу Комар". От родителей потребовали выкуп в размере 500 тыс. рублей.
После этого появилось еще одно обращение девочки, которая со слезами на глазах говорила, что "очень сильно хочет домой".
В СК заявили, что школьница могла сама записать видео. Правоохранители установили и допросили водителя такси, который привез девочку на кладбище. Он рассказал, что школьница села в автомобиль одна.
15:45:02 19-03-2025
Пороть поздно...
16:03:36 19-03-2025
Гость (15:45:02 19-03-2025) Пороть поздно...... А по моему,в самый раз.Чтоб неделю на жопу не могла сесть.
16:06:46 19-03-2025
Повсекакий (16:03:36 19-03-2025) А по моему,в самый раз.Чтоб неделю на жопу не могла сесть.... а еще и накажут родителей за жестокое обращение
15:59:32 19-03-2025
Вероятно она попала под влияние мошенников. Исполнялся все их задания под какой-то угрозой.
16:01:39 19-03-2025
Гость (15:59:32 19-03-2025) Вероятно она попала под влияние мошенников. Исполнялся все и... еще скажите в карты на желание проиграла.ага
16:12:02 19-03-2025
Актриса, режиссёр, психолог, а её не ценят!
18:53:23 19-03-2025
Антиреклама Вагнера. Пригожина уже забыли, а имя живёт.
20:13:18 19-03-2025
Ну не прокатило... В другой раз хитрее будет. Последовательница Остапа. Остапиха?
Интересно, а за правонарушение несовершеннолетней родителей накажут? Понятно, что жизнь уже наказывает, но всё же, какая практика? А то тоже растёт тиктокерка в семье.
20:18:55 19-03-2025
А кто выкуп-то требовал? Тоже сама? И как предпалогалась передача денег? Амик, пиши подробную статью! Такая тема интригующая. Можно в жанре фельетона.