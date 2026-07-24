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Девушка Анастасия обманула барнаульца, создав для него "ложные ощущения"

Убедила скачать необходимые приложения и пополнить инвестиционный счет

24 июля 2026, 10:29, ИА Амител

Девушка-мошенница / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Девушка-мошенница / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В Барнауле мошенники обманули 71-летнего жителя и похитили 50 тысяч рублей, предложив заработать большие деньги на инвестициях, сообщает алтайское МВД. 

«Все началось еще в июне. Позвонил неизвестный и предложил попробовать себя в инвестициях. Затем позвонила другая участница схемы — девушка, представившаяся трейдером по имени Анастасия», — рассказали в ведомстве.

Девушка убедила мужчину скачать необходимые приложения и пополнить инвестиционный счет на 10 тысяч рублей. Для этого ему прислали номер для перевода.

«Спустя некоторое время пришло уведомление о зачислении на счет 1,5 тыс. рублей. Это создало у мужчины ложное ощущение, что схема работает», — отметили в МВД.

После этого девушка предложила пополнить счет еще на 40 тысяч рублей, что мужчина и сделал. В течение нескольких недель продолжали приходить уведомления о заработанных деньгах — в общей сложности система показала доход в 425 тысяч рублей.

Когда мужчина обратился в отделение банка, ему разъяснили, что никаких реальных зачислений на его счета не производилось. Тогда мужчина понял, что его обманули мошенники.

Женщина / Изображение сгенерировано

Жительница Барнаула "инвестировала в мошенников" более 3,8 млн рублей

В течение нескольких недель женщина совершила более десяти переводов
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Мошенники
       

Комментарии 6

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Гость

11:14:48 24-07-2026

Таких надо а цирке показывать!
Уже всем сказали, уже всем показали, уже всё объяснили...!!! По телефону ни чего ни кому не отвечать на предложения...!!!

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Гость

11:53:49 24-07-2026

а почему вы утверждаете что звонившая -женщина? а не один и тот же мужик или вообще робот с ИИ???

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Гость

13:18:25 24-07-2026

Гость (11:53:49 24-07-2026) а почему вы утверждаете что звонившая -женщина? а не один и ...
Потому что у мужчины "создалось такое ощущение" )))

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Гость

12:44:07 24-07-2026

Тоже хотел наверно на халяву внутри Садового Кольца пожить. Бедный человек...

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Мусик

19:26:39 24-07-2026

эх, Настя, Настя...

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гость

21:18:56 27-07-2026

Мусик (19:26:39 24-07-2026) эх, Настя, Настя...... Тоже не ожидал от Настюхи такого..

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