Девушка Анастасия обманула барнаульца, создав для него "ложные ощущения"

Убедила скачать необходимые приложения и пополнить инвестиционный счет

24 июля 2026, 10:29, ИА Амител

Девушка-мошенница / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Барнауле мошенники обманули 71-летнего жителя и похитили 50 тысяч рублей, предложив заработать большие деньги на инвестициях, сообщает алтайское МВД.

«Все началось еще в июне. Позвонил неизвестный и предложил попробовать себя в инвестициях. Затем позвонила другая участница схемы — девушка, представившаяся трейдером по имени Анастасия», — рассказали в ведомстве.

Девушка убедила мужчину скачать необходимые приложения и пополнить инвестиционный счет на 10 тысяч рублей. Для этого ему прислали номер для перевода.

«Спустя некоторое время пришло уведомление о зачислении на счет 1,5 тыс. рублей. Это создало у мужчины ложное ощущение, что схема работает», — отметили в МВД.

После этого девушка предложила пополнить счет еще на 40 тысяч рублей, что мужчина и сделал. В течение нескольких недель продолжали приходить уведомления о заработанных деньгах — в общей сложности система показала доход в 425 тысяч рублей.

Когда мужчина обратился в отделение банка, ему разъяснили, что никаких реальных зачислений на его счета не производилось. Тогда мужчина понял, что его обманули мошенники.