Девушка Анастасия обманула барнаульца, создав для него "ложные ощущения"
Убедила скачать необходимые приложения и пополнить инвестиционный счет
24 июля 2026, 10:29, ИА Амител
В Барнауле мошенники обманули 71-летнего жителя и похитили 50 тысяч рублей, предложив заработать большие деньги на инвестициях, сообщает алтайское МВД.
«Все началось еще в июне. Позвонил неизвестный и предложил попробовать себя в инвестициях. Затем позвонила другая участница схемы — девушка, представившаяся трейдером по имени Анастасия», — рассказали в ведомстве.
Девушка убедила мужчину скачать необходимые приложения и пополнить инвестиционный счет на 10 тысяч рублей. Для этого ему прислали номер для перевода.
«Спустя некоторое время пришло уведомление о зачислении на счет 1,5 тыс. рублей. Это создало у мужчины ложное ощущение, что схема работает», — отметили в МВД.
После этого девушка предложила пополнить счет еще на 40 тысяч рублей, что мужчина и сделал. В течение нескольких недель продолжали приходить уведомления о заработанных деньгах — в общей сложности система показала доход в 425 тысяч рублей.
Когда мужчина обратился в отделение банка, ему разъяснили, что никаких реальных зачислений на его счета не производилось. Тогда мужчина понял, что его обманули мошенники.
11:14:48 24-07-2026
Таких надо а цирке показывать!
Уже всем сказали, уже всем показали, уже всё объяснили...!!! По телефону ни чего ни кому не отвечать на предложения...!!!
11:53:49 24-07-2026
а почему вы утверждаете что звонившая -женщина? а не один и тот же мужик или вообще робот с ИИ???
13:18:25 24-07-2026
Гость (11:53:49 24-07-2026) а почему вы утверждаете что звонившая -женщина? а не один и ...
Потому что у мужчины "создалось такое ощущение" )))
12:44:07 24-07-2026
Тоже хотел наверно на халяву внутри Садового Кольца пожить. Бедный человек...
19:26:39 24-07-2026
эх, Настя, Настя...
21:18:56 27-07-2026
Мусик (19:26:39 24-07-2026) эх, Настя, Настя...... Тоже не ожидал от Настюхи такого..