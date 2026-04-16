Бийчанка перевела 1 млн рублей "инвестору из Парижа", чтобы быстро закрыть долги

Когда она попыталась вывести деньги, "инвестиционная платформа" перестала отвечать

16 апреля 2026, 10:32, ИА Амител

Женщина / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Мошенник обманул 42-летнюю жительницу Бийска, которая хотела быстро заработать, а в итоге лишилась денег и осталась с кредитами, сообщает алтайское МВД.

«Познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. Он сказал, что тоже из Бийска, но сейчас находится в Париже на повышении квалификации. Виртуальный приятель делился историями о себе, жизни во Франции и о том, что зарабатывает на инвестициях», — рассказали в ведомстве.

Мошенник предложил бийчанке так же зарабатывать деньги и перевел ее в чат с "аналитиком". Там ей прислали ссылку на "инвестиционную платформу".

Женщина прошла регистрацию и открыла специальный "кошелек". В течение десяти дней она совершила шесть переводов на общую сумму 1 125 000 рублей. Все деньги она взяла в кредит, рассчитывая быстро заработать и закрыть долги.

В личном кабинете бийчанке показывали "рост дохода". А когда она попыталась вывести деньги, "инвестиционная платформа" перестала отвечать. Только тогда она поняла, что ее обманул мошенник.

