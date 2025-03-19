Пропавшая в Красноярском крае школьница могла записать видео о похищении сама

Со слов таксиста, который вез ее на кладбище, девочка села в машину одна

19 марта 2025, 14:41, ИА Амител

Следы на кладбище в Ачинске / Фото: Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии

Пропавшая в Ачинске 15-летняя школьница могла сама записать видео о собственном похищении. Об этом сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии.

Правоохранители установили и допросили водителя такси, который привез девочку на кладбище. С его слов, школьница села в автомобиль одна. Во время поездки не разговаривала, пользовалась только наушниками и телефоном.

"Исходя из полученных данных, следствие полагает, что несовершеннолетняя могла самостоятельно изготовить видеозапись и находиться в момент записи на кладбище одна", – заключили в ведомстве.

Помимо этого, на месте правоохранители обнаружили только следы девочки.

Ранее СМИ публиковали обращение похищенной школьницы. Со слезами на глазах она говорила, что "очень сильно хочет домой".

Напомним, 15-летняя Дарья Васинеева ушла из дома в Ачинске днем 18 марта. Спустя два часа после ее исчезновения на телефон отца пришло видео, где школьница сидит на кладбище и в слезах просит прощения у "дяди Юры по прозвищу Комар", а также "Вагнера". Неизвестные потребовали от ее родителей выкуп – 500 тысяч рублей.