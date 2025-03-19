Пропавшая в Красноярском крае школьница могла записать видео о похищении сама
Со слов таксиста, который вез ее на кладбище, девочка села в машину одна
19 марта 2025, 14:41, ИА Амител
Пропавшая в Ачинске 15-летняя школьница могла сама записать видео о собственном похищении. Об этом сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии.
Правоохранители установили и допросили водителя такси, который привез девочку на кладбище. С его слов, школьница села в автомобиль одна. Во время поездки не разговаривала, пользовалась только наушниками и телефоном.
"Исходя из полученных данных, следствие полагает, что несовершеннолетняя могла самостоятельно изготовить видеозапись и находиться в момент записи на кладбище одна", – заключили в ведомстве.
Помимо этого, на месте правоохранители обнаружили только следы девочки.
Ранее СМИ публиковали обращение похищенной школьницы. Со слезами на глазах она говорила, что "очень сильно хочет домой".
Напомним, 15-летняя Дарья Васинеева ушла из дома в Ачинске днем 18 марта. Спустя два часа после ее исчезновения на телефон отца пришло видео, где школьница сидит на кладбище и в слезах просит прощения у "дяди Юры по прозвищу Комар", а также "Вагнера". Неизвестные потребовали от ее родителей выкуп – 500 тысяч рублей.
14:43:45 19-03-2025
а я так и думала - не умная девочка - как в кино решила денег срубить на выкупе
15:09:00 19-03-2025
и находиться в момент записи на кладбище одна ---- мой пост в новости ниже. Чисто интуиция. Даже без опыта оперативной работы
15:13:15 19-03-2025
имхо, только в детдом.
из нее уже ничего хорошего не будет.
15:18:50 19-03-2025
на месте родителей - В детский дом! имхо
15:30:51 19-03-2025
поздно в детдом
16:15:10 19-03-2025
Гость (15:30:51 19-03-2025) поздно в детдом... Не поздно, за 3 года она бы многое о жизни поняла...
17:12:03 19-03-2025
Гость (15:30:51 19-03-2025) поздно в детдом... Тогда ремня вложить...
20:26:54 19-03-2025
так что за неизвестные требовали выкуп? а то может не так уж и сама всё это устроила. трудно представить такую подлость от ребёнка