Бийчанка перевела 1 млн рублей "инвестору из Парижа", чтобы быстро закрыть долги
Когда она попыталась вывести деньги, "инвестиционная платформа" перестала отвечать
16 апреля 2026, 10:32, ИА Амител
Мошенник обманул 42-летнюю жительницу Бийска, которая хотела быстро заработать, а в итоге лишилась денег и осталась с кредитами, сообщает алтайское МВД.
«Познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. Он сказал, что тоже из Бийска, но сейчас находится в Париже на повышении квалификации. Виртуальный приятель делился историями о себе, жизни во Франции и о том, что зарабатывает на инвестициях», — рассказали в ведомстве.
Мошенник предложил бийчанке так же зарабатывать деньги и перевел ее в чат с "аналитиком". Там ей прислали ссылку на "инвестиционную платформу".
Женщина прошла регистрацию и открыла специальный "кошелек". В течение десяти дней она совершила шесть переводов на общую сумму 1 125 000 рублей. Все деньги она взяла в кредит, рассчитывая быстро заработать и закрыть долги.
В личном кабинете бийчанке показывали "рост дохода". А когда она попыталась вывести деньги, "инвестиционная платформа" перестала отвечать. Только тогда она поняла, что ее обманул мошенник.
Ранее житель алтайского села лишился более 800 тысяч рублей, поверив в сомнительные инвестиции. Новая знакомая соблазнила его высокими заработками на бирже.
Куда она совершила перевод? Почему ей дали кредиты без обоснования? Почему ей позволили совершить 6 переводов по 200 тыс. незнакомым людям, а мне за какую-то тыщу карту блокируют и мозг парят?
